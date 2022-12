Les germanes d’un finançador del PP al·leguen que els diners trobats en el cas Azud es van regularitzar davant Hisenda

Les germanes de l’empresari Vicente Prieto, president de l’extinta constructora Secopsa, han declarat com a investigades dimarts davant la titular del Jutjat d’Instrucció número 13 de València, encarregada de la investigació del cas Azud. María Amparo i María del Carmen Prieto han assegurat que els 380.000 euros en metàl·lic que la Unitat Central Operativa (UCO) de la Guàrdia Civil va intervindre en sengles caixes de seguretat de CaixaBank s’han regularitzat davant l’Agència Tributària, segons fonts coneixedores de la declaració.

María Amparo Prieto era titular d’una caixa forta que contenia 300.000 euros en l’interior. La seua germana María del Carmen emmagatzemava 80.000 euros en “bitllets d’alt valor” en la seua, segons les perquisicions de l’institut armat. Cadascuna posseeix una participació del 8,98% de la mercantil Saprico, de l’extinta constructora Secopsa, investigada en la causa i presidida per Vicente Prieto.

La firma, només entre el 2006 i el 2008, va obtindre quasi 100 milions d’euros en adjudicacions de l’Ajuntament de València. La constructora va aportar fons a la campanya electoral de Rita Barberá del 2007 a través de l’entramat del Grup Laterne, tal com ha acreditat la investigació de la peça separada A del cas Taula arran de la confessió d’un penedit.

La caixa de seguretat localitzada en la seu de CaixaBank al carrer del Pintor Sorolla número 2 de València va quedar precintada després del registre de l’UCO. La defensa de María del Carmen Prieto ja va sol·licitar en un recurs que li tornaren els fons, encara que la jutgessa instructora va denegar la petició. La “inflada quantitat de metàl·lic intervingut”, recordava la instructora, era objecte d’una investigació per part de l’Agència Tributària.

Una de les germanes Prieto ha declarat que els fons de la caixa fort provenien de la venda, per mig milió d’euros, d’una de les seues empreses. També ha detallat davant la jutgessa instructora que el fet que el metàl·lic estiguera classificat en sobres era per a distingir els seus diners dels corresponents al seu marit i a les estrenes dels seus fills. L’altra investigada ha al·legat que els fons localitzats per l’UCO eren per a les despeses d’una germana que viu a l’estranger.

Els fons s’haurien regularitzat davant Hisenda mitjançant una declaració complementària, segons han declarat. La defensa de Carmen Prieto lamentava l’“absoluta indefensió” de la dona en presumir els investigadors que els fons tenien un origen il·lícit. “Els diners estaven depositats en una entitat bancària i no enterrats al jardí”, al·legava la seua lletrada en un recurs.

En la mateixa tanda de declaracions també estava citat el dirigent del PSPV-PSOE Joan Navarro, director de Relacions Institucionals i Comunicació de la societat pública Acuamed entre el 2006 i el 2008. Navarro figura com a investigat en la causa pel seu pretés paper en el subministrament d’aigua per a un projecte urbanístic de la trama del cas Azud a Xixona (l’Alacantí), pilotat per l’empresari Jaime Febrer amb l’assessorament José Luis Vera, un lletrat històricament vinculat als socialistes valencians a qui Joan Navarro coneixia per haver treballat amb la seua dona (l’exdiputada autonòmica María Antonia Armengol) en les Corts Valencianes una dècada abans.

Navarro ha declarat que Vera li va ser presentat com a advocat de Febrer. L’investigat ha reconegut que es va reunir amb Vera, però ha matisat que la trobada es va donar en el marc de la seua faena en l’empresa pública d’explicar com s’havien de signar els convenis. Navarro ha declarat que va ser contactat per l’Ajuntament de Xixona per tractar sobre el proveïment de l’aigua del pla d’actuació integral (PAI) a través de la dessaladora de Mutxamel-el Campello. L’operació, segons ha recalcat, mai va arribar a executar-se.

El projecte, pel qual l’alcaldessa del PP llavors Rosa María Verdú Ramos va rebre mig milió d’euros de la trama del cas Azud a través d’una empresa pantalla, va quedar en res en guanyar el socialista Joan Verdú les eleccions el 2007.