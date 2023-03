La mare del legionari de 21 anys mort en unes maniobres: “Done gràcies que la bala li va quedar dins”

“Alejandro tenia claríssim que volia ser militar. Deia que si arribava a anar a una missió real, si s’havia de posar davant de la bala amb la condició de salvar algú, ho faria”. Chari Cruz, mare del legionari mallorquí Alejandro Jiménez, que el 25 de març de 2019 va morir, a 21 anys, a conseqüència d’un tret durant unes maniobres d’ensinistrament amb foc real en la base d’Agost, a Alacant, parla clar sobre el seu fill i sobre els fets que van envoltar la seua defunció, quan un dels oficials, a crits d’“enemic al davant, al vessant de la muntanya”, va improvisar un nou objectiu que no estava programat en els exercicis d’aquell dia, a pesar que ja s’havia ordenat l’alto el foc i Alejandro ja estava amb el genoll en terra. Des del 14 de febrer passat, fins a huit processats s’asseuen en el banc dels acusats del Tribunal Territorial Militar Segon de Sevilla. Entre ells, el sergent Saúl Guil, presumpte autor del tir que va posar fi a la vida del jove soldat.

El principal acusat insisteix en la seua teoria que tot va ser un accident, versió que secunden diversos dels processats. La resta s’ancoren en el ‘no me’n recorde’. Des del primer moment del succés, l’exèrcit va al·legar que el rebot d’una bala de fusell havia arribat a l’axil·la d’Alejandro. No obstant això, les investigacions de la Guàrdia Civil van destapar, mesos després, les preteses irregularitats comeses amb l’objectiu de reforçar la tesi que la mort del jove, adscrit al terç En Joan d’Àustria 3r de la Legió, s’havia produït de manera fortuïta.

“Si és un accident, no modifiques proves, no recrees el que va passar sense ser veritat, no modifiques versions, no ocultes proves ni amenaces l’única persona que no ha volgut entrar al bot de les mentides”, assenyala Chari en una entrevista amb elDiario.es, en què explica que els perits de l’institut armat van arribar a la conclusió que el projectil que va posar fi a la vida del seu fill va eixir del fusell del sergent o que la incineració del cos es va paralitzar després d’haver-se detectat restes de la bala en el seu cor. “Dins del que ha sigut aquesta desgràcia, done les gràcies que la bala es quedara dins del cos d’Alejandro. Si haguera arribat a travessar-lo, ens hauríem quedat que tot va ser un accident”, afirma.

Com ha sigut retrobar-se cara a cara amb el presumpte responsable de la mort del seu fill i amb els que pretesament van encobrir els fets, com sosté la Fiscalia?

No puc definir el que vaig sentir en veure’ls. No trobe la paraula exacta per definir el que una sent quan veu per primera vegada la persona que, segons se sap científicament, va matar el teu fill. I que conste que en cap moment parle d’assassinat, però sí d’un homicidi. Perquè, igual que un pot patir un accident, un pot inventar-se un exercici, perquè si estàs en una missió real, els insurgents no t’avisaran que et dispararan. Fins ací ho assumisc tot, encara que la que haja perdut el seu fill siga jo. Però és molt diferent que passe això i que t’ho reconeguen a mentir i ocultar proves, a obligar que tots els altres et seguisquen i et salven el cul, a amenaçar, increpar i fer la vida impossible a l’única persona que no ha volgut entrar al bot fins al punt d’estar tres anys de baixa psicològica. Llavors a mi ja no em quadra que siga un accident, perquè, si és un accident, després no modifiques proves, que és el que van fer quan van traspassar el perímetre establit per la Guàrdia Civil en el lloc dels fets i van recollir les baines que van quedar en el terreny, o quan tu mateix, sense permís de ningú, recrees el que va passar i després fas creure a la Guàrdia Civil que va ser així, tot i que no és veritat, o quan modifiques versions. Si cinc, deu, quinze o vint persones diuen el mateix, però és mentida, l’endemà hi haurà matisos i incongruències. Però si diuen la veritat, continuaran dient el mateix.

Els principals acusats insisteixen en la seua versió que el tret va ser un accident i els altres no recorden com va passar tot...

Els principals acusats insisteixen que el sergent no va disparar, que va ser un rebot de bala... I els altres s’ancoren en el “jo no vaig veure res, jo no me’n recorde, jo no sé res”. Un d’ells, fins i tot, quan li van prendre declaració en la causa, va respondre a la Guàrdia Civil: “Jo no sé res, però vostés tampoc ho sabran en la seua puta vida”, i això està transcrit i signat per ell en el sumari. Jo mirava la cara d’aquest acusat en el moment en què els guàrdies civils explicaven això en el judici i ell ni s’immutava. I a qui no va voler seguir-los el joc li deien “marieta de merda, ves-te’n d’ací, no serveixes per a res”. Segons diuen, és normal parlar així a qui ells consideren maldestres, ineptes i fluixos. Diuen que no era un insult, que ho deien en pla jocós. La qüestió és denigrar la gent. Es reien de l’única persona que va dir el que sabia i que a més va tindre els sants nassos, i això que segons ells és tan poca cosa, de gravar les coses que estaven tramant i presentar-ho a la Guàrdia Civil i al jutge. Van ser els indicis que van provocar que la Guàrdia Civil d’Homicidis d’Alacant, actuant com a policia judicial, veiera que alguna cosa passava.

Els tres perits de balística van manifestar, a més, la seua “certesa absoluta” que la bala va eixir del fusell del sergent...

Tot va ser meditat. Si no has de disparar, per què càrregues el teu i dispares? No crec que el sergent pensara: “Mira, com que tinc el fusell carregat, faré uns tirets”. No, perquè a més ell no estava disparant cap a les dianes, que les tenia davant. Ell es va girar disparant i Alejandro estava a la seua esquerra. I la cosa més fort és que la Guàrdia Civil ha demostrat que el fusell del sergent, que se suposa que era semiautomàtic –és a dir, dispares i es recarrega sol: després has de disparar i ja està– tenia un defecte: sí o sí que havia d’anar ficant bala per bala i disparar, i això reforça el fet que tot va ser premeditat. I això ho va explicar un dels guàrdies civils que han declarat en el judici via conferència. Només li va faltar dir: “Blanc i en botella”.

Com es va arribar a la conclusió que el fusell pertanyia al sergent?

Va haver-hi un moment cridaner quan els de balística van explicar això. Els advocats de la defensa els preguntaven sobre els indicis i les conjectures que manejaven, però immediatament els van respondre: “Nosaltres ni conjecturem ni tenim indicis. Nosaltres treballem amb proves”. Van explicar que, amb les restes de projectil que van recollir, van buscar l’armament en què podia encaixar aquest tipus de bala. Sabien que una metralladora no té aquesta munició, però els fusells, sí. I encara que siguen del mateix model, cadascun és únic, com passa amb les empremtes dactilars. És una cosa irrefutable. Van haver de disparar amb totes i cadascuna de les armes per comprovar l’efecte de les seues estries. I van determinar que el fusell del qual va eixir el tret era el 70330. Ni els guàrdies civils ni els perits en cap moment sabien que aquest fusell pertanyia al sergent. Ells fan les anàlisis d’armes i determinen, després de tres proves amb tres perits diferents, de quin fusell en concret procedeix una bala. A continuació, quan es proporciona aquesta informació al Jutjat, es dona l’ordre a la Policia Judicial d’esbrinar a qui pertany aquest fusell. Cada soldat té el seu i ningú pot fer ús de l’arma llevat de qui la té assignada durant la seua vida militar. I aquesta és la que han d’agafar sempre. Mai poden abandonar el seu fusell, va contra les normes de l’exèrcit. De fet, Alejandro em contava que fins i tot quan estaven dormint en terra sòl o per a fer les seues necessitats havien de portar-lo a la mà. Em va enviar una foto que li havien fet els companys mentre dormia i tenia el seu fusell abraçat. Aquest fusell no el pot tocar ningú.

Què va respondre el sergent quan en el judici se li va preguntar sobre aquest tema?

Ell continua dient que no va disparar aquesta bala, que va ser un rebot. Reconeix que va disparar en la primera part de l’exercici, però no en la segona, que és quan Alejandro va resultar mort. Els altres no se’n recorden... El capità, que és el que va inventar l’exercici i va donar instruccions, diu que no recorda que hi havia dos camps de tir separats per un pany de parapet. La tinenta coronel, que és la fiscal, va dir: “A veure, jo hi he estat tres vegades perquè, per a fer la reconstrucció, havia d’estar present. Qualsevol que hi haja estat sap perfectament que hi ha dos camps de tir separats per un pany de parapet”. Els acusats diuen, a més, que el sergent va ser el primer a arribar al costat d’Alejandro, però si se suposa, com ell diu, que estava a 25 metres (encara que la Fiscalia sosté que estava a menys de 15) i ell no ha disparat, com és possible que fora el primer a arribar-hi? Ací ja hi ha indicis que tu saps que has disparat i que el teu tret ha sigut el que ha impactat contra Alejandro. Un d’ells, que hui dia és caporal, declara en tot moment que estava al costat d’un dels tinents i, segons la recreació, estava darrere dels soldats. Se suposa que el sergent havia d’estar al costat del tinent, és a dir, darrere. Si Alejandro i els altres soldats estan anant cap al pany de parapet, que és on estan les dianes, com ha impactat el tret Alejandro? La trajectòria i l’angulació indiquen que ell es va col·locar davant i es va posar a disparar. Però ells diuen que no, que no ho recorden. I que estan convençuts que el sergent no va disparar.

No portaven jupetins antibales durant les maniobres?

Al meu fill li van donar un jupetí antifragments que ja estava tres anys caducat. Se suposa que aquest jupetí havia de parar els fragments de les bales si haguera sigut un rebot. Les plaques antibales estaven guardades en un magatzem sense estrenar des del 2012, perquè, segons ells, aquests acusats són legionaris i desafien la natura. Es consideren superherois. Superherois sense capa. A pit descobert. Llavors per a ells no és normal portar aquestes plaques antibales. Si l’haguera portada posada, el meu fill hauria tingut només un hematoma o, com a molt, una fissura de costella. És una cosa inexplicable i, segons ells, no hi ha cap normativa que els exigisca portar les plaques. No obstant això, en la maniobra següent que van fer sí que les portaven i el capità, que és un dels processats i el que es va inventar tota aquesta trola, va dir a la resta: “Jo sé d’un que des d’on estiga deu estar descollonant-se de riure. Nosaltres amb els jupetins antibales posats i ell no està perquè no en portava...”. El mateix que em va abraçar i va abraçar a ma mare a Màlaga, davant del barri d’Alejandro, dient-me que es tallava les mans assegurant-nos que no havia sigut cap impacte i que no hi havia res de rar. I així ho va dir a la Guàrdia Civil, que aquestes coses passen i han passat mil vegades. El mateix que va estar tot el temps al costat del fèretre del meu fill i el que em va dir que va estar al costat d’Alejandro durant una hora i mitja intentant ajudar-lo perquè se salvara, tot i que en realitat no va sobrepassar el minut amb vida.

Quines dades oferia l’autòpsia sobre la defunció d’Alejandro?

El forense que la va dur a terme, a preguntes de la Fiscalia, va manifestar que Alejandro, com a molt, degué estar viu un minut, però que en 30 segons degué entrar en xoc cerebral a causa del nivell de dolor que va patir. Li van preguntar si era possible, com havien declarat anteriorment els processats, que Alejandro cridara “Ah, m’han tocat” i intentara posar-se dret i posar-se les mans al pit. Va respondre que, per la ferida que presentava a causa de la trajectòria que va seguir el projectil, era impossible. També va parlar la jutge que va efectuar l’alçament del cadàver. Va explicar que no va arribar al camp de maniobres, perquè es va trobar un vehicle de l’exèrcit amb una creu roja en què traslladaven Alejandro. No hi havia sanitari, no hi havia metge, no hi havia infermer, no hi havia res. A ella li van dir que Alejandro tenia un impacte en l’axil·la, però, en preguntar-li què va veure ella, va manifestar que va veure Alejandro totalment gitat, que ja estava mort i que tenia molts apòsits en el pit. Va manifestar que en tot moment li van dir que era un impacte que havia penetrat per l’axil·la. Va fer l’alçament i es van emportar el cos al tanatori. El meu fill ací tirat durant unes quantes hores, sol, i ells començant a ordir tota la trama.

El secret de sumari es va prolongar, a més, durant uns quants mesos...

Així és... Quan anàvem al tanatori a procedir a la incineració ens va parar un tinent coronel. Ens va dir que el Jutjat Militar de la Sala 23 d’Almeria havia decretat el secret de sumari, però no ens van explicar res més, tot i que se suposava que havia sigut un rebot de bala... Alguna cosa passava, però en el funeral tot el moment se sentien comentaris sobre “quina mala sort, quina pena”, “ha sigut un cúmul de circumstàncies”... No compreníem res. En el tanatori d’Alacant, quan fan l’autòpsia a Alejandro, li van traure uns fragments del projectil, però no es van adonar que n’hi havia més encaixats en el seu cor. Van haver de paralitzar la incineració quan les van detectar, per poder extraure-les. Al forense d’Almeria que va declarar en el judici li van preguntar per què va efectuar una segona autòpsia i ell va matisar: “No va ser una segona autòpsia. A mi se’m va reclamar per a una operació d’extracció, perquè a ell ja se li havia fet l’autòpsia”. Va explicar que amb uns aparells molt sensibles van poder determinar on estaven les restes allotjades en el seu cor. Va extraure un tros de projectil amb el cap de la bala intacta. Si haguera sigut un rebot, la bala estaria deformada, però va aparéixer íntegra. Per això, dins del que ha sigut aquesta desgràcia, done les gràcies que la bala es quedara dins del cos d’Alejandro. Si haguera arribat a travessar-lo, ens hauríem quedat que tot va ser un accident. Era tan fort que només va poder amb ell una bala en el pit.

Com ha viscut les primeres setmanes de judici escoltant les versions dels acusats?

Moltes vegades em feien vindre ganes d’alçar-me i dir al sergent: “Però a veure, què dius. Pràcticament dius que el meu fill et va llevar el fusell de les mans per a disparar-se ell mateix”. Més d’una vegada volia cridar-los: “Però a veure, pocavergonyes, que esteu parlant del meu fill, que jo entenc que esteu ací defensant-vos, que tothom hi té dret perquè estem en un país democràtic. Però no em fotes, una mica de respecte”. Ni un bon dia ni res, ni una paraula de condol. Això ho van fer els guàrdies civils, a qui no coneixíem de res. Davant del tribunal, abans de començar a parlar, van manifestar: “Senyoria, si m’ho permet, abans de començar a declarar, vull donar-los el meu màxim respecte i les meues condolences als familiars del cavaller legionari Jiménez Cruz. I la jutgessa, en acabar el primer dia de la vista, es va acostar a nosaltres i ens va dir que sabia que no seria fàcil, que a ella, com a mare, no li agradaria estar en el meu lloc. Que ens quedara clar que, passe el que passe en el seu jutjat, sempre intentaria que isquera la veritat.

En algun moment s’han posat en contacte amb vosté les autoritats polítiques?

De les Balears no m’ha cridat ningú. Al funeral que es va celebrar a Palma va vindre un secretari de l’alcalde o del Govern, però ningú d’alt rang. I la ministra de Defensa, Margarita Robles, tant al pare d’Alejandro com a mi ens va telefonar l’endemà de la defunció per donar-nos les condolences i dir que “quina mala sort que ha tingut Alejandro”. Jo estava en l’aeroport a punt d’embarcar cap a Alacant i li vaig preguntar si tenia fills. En respondre’m que no, li vaig dir: “Llavors no podrà posar-se mai de la vida en el meu lloc”. A més a més, pensant en aquell moment que tot era com ens ho havien contat, que havia sigut un accident. Després vaig pensar per a mi: “Has deixat sol el meu fill tota la nit fins que va arribar son pare al tanatori tot i que hi ha avions militars a Palma, que volen de nit i que el podien haver portat perfectament a Alacant. Perquè el meu fill, no ho oblidem, estava en actiu i va morir en acte de servei. Jo em vaig haver de buscar un avió l’endemà. Fins a les 14.00 de la vesprada no hi vaig arribar i Alejandro havia mort a les 18.20 del dia anterior. Encara esperem que ens tornen els diners, perquè ens van dir que això era a càrrec de les despeses de l’exèrcit. I això ho dic jo, que mai m’he ficat amb les institucions. Després, Robles va estar en la base de Viator d’Almeria, on estava destinat el meu fill. Però quan nosaltres hi vam arribar no es va quedar a esperar el fèretre d’Alejandro, ni a donar-li honors, ni es va quedar al funeral ni res. I respecte a les autoritats de les Balears, tot el temps es recalca que era mallorquí i més coses, però si les cendres del meu fill estan ací és perquè jo me les vaig dur.

Què diria als qui afirmen que va morir fent el que li agradava, en una professió en què, al capdavall, sovint es corren riscos?

Jo els diria que el meu fill era molt conscient d’això. Alejandro era militar de vocació, no era militar de pacotilla. El primer que va aprendre quan va parlar va ser a dir que volia ser militar. Ell ho tenia claríssim. Deia que si arribava a anar a una missió real, el meu fill, si s’havia de posar davant de la bala amb la condició de salvar algú, ho faria. Em deia: “Mamà, tu saps que jo en això soc una mica friki, però és que jo ho sent de cor”. Això ell ho sabia, però això mai hauria de passar en un exercici amb els teus propis companys i a més ací a Espanya. Perquè en una missió real, saps quina és la diferència? Que al meu fill i a tots els altres els haurien obligat a portar els jupetins antibales. Cal canviar la política que tenen en l’exèrcit. I que lleven aquesta gent del mig. Que cap altra mare, cap pare, les àvies, els avis, els germans, que cap familiar més haja de tornar a passar per això.