M’han posat droga en la beguda?: un laboratori valencià crea un ‘kit’ per a detectar èxtasi líquid

Un laboratori de la Universitat de València desenvolupa un test ràpid per a la detecció d’èxtasi líquid pensat per a la prevenció de la submissió química. Una de les unitats de l’Institut de Medicina de la universitat, amb suport de l’Agència Valenciana d’Innovació i del Ministeri de Sanitat, ultima la comercialització d’un kit que detecta en uns quants segons la presència de GHB en substàncies líquides, pensat per a previndre la submissió química.

El treball d’investigació de l’anomenat projecte NoSum arranca el segon any amb la fase prèvia a la comercialització del kit, que busca detectar d’una ullada la presència de drogues no volgudes en les consumicions en espais d’oci. La Facultat de Química de la Universitat acull dimarts un taller per a sensibilitzar i previndre la submissió química, un mètode que s’ha emprat en gairebé un terç de les agressions sexuals, segons l’Institut Nacional de Toxicologia.

En paral·lel als tallers i al desenvolupament del kit, la unitat d’investigació manté activa una enquesta de percepció de la submissió química, que pot consultar-se en l’enllaç sobre aquestes línies. A la pregunta “Creus que alguna vegada has consumit involuntàriament alguna substància?”, el 18% de les dones enquestades han respost afirmativament.

El kit consisteix en una tira lleugera que s’introdueix en la substància a analitzar i, amb un material reactiu, canvia de color en uns quants segons si detecta la presència de GHB o èxtasi líquid, un dels compostos més comuns en les agressions sexuals per submissió química. Fins hui, en els testatges de laboratori no s’han obtingut falsos positius ni falsos negatius, explica Pablo Gaviña, un dels responsables de la investigació. El producte, que va començar a gestar-se davant l’augment d’agressions sexuals a dones, es planteja posar-se a la disposició dels locals d’oci, evitant que siga responsabilitat de la víctima previndre una agressió.

El taller reprén les investigacions empreses pel grup MODeLiC de l’Institut Interuniversitari de Reconeixement Molecular i Desenvolupament Tecnològic (IDM) sobre el disseny del kit per a detectar, a simple vista, la droga de submissió química GHB en begudes. En el projecte NoSum també participa el grup ScienceFlows de la Universitat de València.