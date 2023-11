Les platges de l’Albufera danyades pel port de València perden part de l’arena un mes després de les obres de regeneració

La Demarcació de Costes ,dependent del Ministeri de Transició Ecològica i Repte Demogràfic (Miteco) del Govern d’Espanya va concloure el 25 d’octubre passat el dragatge i l’abocament de les obres de regeneració de les platges del Parc Natural de l’Albufera de València que han comptat amb un pressupost de 28 milions d’euros, dels quals el Port de València no n’ha aportat cap quantitat.

Un mes després, l’onatge s’ha engolit part dels tres milions de metres cúbics d’arena aportats, tal com va denunciar el compte d’X (abans Twitter) de l’Associació de Veïns la Devesa del Saler mitjançant imatges en què s’aprecien tolls d’aigua de la mar prop de les dunes.

En la fase de dragatge i abocament, s’han depositat més de tres milions de metres cúbics d’arena al llarg de 7,1 quilòmetres de la costa compresa entre Pinedo i la Gola del Pujol, amb l’objectiu d’ampliar i reforçar la restinga de l’Albufera per a evitar la salinització del llac, que anava incrementant-se a conseqüència de la reculada de la franja d’arena de les platges provocada per la falta d’aportacions sedimentàries i per l’efecte barrera del port de València, agreujat per les ampliacions successives.

Amb tot, des de Costes van explicar divendres que “s’ha fet una secció constructiva en forma de tascó, en què s’ha avançat més metres dels necessaris cap a la mar, en concret més de 120 metres” i que ara “la mar ha de treballar per deixar el perfil d’equilibri per al qual s’ha fet el projecte, en què s’establien avanços entre 30 i 70 metres, segons la zona”.

En la mateixa línia, la delegada del Govern, Pilar Bernabé, va afirmar sobre la reducció d’arena a les platges del Saler i la Garrofera, a València, que estava “absolutament prevista” per l’entrada d’aigua i va defensar que el nivell d’arena està en els “paràmetres normals”.

La polèmica sobre l’efectivitat d’aquesta actuació coincideix amb el moment en què més pressió exerceixen els empresaris, amb la naviliera MSC al capdavant, així com el PP i Vox, perquè el Govern d’Espanya aprove el projecte constructiu dels nous molls que implicaran una inversió pública de 543 milions d’euros.

El PSOE sembla disposat a donar-li el vistiplau en el Consell de Ministres malgrat els dubtes legals i ambientals que envolten el projecte, però es trobarà amb l’oposició de Sumar, plataforma en què s’integren Compromís i Podem, contraris a la infraestructura precisament pels danys ja acreditats a les platges i per l’amenaça que suposa per a l’Albufera.

La vicepresidenta del Govern, Yolanda Díaz, també va visibilitzar aquesta oposició abans de les eleccions municipals passades quan es va desplaçar a València per comprovar in situ els efectes nocius del dic nord a les platges del Parc Natural de l’Albufera. En aquell moment, Díaz ja va advertir: “Si hem declarat l’emergència climàtica a Espanya, aquesta infraestructura a València no pot tirar avant”.

Amb tot, els socialistes podrien aprovar l’actuació en solitari, encara que està per veure que estiguen disposats a assumir aquesta càrrega. Al començament d’enguany ja va haver-hi un intent de passar l’ampliació portuària pel Consell de Ministres, però finalment no va arribar a entrar en l’ordre del dia per l’oposició de Podem.

A això s’afig la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Madrid que, de manera cautelar, trasllada la condició d’òrgan substantiu que tenia l’Autoritat Portuària de València (APV) a Ports de l’Estat, cosa que implica que és aquest últim organisme el que ha de garantir mitjançant un informe motivat que la DIA del 2007 és vàlida per al nou projecte. L’aprovació del projecte constructiu dels molls en el consell d’administració de l’APV també està pendent de resolució judicial.