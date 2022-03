La magistrada obri judici oral contra l’exalcalde del PP de Crevillent i demana 90.000 euros de fiança

Les presumptes irregularitats detectades per l’actual alcalde de Compromís de Crevillent en un contracte menut que externalitzava el servei de conserges del poliesportiu municipal han permés obrir fins a quatre procediments penals contra l’ex-primer edil popular, César Augusto Asencio. La peça més avançada, sobre el presumpte tripijoc de contractes municipals, anirà a judici.

La titular del Jutjat d’Instrucció número 4 d’Elx ha dictat l’acte d’obertura de judici oral a l’exalcalde popular i tres exregidors, a més de dos empresaris i uns quants funcionaris, pels presumptes delictes de prevaricació administrativa, frau, malversació de cabals públics i negociacions prohibides als funcionaris públics.

La jutgessa també ha obert la peça corresponent de responsabilitat civil. A més, ha sol·licitat una fiança per als càrrecs públics de 90.000 euros. La interlocutòria assenyala l’Audiència Provincial d’Alacant com l’òrgan competent per a enjudiciar els fets i demana esbrinar la situació econòmica dels excàrrecs públics i funcionaris que aniran al banc dels acusats a través de l’Agència Tributària i les declaracions d’impostos.

En la causa, a més del ministeri fiscal, figura com a acusació particular el grup municipal de Compromís a Crevillent encapçalat per l’alcalde actual, José Manuel Penalva. La causa se centra en el presumpte tripijoc de contractes i el pagament de factures per serveis no prestats en el departament municipal d’Esports a l’empresa Tot Sport Crevi.

Factures per unes instal·lacions tancades

La nova corporació, després de la pèrdua del poder d’Asencio el 2019, va detectar que l’empresa facturava a l’ajuntament el servei de conserges de la Ciutat Esportiva Nord de Crevillent, a pesar que les instal·lacions romanien tancades. L’empresa és propietat del fill del coordinador d’Esports, Francisco Serna. L’home, segons fonts pròximes al cas, intervenia en les licitacions i en les execucions dels contractes al seu fill, l’empresari Cayetano Serna.

En el banc dels acusats acompanyaran l’exalcalde popular Pedro García i Manuel Moya, regidors d’Esports entre el 2003 i el 2015 i entre el 2015 i el 2019 respectivament, a més de l’exregidora de Contractació, María Carmen Candela. La interlocutòria de la instructora també envia a judici Francisco Serna, coordinador d’Esports en del consistori fins al 2016 (processat en una altra de les peces) i Cayetano Ramón Serna, l’empresari que figura com a pretés beneficiari de les adjudicacions.

En el banc dels acusats també s’asseuran la secretària general de l’Ajuntament, Olga Pino; la interventora municipal, Sira Pérez; i Rosa Ana Narejos, secretària de la mesa de contractació en la legislatura en què va ser assignat el servei investigat.