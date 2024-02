Les mesures contra el frau fiscal de la Generalitat Valenciana recuperen més de 550 milions d’euros en cinc anys

Les actuacions inspectores i les mesures contra el frau fiscal de l’Agència Tributària Valenciana han permés a l’organisme recuperar més de 550 milions d’euros en cinc anys. Des de la seua posada en marxa el 2019, l’impacte oscil·la entre el 4% i el 5% de la recaptació tributària anual en funció de l’exercici, segons les dades de l’organisme autonòmic que dirigeix Sonia Díaz.

Els balanços d’actuacions dels últims anys indiquen que gran part de la recaptació prové del departament de gestió, una quarta part, de la tasca d’inspecció, i la resta, del departament de recaptació. És la suma de les tasques de recordatori de les obligacions tributàries, el desenvolupament d’aplicacions que permeten la recaptació per mitjans propis, l’aplicació correcta de les bonificacions i els beneficis fiscals, els pagaments endarrerits i les actuacions d’investigació i les sancions.

Segons va apuntar la directora de l’Agència, Sonia Díaz, l’augment dels controls de l’entitat i la resolució de dubtes fan que les persones apliquen correctament les desgravacions i altres bonificacions, cosa que redueix l’activitat inspectora. En altres paraules, que no cal que Hisenda corregisca les declaracions. La directora de l’Agència ha insistit diverses vegades que el seu departament prefereix fomentar les autoliquidacions voluntàries i l’assistència als contribuents, per exemple, a través de recordatori de les obligacions de pagament, que per campanyes intensives de sanció.

L’agència du a terme anualment prop de 40.000 actuacions en les tres províncies, que permeten incorporar els drets reconeguts i els diners que no s’han ingressat. Només el 2023 l’organisme va atendre més de 177.000 persones amb obligacions tributàries a la Comunitat Valenciana. Les actuacions del pla antifrau d’anys anteriors sobre les mateixes àrees tenen un efecte dissuasiu de l’incompliment en el contribuent.

L’últim balanç de l’Agència, que correspon al 2023, indica que es van reincorporar 110 milions d’euros a les arques públiques, dels quals 56,37 milions d’euros corresponen al departament de gestió, 23,49 al d’inspecció i 30,53 al de recaptació. En aquest exercici, la major part de les actuacions han tingut per objecte la comprovació de beneficis fiscals en l’impost sobre successions i donacions per l’adquisició de participacions o accions d’entitats hòlding o grups empresarials, actuacions totes de gran complexitat.

L’any 2022 aquestes van permetre incorporar a la recaptació 125,7 milions d’euros. En concret, segons les dades de l’ens, 96,2 milions d’euros a través d’actuacions dels departaments de Gestió i Inspecció i 29,4 milions d’euros a les actuacions del Departament de Recaptació. Per tipus de tribut, 78,6 milions es van aconseguir mitjançant actuacions efectuades en els impostos sobre transmissions patrimonials, successions, donacions i actes jurídics documentats i 16,5 milions, en l’impost sobre patrimoni.

En concret, l’any 2021, l’Agència va reincorporar a les arques públiques 124,3 milions d’euros, que representen prop del 4,5% de la recaptació d’aquest exercici. El 2021 es va obtindre la xifra més alta d’autoliquidacions des que es va implantar l’actual pla de control tributari de la Generalitat el 2019, en què les autoliquidacions han passat de representar el 94,47% al 95,5%, va destacar l’organisme. Aquest any es va començar a treballar en l’automatització de la recaptació executiva, un mètode que fa possible l’emissió massiva i controlada de recordatoris de pagament i de compliment d’obligacions tributàries.

L’any 2020 les actuacions de comprovació i d’investigació van permetre ingressar el 4,97% del total de la recaptació tributària: 77,4 milions d’euros d’un total de 1.554,96 milions. Aquest any l’Agència va començar les investigacions de seixanta canvis domiciliaris de grans fortunes. L’any 2019, el primer en què es va posar en marxa l’organisme, van ser 119,4 els milions d’euros recuperats per a les arques de la Generalitat Valenciana.