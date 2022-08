Les macabres estadístiques dels bous al carrer: sis morts ja el 2022 a la Comunitat Valenciana

Un home, veí d'Almedíjar, ha mort aquest cap de setmana a conseqüència de les ferides que va patir després de ser agafat la setmana passada per un bou durant els festejos taurins de la localitat castellonenca. Es tracta de la sisena mort provocada pels bous al carrer a la Comunitat Valenciana el 2022, dos més de les registrades l’estiu passat en el territori valencià. Diumenge passat a la vesprada, una vaqueta envestia un jove d’Almansa (Albacete) en la localitat valenciana de Vallada, a qui va voltejar i va passar per damunt, i li va causar la mort, un succés que està sent investigat per la Policia de la Generalitat. Eixa era la cinquena víctima mortal dels bous al carrer.

El 5 d’agost passat, un bou embolat va matar un jove en la localitat castellonenca de Soneja, a l’Alt Palància, mentre que el mes de juliol passat es van registrar tres agafades mortals: un ciutadà francés que va morir a l’hospital de Dénia nou dies després de ser empitonat a Pedreguer; un home de 50 anys, veí de Meliana, que va morir a l’Hospital Clínic de València després de ser voltejat per un bou en aquesta localitat valenciana; i un home de 56 anys d’Albacete que va resultar ferit en els festejos taurins de Picassent i que va morir una setmana després a l’hospital La Fe de València.

El 2021 es van produir quatre morts i 204 ferits, segons la memòria de la Direcció General Operativa de la Secretaria Autonòmica de Seguretat i Emergències, mentre que l’any anterior es van registrar 269 incidents –cal recordar que tant el 2021 com el 2020 van estar condicionats per la crisi sanitària de la Covid-19, que va limitar considerablement la celebració d’actes multitudinaris per tot el territori.

El macabre rècord de morts pels festejos taurins a la Comunitat Valenciana dels últims anys es va registrar el 2015, en què les vaquetes i els bous –en punta o embolats– van causar la mort a set persones. En els últims anys han sigut desenes les víctimes mortals provocades pels diferents tipus de bous al carrer que se celebren a la Comunitat Valenciana durant tot l’any, no sols durant els mesos d’estiu.

Menors en els festejos taurins

A pesar que els menors de 16 anys no tenen permesa la participació en els festejos taurins –no poden estar dins dels recintes i davall dels cadafals–, no és gens estranya la seua presència en els bous al carrer. Sense anar més lluny, la localitat valenciana de Nàquera ha cancel·lat dilluns els seus actes taurins arran que dos menors de 16 anys participaren en l’embolada d’un bou la nit del dissabte passat.

A més, a principis del mes de juliol passat, un menor de 12 anys va resultar ferit de gravetat en ser empitonat en el tòrax per una vaqueta en la localitat valenciana de Puçol –l’alcaldessa d’aquesta localitat ja havia advertit de l’alta sinistralitat d’aquesta mena de celebracions–. Va ser traslladat a l’hospital de Sagunt, des d’on va ser derivat a l’hospital Clínic de València, on va ser intervingut d’una ferida que li afectava el fetge i els renyons.