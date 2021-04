Les preguntes que Ports de l'Estat no va respondre a elDiario.es abans d'apartar-se de l'ampliació del Port de València

Al largo d'un mes, elDiario.es va estar esperant sense èxit les respostes al qüestionari per a una entrevista al president de Ports de l'Estat, el valencià Francisco Toledo, centrada en la polèmica pel projecte d'ampliació del Port de València. Les preguntes van ser enviades el dia 8 de març i en les setmanes següents aquest diari va insistir perquè foren contestades. En paral·lel, s'esperava una decisió de Ports de l'Estat sobre la validesa de la declaració d'impacte ambiental de 2007 per a una ampliació portuària sensiblement modificada respecte al projecte inicial. Aqueixa decisió es va fer pública el divendres passat i consisteix en un document de caràcter informatiu que trasllada a l'Autoritat Portuària de València la responsabilitat en aqueix àmbit. A continuació reproduïm el qüestionari, que planteja, a més d'algunes preguntes més generals sobre els ports, alguns dels problemes que implica la polèmica de l'ampliació del Port de València.

En quina mesura la pandèmia obliga a revisar la planificació inversora que hi havia fins ara dels ports espanyols i en quina direcció s'hauria de reenfocar?

Quins ports espanyols són els més rendibles i en quina mesura beneficia tindre bons resultats si hi ha una caixa única de Ports de l'Estat a la qual van els beneficis? Es pot anar a un model en el qual els beneficis de cada port redunden en aqueixos mateixos ports?

Hi ha administracions autonòmiques que vénen demanant la transferència de la gestió dels grans ports. És una cosa viable i que s'estiga estudiant?

Es vénen anunciant molts projectes per a fer els ports sostenibles, entre ells el de València, però no sembla que l'altra part de l'equació, les companyies navilieres, que són les que més contaminen, vagen a la mateixa velocitat per adaptar els seus vaixells a les noves exigències ambientals. Com accelerar aqueixa transició en el sector?

En el cas del Port de València, es planteja recuperar una ampliació mar endins que ha danyat greument les platges del sud, en l'actual context d'emergència climàtica. No cal replantejar-se traslladar aqueix projecte i aqueixos dics al Port de Sagunt en pro de la sostenibilitat de les platges del parc natural de l'Albufera?

Pot emparar una Declaració d'Impacte d'Ambiental de l'any 2007 realitzada conforme a una llei ambiental de l'any 1986 un projecte que s'ha modificat i aprovat en 2018, amb altres lleis vigents més restrictives com és la Llei d'Avaluació Ambiental de 2013?

El Port de València pretenia adjudicar l'execució de la nova terminal a TIL al març de l'any passat, però segons van explicar necessiten un informe de Ports de l'Estat que avale que no és necessari fer nous tràmits ambientals i que per tant la DIA de 2007 continua sent vàlida. Per què s'està retardant tant aquest informe?

Sol·licitarà Ports de l'Estat la participació del Ministeri de Transició Ecològica en aquest informe com a màxima autoritat en matèria d'avaluacions ambientals?

Si la màxima dels projectes portuaris és garantir la seua sostenibilitat ambiental, i tenint en compte totes les modificacions que s'han fet en aquest avantprojecte respecte al que va obtindre la DIA en 2007, per què tantes reticències a avaluar l'impacte d'aquest projecte?

Quan estarà finalitzat aqueix informe que ha de determinar si és necessari fer una altra DIA?

Les entitats ciutadanes s'han queixat repetides vegades dels problemes que tenen per a accedir a documentació pública sobre l'ampliació, i han arribat a requerir la intervenció del Consell de Transparència, Ha faltat participació i debat sobre l'ampliació?

Hi ha algun avanç en l'estudi d'alternatives de l'accés nord? Les opcions que contemplen exclusivament un accés per a camions estan descartades?