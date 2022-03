Una llei d’igualtat de classe per a combatre la “bretxa de les cures” i impulsar un canvi en el model productiu valencià

La Llei d’igualtat, l’esborrany d’avantprojecte de la qual està ultimant la Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives, pretén ser una “llei de classe” que impulse un canvi en el model productiu, en què es posen en valor les cures “com a element indispensable per a la sostenibilitat de la vida”. Així ho ha assegurat la vicepresidenta Mónica Oltra durant la presentació de la campanya autonòmica per a la commemoració del 8 de Març. Sota el lema ‘Cuidar-se és feminista’, es pretén reivindicar el dret de les dones a “disposar de temps de qualitat per a destinar-se a l’autocura”, perquè “és molt important cuidar, però també cuidar-se una mateixa”.

“Que les dones disposem de temps per a dedicar-nos a nosaltres mateixes no és una responsabilitat exclusiva nostra, sinó que ha d’haver-hi una responsabilitat social i de les administracions públiques en la tasca de garantir que els temps siguen equitatius i que no siguen sempre les dones les que assumisquen les cures”, ha explicat Oltra, que ha reivindicat un “canvi de paradigma que pose les cures en valor”.

L’eliminació de qualsevol forma de discriminació, la igualtat de gènere amb un enfocament transversal i la generació de polítiques públiques que permeten a dones i homes participar en condicions d’igualtat en la vida familiar, social, comunitària i econòmica són alguns dels pilars sobre els quals es basarà la llei valenciana d’Igualtat, que ha recollit propostes de 123 persones i que pretén “combatre la bretxa en les cures”. Per fer-ho, la llei planteja que les reduccions horàries per a la criança i les cures s’amplien en una hora diària quan les demanen persones del gènere infrarepresentat en la demanda de mesures de flexibilització, que normalment són homes.

El desenvolupament d’un sistema públic de cures és un altre dels objectius que es marcarà la llei, que ho farà des d’“una perspectiva ecofeminista que trenque amb els rols i els estereotips de gènere i erradique les desigualtats socials, culturals i de gènere”.

Així mateix, s’impulsaran bonificacions fiscals a les empreses que incloguen mesures de compensació positiva al gènere infrarepresentat, a més d’emprendre accions que permeten valorar les cures, com l’elaboració d’un informe anual sobre l’impacte en el PIB de l’economia de criar, cuidar i curar, la qual cosa es coneix com a ‘compte satèl·lit’.

Polítiques per a la conciliació

Oltra ha indicat que la llei també promourà el descans en dies festius en el sector del comerç, especialment en les grans superfícies, a més de promoure la jornada laboral de 32 hores, amb el manteniment de drets laborals i salarials. També polítiques de flexibilització horària, així com presencialitat flexible i teletreball, i també l’establiment del permís dels treballadors públics per naixement, acolliment i adopció en un mínim de 6 mesos per a famílies biparentals i de fins a 12 en el cas de les monoparentals.

La llei també recull l’elaboració d’una Estratègia d’Usos del Temps que partisca d’una enquesta periòdica sobre el temps que la població dedica a activitats diàries, que permeta una redistribució del temps sense bretxes de gènere.

El foment de la coeducació en totes les etapes educatives serà un altre dels objectius de la norma per a garantir “un entorn que afavorisca l’elecció lliure i sense condicionaments de les opcions acadèmiques, especialment en les especialitats en què es detecten bretxes de gènere”.

El currículum coeducatiu inclourà l’adquisició d’habilitats per a la vida diària sempre des d’un enfocament de gènere interseccional, ha explicat Oltra, que ha afegit que també es treballarà en la idea que els productes d’higiene menstrual siguen d’accés universal, prioritzant els que són sostenibles mediambientalment.

Aquesta visió de gènere transversal també tindrà repercussió en l’àmbit urbanístic, en què les administracions públiques estaran obligades a incloure un informe d’impacte de gènere amb enfocament interseccional i amb indicadors de sostenibilitat.

Premis Isabel Ferrer

El Consell ha lliurat dimarts a Potries els premis Isabel Ferrer 2022, concedits a tres persones o entitats que hagen destacat en la lluita per la igualtat efectiva entre dones i homes. Els guardonats enguany han sigut l’activista Carmen Soto, la il·lustradora Viví Escrivá i l’Associació Dons de la Mar (Adomar).

La finalitat d’aquest guardó és reconéixer i premiar públicament les persones i les entitats que, des d’un àmbit personal, laboral, social, institucional o cultural, han destacat per trencar els prejudicis socials i culturals que impedeixen a les dones ser iguals que els homes o per la seua tasca en favor de la igualtat.

El jurat dels premis Isabel Ferrer 2022 ha decidit premiar Carmen Soto per “la seua trajectòria i el seu compromís” treballant en Amnistia Internacional des que es va crear el 1978, i per ser “una pionera en la defensa dels drets de les dones”. De Viví Escrivá, Premi Nacional d’Il·lustració 2021, el jurat ha ressaltat la seua trajectòria “impressionant en l’àmbit de la il·lustració” i la seua gran faena “en el foment de la lectura entre les persones joves”. A Adomar, fundada el 2018 per nou dones relacionades amb l’àmbit pesquer, se li reconeix la seua lluita i el seu esforç per donar “visibilitat a les dones pescadores en un sector molt difícil i masculinitzat, en què treballen pescant des dels seus vaixells”.