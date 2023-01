Les oposicions a 194 places en À Punt reserven fins al 30% de la puntuació per a personal de la casa per experiència

El consell rector de la Societat Anònima de Mitjans de Comunicació va acomiadar l’any 2022 amb la convocatòria pública d’un total de 194 places per a la radiotelevisió pública valenciana, entre periodistes, meteoròlegs, il·luminadors i càmeres. Les bases, publicades dimarts en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana i negociades amb la representació dels treballadors de la corporació audiovisual, reserven fins al 30% de la puntuació per a periodistes amb experiència a la casa o en l’antiga Ràdio Televisió Valenciana (RTVV), l’ens públic tancat per l’últim Govern autonòmic del PP que va passar a la història per la sistemàtica manipulació informativa.

La convocatòria ressuscita la polèmica pel volum de mèrits orientats al personal dels mitjans públics, inclosa l’antiga empresa liquidada, una batalla que la Unió de Periodistes Valencians, l’associació majoritària de la professió, va portar als tribunals, sense èxit.

La nova convocatòria, corresponent a l’oferta pública d’ocupació del 2020, inclou un centenar de places de periodistes (set de les quals reservades a persones amb diversitat funcional física, sensorial, psíquica o intel·lectual) i 43 places de periodista ENG, la modalitat que inclou l’ús de la càmera.

L’òrgan tècnic de selecció, compost per un president, un secretari i tres vocals, el designa la Presidència de la Generalitat Valenciana entre funcionaris públics que ocupen places “els requisits de formació i les funcions assignades” de les quals siguen equivalents a les establides en les bases.

Així doncs, els opositors que s’enfronten a les oposicions per a personal laboral fix concorren a un procediment de selecció d’un total de 100 punts. En la fase d’oposició es juguen 60 punts en dues proves obligatòries: un qüestionari (eliminatori) d’un centenar de preguntes tipus test d’un total de 29 temes dividits en tres blocs i una prova pràctica.

30 punts per mèrits

L’annex de la convocatòria referit al barem de la fase de concurs desglossa els punts per mèrits. Es valoren els mèrits pel “temps de serveis efectius” en llocs de periodista redactor o esportiu en la nova televisió pública nascuda el 2016, amb 0,2 punts per mes treballat (incloent-hi l’experiència en llocs de prefectura adscrits a la Direcció d’Informatius) i amb 0,15 punts per mes en altres mitjans públics de l’àmbit autonòmic o estatal “diferents dels previstos en l’apartat anterior” (és a dir, incloent-hi l’antiga Canal 9).

L’experiència en llocs de treball de periodista o equivalents “per assimilació de funcions” en mitjans audiovisuals públics de “qualsevol altre àmbit diferent dels anteriors” compten 0,12 punts. “Altres llocs de treball de periodista o equivalent per assimilació de funcions” compten 0,1 punts per mes treballat. A més, els llocs de treball d’altres categories diferents de les convocades tant en l’actual corporació com en RTVV puntuen 0,01 per cada mes complet treballat (fins a un màxim de 2,5 punts).

El barem de la fase de concurs també inclou 10 punts per a la formació. En aquest apartat es valoren títols de coneixement del valencià superiors al mínim requerit per a l’oposició (el C1) i coneixement d’altres idiomes estrangers i altres llengües oficials de l’Estat. Amb un màxim de cinc punts, també compten com a mèrit els cursos de formació i perfeccionament homologats, entre altres, per l’antiga RTVV.

Places de meteoròlegs, càmeres i il·luminadors

En la mateixa tanda de convocatòries publicada en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana i signades per Mar Iglesias, presidenta en funcions del consell rector de la Societat Anònima de Mitjans de Comunicació de la Comunitat Valenciana, s’inclouen tres convocatòries addicionals amb una estructura de la fase de concurs idèntica (30 punts per experiència).

Es tracta de 43 places d’operador de càmera, quatre llocs d’il·luminador (tots dos de grup C) i altres tants de meteoròleg (de grup A).