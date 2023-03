Les oficines de justícia gratuïta de la Generalitat han atés 90.000 persones en cinc anys, la major part dones víctimes de violència de gènere

La xarxa d’oficines d’assessorament i justícia gratuïta de la Generalitat Valenciana ha atés quasi 90.000 persones en els seus cinc anys de funcionament, amb els delictes relacionats amb la violència de gènere com a causa principal. Més del 80% de les persones ateses han sigut dones, més de la meitat de les víctimes ho són de violència de gènere i el 70% de les actuacions tenen a veure amb la violència masclista, cosa que implica que les dones que hi acudeixen són víctimes de més d’un delicte o ho són de manera continuada.

La consellera de Justícia, Gabriela Bravo, ha desgranat les dades d’aquest servei, una xarxa pública i gratuïta que presta informació, assistència i atenció coordinada a qualsevol persona, tant en l’àmbit jurídic, psicològic i social. Les xifres que maneja el departament de Bravo indiquen que la major part de les persones que acudeixen al servei són vulnerables, amb condició socioeconòmica baixa o precària. També s’ha atés 3.345 menors d’edat, amb un percentatge elevat de víctimes d’agressions sexuals, prop de 500. Entre les víctimes menors ateses, els delictes principals van ser violència de gènere (35,1%), violència domèstica (25,58%) i contra la llibertat sexual (23,82%), mentre que els relacionats amb violència escolar van representar el 3,17%.

Les víctimes de violència de gènere són ateses per les oficines durant uns quants anys, amb l’objectiu d’evitar que no retiren la denúncia fins a arribar al judici, ha recalcat la titular de Justícia. Després dels delictes de violència de gènere, els més notables són els de violència domèstica –la que afecta l’àmbit familiar–, amb un 9% d’atencions. De nou, el 65% de les víctimes ateses, 4.749, són dones.

Una quarta part de la població que acudeix a les oficines no contínua amb el procés, unes dades que la consellera demana analitzar amb una certa cautela. A vegades les persones acudeixen per informació per a tercers o per a una primera consulta i després desenvolupen les actuacions pels seus propis mitjans, però, tot i ser víctimes que decideixen no continuar els tràmits, la titular de Justícia reclama ser “respectuosos” des de l’Administració amb la situació. En total, són unes 25.000 persones les que van decidir no continuar amb un expedient en aquestes oficines. “Moltes desisteixen de denunciar, perquè no confien o per por”, ha lamentat Bravo.

La titular de Justícia posa en valor la xarxa d’assistència com a manera que les dones víctimes de violència confien en el sistema judicial: “Hem consolidat un servei públic, gratuït i universal que treballa els 365 dies de l’any per garantir l’atenció i la protecció de les víctimes”, ha ressaltat Bravo. La inversió en aquestes oficines va anar en augment aquests cinc anys, en passar de 3,4 milions d’euros el 2018 a 8,4 el 2022.