“Les sigles al marge per a un projecte comú”, les esquerres assagen a Gandia la suma per continuar governant

L’esquerra de la ciutat de Gandia, capital de la comarca valenciana de la Safor, experimenta una mena de ‘Sumar’ a la valenciana amb vista a les pròximes eleccions municipals del 28 de maig. La coalició Més Gandia, que governa amb el PSPV-PSOE en l’alcaldia des de fa huit anys, després d’arrabassar la vara de comandament del popular Arturo Torró, ha aconseguit la incorporació de Podem a la suma de partits que conformen Compromís i Esquerra Unida a més de candidats independents ecologistes.

També ha sumat a la seua llista el conegut vocalista del grup Zoo, Toni Sánchez Pardines Panxo. La seua cap de llista és Alicia Izquierdo, actual regidora de l’àrea de gestió de Territori, Patrimoni Cultural, Agricultura i Medi Ambient.

Gandia és una de les places més capdavanteres de l’esquerra valenciana, una ciutat turística de quasi 76.000 habitants en què el PSPV-PSOE ha governat des del 1983, llevat del mandat del PP entre el 2011 i el 2015. Després de la caiguda dels populars, Diana Morant es va convertir en alcaldessa fins al seu nomenament com a ministra de Ciència i Innovació del Govern de Pedro Sánchez el juliol del 2021.

Després de huit anys de coalició a Gandia, l’acord de Govern roman “a prova de bombes”, diu el portaveu de Compromís, Ivà Bonet, que destaca la “lleialtat fonamental” entre els socis.

A més, les dues formacions encaren el procés electoral amb la sentència recent a tres anys i mig de presó per a l’exalcalde del PP, Arturo Torró, per un delicte de malversació per una indemnització irregular a un canal de TDT per a “premiar el seu silenci” amb una “línia política afí”, segons la decisió recent de la secció segona de l’Audiència Provincial de València.

A pesar que el 2015, Podem no es va sumar a la coalició a l’esquerra del PSPV-PSOE, l’actual portaveu morada, Fina Zubillaga, celebra el nou “acord sincer” entre les formacions que han entés que “la unitat de les forces transformadores és l’únic camí” perquè Més Gandia siga decisiva en el Govern municipal. Zubillaga, número cinc de la llista electoral, al·ludeix també a l’“exemple” de l’executiu autonòmic del Pacte del Botànic i del Govern de coalició entre el PSOE i Unides Podem.

“Sempre hem defensat la unitat en tots els nivells”, afig la candidata de Podem, que assegura que en l’àmbit local de Gandia “no hi ha hagut cap problema” per a aconseguir un “acord que multiplica”, en contrast amb les tensions entre Sumar, el projecte de Yolanda Díaz, i Unides Podem.

Per part seua, Nahuel González, regidor de Cultura i portaveu d’Esquerra Unida, assenyala la “llarga trajectòria de treball en comú” de les formacions que es van unir inicialment en la coalició gràcies “a l’empenyiment ciutadà i dels moviments socials” per tombar el govern municipal del PP d’Arturo Torró.

El portaveu de Compromís sosté que la formació manté “vocació d’ampliació” i destaca el “bagatge i la trajectòria” que han facilitat l’acord. “Clar, també hi ha ajudat molt que som un àmbit local, els altres àmbits són diferents i no tenen aquesta trajectòria”, postil·la en referència a les tensions entre les esquerres en altres ciutats d’Espanya.

Nahuel González, número tres de la llista, reconeix que “no hi ha diferències programàtiques” entre la seua formació, Podem i Compromís i defensa anteposar l’interés de la “ciutadania treballadora” a les sigles i les batalles internes de l’esquerra. “Pensem que el govern progressista de Gandia necessita més força que mai i una coalició forta que puga afrontar el repte electoral”, afirma Nahuel González.

Una “bona notícia”, segons els socialistes

Fins i tot els socis del PSPV-PSOE celebren l’ampli acord en el seu flanc esquerre. Vicente Mascarell, portaveu socialista a Gandia, sosté que es tracta d’una “bona notícia” per a les perspectives electorals dels seus socis de Govern. “Estem satisfets amb les polítiques dutes a terme i còmodes amb una manera de gestionar la realitat amb mirades progressistes complementàries i enriquidores”, afirma Mascarell.

Malgrat el to triomfalista que comparteixen els socis del govern municipal, la trajectòria a l’ajuntament no ha estat lliure de tensions. L’actual primer edil socialista José Manuel Prieto, successor de Diana Morant, s’ha vist obligat aquest mes a retirar les competències al seu vicealcalde Josep Alandete, després de la seua baixa de Compromís per les discrepàncies amb el procés de primàries en la coalició valencianista, que va titlar d’“antidemocràtic”.

Alandete, amb vista a les pròximes eleccions municipals, s’ha embarcat en una nova plataforma electoral, aliena a Més Gandia. Així doncs, Projecte Gandia està integrat també per l’exedil de Compromís Laura Morant i el secretari d’organització d’Els Verds, Joan Francesc Peris.

D’altra banda, la coalició Més Gandia afronta un escenari de continuïtat en el govern municipal juntament amb el PSPV-PSOE. “Volem fer-ho amb unes polítiques valentes i fortes que només són garantia si Més Gandia hi estem presents i tenint un resultat electoral bo”, afirma Nahuel González.

El portaveu de Compromís, Ivà Bonet, també celebra l’agrupació de l’“esquerra transformadora, valencianista i ecologista” a la ciutat i aposta per una reedició de la coalició amb els socialistes amb una “correlació de forces diferent”.

“Ens uneix Gandia i les nostres sigles queden una mica al marge per a posar en comú un projecte polític i un programa que vol transformar la nostra ciutat”, conclou Nahuel González.