La lluita de les dones per la igualtat s’alenteix en l’àmbit rural

Els avanços en igualtat de drets de les dones en les últimes dècades no han sigut equilibrats ni s’han produït amb la mateixa rapidesa en el món urbà que en l’àmbit rural, on es multipliquen tots els problemes que puguen tindre les dones, sobretot a l’hora d’emprendre un negoci.

Aquesta és una de les conclusions de la trobada informativa ‘Desdejunis EFE: Dona i emprenedoria a l’Espanya buidada’, en què s’han analitzat algunes de les dades recollides en l’informe Emprenedores Rurals a Espanya, elaborat per l’Observatori de l’Emprenedoria d’Espanya (GEM).

La vicepresidenta segona del Govern valencià i consellera de Serveis Socials, Igualtat i Habitatge, Susana Camarero, ha afirmat que dos factors clau perquè es puga desenvolupar aquesta emprenedoria femenina són la conciliació i la corresponsabilitat, que és “més utòpica encara per a les dones que viuen en zones despoblades”.

Menys serveis públics

“Primer, perquè hi ha menys serveis públics a què recórrer perquè ens ajuden i, segon, perquè encara es mantenen els rols i els estereotips d’una manera més important en el món rural”, ha ressaltat Camarero.

Ha afegit que en un 95% dels casos són les dones les que agafen excedències o reduccions de jornades per motius familiars, amb la qual cosa “la motxilla de la conciliació la continuem portant les dones, i en el món rural més”, fet que dificulta la seua inserció laboral.

La investigadora del projecte GEM Comunitat Valenciana i professora de la Universitat Miguel Hernández d’Elx, Marina Estrada, ha assenyalat que l’informe reflecteix que el perfil de dona emprenedora en l’àmbit rural “va variant en funció de l’estadi d’emprenedoria en què es trobe”.

En concret, la major part han arribat fins a la formació secundària i estan en el terç inferior de la renda, creen empreses familiars i solen emprendre amb la seua parella o amb altres dones en sectors més relacionats amb béns de consum.

Compromís social

La gerent de Comunicació, Assumptes Públics i Sostenibilitat de Coca-Cola Europacific Partners Iberia Área Este, Igone Bartomeu, ha explicat que, fruit del compromís social de la companyia, va nàixer fa set anys el programa Gira Mujeres, la finalitat de la qual és ajudar 5 milions de dones a tot el món a inserir-se en el món laboral.

Ha destacat que superar aquests problemes a què s’enfronten les dones en l’àmbit rural entronca perfectament amb aquest programa, ja que l’objectiu de Gira Mujeres és fer costat a les dones a emprendre a través de diferents línies d’actuació.

La finalitat última és facilitar a les dones la capacitació i les habilitats necessàries perquè, les que tinguen una idea o una empresa ja constituïda, troben la manera de dur-la a terme amb èxit, ha explicat Bartomeu.

Sobre aquest aspecte Camarero ha coincidit que les dones de les zones rurals “venen probablement d’una formació més baixa, perquè les que volen estudiar ixen a les ciutats i difícilment tornen”, i tenen a més menys oportunitats per a accedir al mercat laboral i mantindre-s’hi.

Menys ajudes i suports per a l’emprenedoria

A més, quan emprenen, ho fan “arriscant més el patrimoni propi i amb menys ajudes i menys suports per a l’emprenedoria”, ja que, “mentre que l’emprenedoria a les ciutats sol estar potenciada per dones més formades que es dirigeixen a uns sectors determinats, en l’entorn rural són dones més majors, dedicades a l’agricultura o la ramaderia, amb la tecnologia molt més lluny”.

Un altre element a tindre en compte és la participació, ja que “hi ha menys participació en la política en aquestes zones i també en l’associacionisme, cosa que vol dir que hi ha menys xarxes de dones en què es puguen recolzar, així com menys xarxes empresarials que ajuden les dones a emprendre, i tot això fa que tinguen menys recursos i menys acompanyament en un moment clau de la seua vida”.

La vicepresidenta del Consell ha ressaltat que, per a revertir aquesta situació, es gestionen 16,45 milions d’euros del pla nacional Corresponsables que atorga subvencions a municipis perquè donen serveis de cures de menors, de manera que es facilite la inserció de les dones en el món laboral.

Ha destacat que “també fomentem l’associacionisme de les dones, la seua inserció laboral en municipis de menys de 2.500 habitants” i s’ha posat en marxa una línia pressupostària nova per a dones emprenedores en zones de risc de despoblació i per al foment de xarxes de col·laboració per a dones que vulguen emprendre.