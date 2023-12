Licitada l’ampliació del port de València: 660 milions de les arques públiques en plena caiguda del trànsit de contenidors

El consell d’administració de l’Autoritat Portuària de València (APV) va aprovar divendres en una sessió extraordinària el plec que preveu les condicions juridicoeconòmiques per a la licitació de la nova terminal situada en l’ampliació nord del port de València amb una inversió pública almenys de 660 milions d’euros.

Aquesta reunió es va celebrar sense compareixença pública davant els mitjans de comunicació després que la presidenta de l’APV, Mar Chao, haja decidit suprimir les rodes de premsa que des de fa anys es feien després de cada consell d’administració i després que el Govern d’Espanya haja donat autorització a l’APV per a aprovar el plec que permetrà iniciar l’expedient que conduirà a la construcció de la nova terminal de contenidors.

“Ens hem posat a la faena, no hi ha un minut a perdre”, va dir Mar Chao, presidenta de l’APV en acabar la reunió, que ha sigut telemàtica i que s’ha celebrat a les 8.30 de hui.

L’anunci de licitació es publicarà d’ací a poc en el Diari Oficial de la Unió Europea (DOUE) i en la Plataforma de Contractació del Sector Públic d’Espanya. El termini de presentació d’ofertes per a totes les empreses que hi estiguen interessades finalitza el pròxim 6 de març de 2024 a les 13.00.

El pressupost base de licitació del projecte constructiu de la nova terminal (dragatge, moll i rebliment consolidat) ascendeix a més de 660 milions d’euros (IVA inclòs).

El projecte de nova terminal a què es refereix el plec aprovat va rebre el vistiplau i l’aprovació del consell d’administració de l’APV en sessió celebrada el 2 de desembre de 2022.

La licitació del projecte es produeix en plena caiguda del trànsit de contenidors. Segons les últimes dades publicades per l’APV, es preveu tancar l’any 2023 amb 4,3 milions de contenidors (TEU) moguts en les instal·lacions portuàries, un 8% menys que el 2022 i un 22% menys que el 2021.

El projecte està embolcallat en una polèmica pel seu impacte sobre les platges del sud de València, regenerades fa poc precisament per l’erosió generada per l’efecte ombra del port, i pel fet d’emparar-se en una declaració d’impacte ambiental (DIA) del 2007, malgrat les sensibles modificacions que s’han introduït i els efectes sobre la ciutat. Associacions ciutadanes i ecologistes, agrupades en la Comissió Ciutat-Port s’oposen a l’ampliació, que executarà la naviliera MSC.

En aquests moments hi ha tres demandes interposades per la plataforma veïnal i ecologista: una contra la validesa de la DIA de l’any 2007 per al nou projecte, una altra contra el trasllat de la terminal de creuers motivada pels canvis en el projecte, també sense informes ambientals, i una altra contra la resolució del Ministeri de Transició Ecològica que atorga a l’APV la condició d’òrgan substantiu i la capacitat, per tant, de decidir sobre la DIA. Aquesta resolució ja ha sigut suspesa cautelarment pel TSJ de Madrid.

La Comissió Ciutat-Port acusa la APV de ser “ostatge dels lobbies portuaris”

La plataforma ciutadana Comissió Ciutat Port (integrada per associacions veïnals, ecologistes i sindicals de València i la seua àrea metropolitana) després de conéixer l'aprovació per l'Autoritat Portuària de València dels plecs per a la contractació de les obres del “Projecte constructiu de la molla de contenidors de l'ampliació nord del Port de València”, ha advertit a l'Autoritat Portuària de València i als grups polítics que avalen este polèmic projecte, això és PP, VOX i PSOE que este acord, lesiu per als interessos de la ciutat, s'adopta contravenint múltiples informes oficials i ignorant la resolució del Tribunal Superior de Justícia de Madrid que suspén cautelarment la capacitat de la APV per a decidir si és necessària una nova DIA.

Des de la Comissió Ciutat Port han acusat la Presidenta de l'Autoritat Portuària de València (APV) Mar Chao “de convertir l'organisme públic que presidix en ostatge dels lobbies portuaris, en detriment de la salvaguarda de l'interés públic al qual el seu càrrec l'obliga”.

A més han acusat els grups polítics que donen suport al projecte “de plegar-se als interessos del magnat navilier MSC com si en una república (o monarquia) bananera ens trobàrem”.