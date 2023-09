Les inexactituds de Catalá sobre l’ampliació del port de València: ni està avalada la DIA del 2007, ni ha evitat la regressió de les platges

L’alcaldessa de València del PP, María José Catalá, ve acusant l’oposició de dir “mentidetes” en les diferents crítiques que tant Compromís com el PSPV fan sobre algunes decisions que ha adoptat en matèria de mobilitat. Per exemple, assegura Catalá que la revisió del projecte de remodelació de l’avinguda de Pérez Galdós, que implicaria mantindre el túnel, no implicarà la pèrdua de les ajudes europees concedides per a executar aquesta actuació.

Catalá, no obstant això, preguntada per les obres de regeneració de les platges del Parc Natural de l’Albufera que estan executant-se i de l’afecció del port de València en la regressió d’aquestes, va deixar anar també unes quantes “mentidetes” o inexactituds, a més d’incórrer la seua argumentació en contradiccions importants.

En primer lloc, va reconéixer l’afecció del recinte portuari en l’erosió d’aquesta línia de costa protegida, en la regeneració de la qual el Govern està invertint 28 milions d’euros, la més gran que s’ha fet a Espanya fins ara: “Demanaré que en els pressupostos generals de l’Estat de l’any que ve hi haja una partida que vaja molt més allà de les actuacions raquítiques que s’han fet en els últims huit anys. A més demanaré que l’Autoritat Portuària pose en marxa els diners previstos perquè l’efecte que puga haver generat el port de València, que no dic que no n’hi haja hagut al llarg del temps, en la regressió de les platges del sud es veja minimitzat i recuperat per aquesta mena de projectes”.

Tot seguit, després de reconéixer l’afecció del port en la regressió de les platges i preguntada sobre els efectes de l’ampliació nord, va afirmar: “En la declaració d’impacte ambiental (DIA) que tots els tècnics consideren vigent i que entenc que està visada correctament pel Ministeri de Transició Ecològica s’apliquen mesures correctores i es garanteix que no hi haja més regressió”. Així doncs, 16 anys després que es publicara aquesta DIA que pretesament garanteix que no hi haja afecció a les platges, estan invertint-se 28 milions a transvasar 2,9 milions de metres cúbics d’arena per a la regeneració d’aquests espais naturals.

Catalá va afegir que en la DIA de l’any 2007 que analitza tot el projecte d’ampliació en conjunt, “consta quin efecte tindrà reblir el dic, perquè el dic ja està fet, simplement és reblir-lo, per tant consta quin efecte tindrà reblir el dic i quines mesures correctores s’adoptaran”.

La realitat és que, en primer lloc, la DIA esmentada (document íntegre en l’enllaç) diu textualment que només serà vàlida “sempre que s’autoritze en l’alternativa i en les condicions assenyalades anteriorment, que s’han deduït del procés d’avaluació, quedarà adequadament protegit el medi ambient i els recursos naturals”.

Com acredita l’informe de compatibilitat amb l’estratègia marina de la Direcció General de Costes de novembre de l’any passat deixa en evidència l’incompliment de la declaració d’impacte ambiental (DIA) del 2007 en matèria de regeneració de platges.

Tal com recull l’informe, el projecte necessita 25,7 milions de metres cúbics de material de rebliment per a les esplanades dels nous molls, cosa que suposa 6 milions més del que es preveia en la DIA del 2007. A més, el document de Costes prohibeix expressament agafar 2,6 milions de metres cúbics d’arena per reblir els molls de la futura terminal del banc situat davant de la costa de Cullera.

El document constata que, malgrat que la DIA estableix que es proposaran les mesures correctores pertinents per a evitar la regressió o l’excés de basculament tant al nord com al sud de l’ampliació i que aquestes mesures es recolliran “en un projecte específic promogut per l’Autoritat Portuària de València”, no s’ha fet res sobre aquest tema fins ara des que es va executar el dic nord, obres que van finalitzar el 2012.

Sobre el pretés aval dels tècnics i del ministeri a la vigència de la DIA, Catalá obvia que hi ha diversos informes i pronunciaments que posen en qüestió la DIA esmentada de fa 16 anys.

La més important és la decisió del Tribunal Superior de Justícia de Madrid, que suspén cautelarment la condició d’òrgan substantiu de l’Autoritat Portuària de València (APV), i impedeix que siga aquesta entitat la que decidisca si cal fer una altra DIA que avalue els canvis que s’han implementat en el projecte, així com la regressió que ja han experimentat les platges del sud a conseqüència de la construcció del dic nord. Recentment, el TSJ va desestimar el recurs plantejat pel Govern i va mantindre la suspensió cautelar que passa a Ports de l’Estat la condició d’òrgan substantiu.

Una altra resolució important que desmenteix les afirmacions de Catalá és la de l’Advocacia de l’Estat. Tal com va informar elDiario.es, en el seu informe queda patent que cap institució consultada ha donat el seu aval a la validesa de la DIA de l’any 2007 per al projecte modificat de l’ampliació del port de València.

A més, un dictamen de la comissió científica de l’Albufera signat per sis catedràtics, doctors i experts constata que “el port és la causa principal dels problemes d’erosió de la restinga” i que requereix “una avaluació rigorosa”.