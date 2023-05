Marca pròpia, perfil propi i caps de llista: les condicions de Compromís per a Sumar

Marca pròpia, caps de llista, perfil propi. Són les condicions que plantegen els negociadors de Compromís a l’equip de Sumar, la plataforma que lidera Yolanda Díaz, per integrar-se en una candidatura d’esquerres amb vista a les eleccions generals del 23 de juliol. Sense temps perquè el cruiximent de cames faça acte de presència, els valencianistes es veuen ficats en una nova carrera electoral: dels resultats del mes que ve dependrà bona part de la seua projecció els pròxims quatre anys.

La coalició valencianista té bona sintonia amb l’equip de l’actual vicepresidenta del Govern, els seus dirigents creuen que entén les seues reivindicacions, encara que hi ha una branca que es mostra molesta pel suport explícit que Díaz va fer a Héctor Illueca, candidat d’Unides Podem a la Generalitat Valenciana que ha quedat fora de les Corts Valencianes per no haver arribat al límit del 5%. Malgrat això, la major part de la coalició considera que és bona idea concórrer amb Sumar a les generals, si la plataforma garanteix que tinguen un perfil propi i autonomia.

Els valencianistes no volen diluir la seua identitat, consideren que és el seu perfil el que els ha valgut els 349.000 vots –encara que han perdut dos escons– i recalquen que són ells la força referent de l’esquerra en la Comunitat Valenciana, amb més regidors en aquest territori que Podem en tot l’Estat. Dimarts han començat les negociacions amb l’equip de Díaz, encara que prèviament ja s’havia traslladat l’interés mutu.

Es preveuen uns dies accelerats. Els valencianistes han traslladat a Madrid les seues línies bàsiques: el seu nom ha d’estar en la papereta (ha de ser la marca referent), el programa electoral ha de ser l’agenda valenciana (finançament, infraestructures), volen un protocol clar sobre com operaran en el Congrés i els candidats de Compromís encapçalaran les llistes a València, Alacant, Castelló. Algunes fonts consultades s’obrin al fet que entren independents en les llistes, candidats proposats per l’equip de Díaz, que Compromís haurà de ratificar. No estan disposats a compartir papereta amb els dirigents de Podem, atesa l’hostilitat que els morats han manifestat en els últims mesos. Una vegada se subscriga l’acord, les branques de Compromís hauran de sotmetre’l a votació en els seus organismes respectius i després haurà de passar per la comissió executiva de la coalició.

El partit que encapçala Joan Baldoví vol negociar directament amb Sumar les condicions valencianes, no ser un epígraf en un acord amb Podem. Després de les experiències passades amb Podem, llavors sota el lideratge de Pablo Iglesias, Compromís prefereix no negociar amb els morats, que han mantingut una campanya molt agressiva contra la coalició i el seu candidat. “No han parat d’insultar-nos”, apunten les fonts consultades per elDiario.es. En els mítings, dirigents d’Unides Podem com Irene Montero o Ione Belarra van assegurar que, “si haguera sigut pel PSOE i Compromís, no hi hauria hagut govern de coalició” i van qualificar la formació com un partit “de centre”.

La militància dels valencianistes s’ha manifestat en aquesta mateixa línia: Podem els resta. A això s’afig el tràngol que van passar quan van tractar de formar grup propi en el Congrés en les eleccions generals del 2016, un dels compromisos que van adoptar els morats i que van acabar incomplint: els candidats de Podem se’n van anar al grup parlamentari; els de Compromís, al mixt.

Els valencianistes advoquen per, si es compleixen les condicions, tancar l’acord prompte i iniciar una campanya ràpida per aprofitar la mobilització i bloquejar la campanya de vot útil que pot capitalitzar el vot per al PSOE. La seua aspiració és aconseguir cinc diputats, la suma del representant de Compromís i els quatre que va aconseguir Unides Podem en els últims comicis generals.