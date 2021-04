La llista de les 367 víctimes amb familiars sense localitzar de les fosses de la repressió franquista en el cementeri de Paterna

La cerca pacient de descendents dels represaliats republicans afusellats per la repressió franquista i enterrats en fosses comunes del cementeri de Paterna (l’Horta Nord) ha aconseguit localitzar multitud de familiars que podran recuperar les restes dels seus éssers estimats després de l’exhumació dels cossos i les faenes d’identificació genètica. No obstant això, encara queden per localitzar familiars de 367 represaliats enterrats en una desena de fosses diferents (la llista es reprodueix al final d’aquesta informació).

La Coordinadora d’Associacions per la Memòria Democràtica del País Valencià ha confeccionat la llista amb les dades de les víctimes, que inclouen nom, edat, professió i la fossa corresponent, per intentar localitzar a més descendents.

El president de l’entitat, Ángel González, declara que “farem tot el que estiga a la nostra mà perquè apareguen els familiars del màxim nombre possible de víctimes afusellades a Paterna i enterrades en fosses comunes del cementeri”. “Si no és possible localitzar-los”, afig González, els cossos que no s’hagen reclamat “rebran un enterrament digne en el futur memorial i mausoleu que es construirà en el cementeri”.

La llista inclou les dades de 367 represaliats i s’ha elaborat a partir de les dades proporcionades per les associacions de familiars de les fosses 15, 21, 22, 63, 94, 95, 100, 111, 120 i 128 del cementeri de Paterna. La majoria de les víctimes són oriündes de municipis i ciutats valencians, encara que també hi figuren represaliats d’altres punts de la geografia espanyola.

La Coordinadora d’Associacions per la Memòria Democràtica del País Valencià, que ja està elaborant l’ampliació de la llista amb dades d’altres fosses més enllà del cementeri de Paterna, confia que la publicació d’aquesta mena de base de dades ajude que cada ajuntament puga saber els noms dels seus veïns afusellats pel règim franquista entre el 1939 i el 1941.

Listado Víctimas Fosas Sin Familiares Localizados by Miguel on Scribd