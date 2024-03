Les promeses electorals de l’alcaldessa de València naufraguen: brutícia, delinqüència i trànsit, principals preocupacions ciutadanes

“El mínim que es demana a un alcalde és que els carrers estiguen nets i segurs, i m’hi dedicaré en cos i ànima”, va assenyalar María José Catalá, el 20 de juny de l’any passat, pocs dies després d’haver sigut investida alcaldessa de València. I és que la millora de la neteja, l’increment de la seguretat i posar fi als embossos a la ciutat van ser tres de les principals qüestions en què va basar la seua tasca d’oposició a l’anterior alcalde, Joan Ribó, i com a conseqüència va fer un gran nombre de promeses durant la seua campanya de les eleccions municipals del 28 de maig. Per exemple, en el cas de la neteja, Catalá va assegurar que implementaria un pla de xoc, i en matèria de seguretat, va parlar d’introduir 200 policies locals de manera immediata i 500 a llarg termini. Només n’han ingressat 77.

Han passat 10 mesos des de llavors i tots aquests problemes que Catalá va prometre solucionar de manera ràpida figuren entre les principals preocupacions dels veïns i veïnes de la ciutat. I no sols això, sinó que la percepció és que són situacions que van empitjorant. Això es desprén de l’últim baròmetre municipal d’Opinió Ciutadana fet durant els mesos de desembre del 2023 i gener del 2024, és a dir, després de set mesos de gestió del PP (a què es va unir Vox a l’octubre), amb un total de 2.356 entrevistes a població de 18 i més anys resident a la ciutat de València. L’informe es va despatxar amb una nota de premsa quan el document encara no estava penjat en el web municipal. En el mandat passat, cada informe es presentava en una roda de premsa.

Preguntats els enquestats sobre els principals problemes de la ciutat, figura, en primer lloc, la falta de neteja, en segon lloc el trànsit i els problemes de circulació i, en tercer lloc, la falta de seguretat, seguit molt de prop (a una dècima) pels problemes d’accés a l’habitatge a causa de la falta d’oferta i els preus elevats dels lloguers.

Aquests problemes, a més, han empitjorat en l’últim any. En concret, per al 37,6% ha empitjorat la neteja davant del 16,1% que consideren que ha millorat; en el cas de la regulació de la circulació, un 40,3% consideren que ha empitjorat davant d’un 9,4% que diuen que ha millorat; sobre la Policia Local, un 19,8% consideren que ha empitjorat el seu servei davant del 16,4% que consideren que ha millorat. En tots els casos, la resta dels enquestats fins a arribar al 100% consideren que o està igual o no ho saben o no contesten.

Sobre els problemes més greus de la Comunitat Valenciana, en primer lloc, està la desocupació i la precarietat laboral i, en segon lloc, de nou el problema de l’habitatge per l’alça dels lloguers. Quant als principals problemes d’Espanya, s’assenyala, en primer lloc, la política en general, els partits mateixos i la inestabilitat política i, en segon lloc, la gestió del Govern, seguit de la desocupació.

Sobre els problemes que afecten més directament els enquestats, els tres primers són la mala situació econòmica i la inflació, la desocupació i la precarietat laboral i de nou l’accés a l’habitatge i els preus elevats dels lloguers.

Quant als serveis públics municipals, els que millor nota trauen són l’Empresa Municipal de Transports (EMT) amb un 7, els carrils bici i Valenbisi amb un 6,8 i les instal·lacions esportives amb un 6,7. Els que pitjor nota trauen són els aparcaments públics amb un 4,2, la regulació de la circulació amb un 4,8 i la neteja dels carrers amb un 5.

Per a un 62,7%, la ciutat està igual o pitjor

El grau de satisfacció de viure a la ciutat és molt alt, els veïns el puntuen amb un 8,2, sobre 10, de mitjana. Un 71,4% del total dels ciutadans puntuen amb un 8 o més el seu grau de satisfacció de viure a València, i un 26,7% el puntuen amb la màxima qualificació, un 10. De l’estudi es desprén que la ciutat de València ha millorat en l’últim any per a un 35,5%, mentre que ha empitjorat per a un 29,1% i per a un 33,6% està igual. És a dir, que per a un 62,7% la ciutat està igual o pitjor.

Les persones entrevistades, com a mitjana, se senten bastant o molt segures en un 93,4% durant el dia i en un 61,8% durant la nit. Encara que la percepció de seguretat és molt diferent segons el sexe. En general, els homes se senten molt més segurs que les dones, i la diferència és molt més gran a la nit. La valoració de la seguretat de l’entorn més pròxim, el barri, és bastant alta entre les persones consultades, la mitjana de les puntuacions fetes és de 6,8 sobre 10, dues dècimes més alta que l’última vegada que es va fer aquesta pregunta el 2019.