Marina d’Empreses s’ampliarà al costat de les Drassanes davant el veto del Port de València als usos terciaris

Marina d’Empreses, pol d’emprenedoria i innovació impulsat per Juan Roig i situat a la Marina de València, va anunciar dimecres que ampliarà les seues instal·lacions amb un nou edifici de quatre plantes que comptarà amb 9.000 metres quadrats de superfície útil, que tindrà capacitat per a acollir 730 treballadors i que estarà situat al costat de les antigues Drassanes de la ciutat. Alhora, Marina d’Empreses ha desestimat el projecte d’ampliació de les seues instal·lacions en el Magatzem 4 del Port per la probable demora en els seus terminis de finalització i ha agraït a l’Ajuntament de València la seua predisposició en tot el procés.

El solar on es construirà el nou edifici, de 1.700 m2, està situat molt prop de la Marina de València i respon així a l’interés manifestat per Marina d’Empreses de créixer en aquesta zona de la ciutat, ja que el seu objectiu és continuar en aquest espai una vegada s’articule el nou marc jurídic.

En aquest sentit, l’Ajuntament va deixar sense efecte l’adjudicació dels Docks per a un complex sociocultural, hostaler i data center acollint-se a un informe de l’Advocacia de l’Estat sol·licitat pel Port de València segons el qual no són possibles els usos terciaris o amb ànim de lucre en els béns cedits per l’Autoritat Portuària de València (APV) a la ciutat. I això malgrat que un altre informe dels serveis jurídics municipals afirma tot el contrari. No obstant això, en acceptar l’Ajuntament el criteri de l’APV, difícilment es poden justificar nous usos lucratius en la Marina de València, almenys fins que s’aclarisca el nou marc jurídic que regirà l’espai, cosa que es dilatarà en el temps.

Per això, Marina d’Empreses i l’Ajuntament de València continuaran treballant conjuntament per analitzar futures ampliacions en la Marina de València.

El solar en què se situarà el nou edifici es localitza entre els carrers de Vicente Brull i Sant Pasqual i la plaça del Comte de Pestagua. El projecte de l’edifici l’executa l’estudi valencià ERRE Arquitectura i la tramitació de l’obra s’iniciarà aquest mes d’octubre amb la previsió que s’acabe el 2025, amb una inversió prevista total d’uns 20 milions d’euros.

El futur immoble, que es caracteritzarà pel seu sistema constructiu innovador i altament industrialitzat, permetrà a Marina d’Empreses ampliar el seu espai, complint les necessitats d’expansió de les seues tres iniciatives i amb la seua determinació per ser un projecte de ciutat amb vocació internacional. Des del 2015, Juan Roig ha invertit més de 100 milions d’euros en Marina d’Empreses, el principal ecosistema emprenedor i innovador de la Mediterrània.

Pol d’innovació i emprenedoria

Marina d’Empreses està formada per tres iniciatives: EDEM, centre universitari i escola de negocis que l’any passat va formar més de 3.700 alumnes; Àngels, societat d’inversió que ha invertit més de 36 milions d’euros en 51 empreses; i Llançadora, acceleradora d’empreses que ja ha impulsat a més de 1.300 empreses emergents.

Des de la seua fundació el 2015, Marina d’Empreses ha experimentat un creixement continu a través de les seues tres iniciatives, que ha motivat la necessitat de buscar nous espais per a ampliar les seues activitats. Així va passar l’agost del 2021: als seus 18.000 metres quadrats originals, repartits en dos edificis, es van sumar unes noves oficines situades a Marina Sud, de 1.700 metres quadrats. Quan es construïsca el nou edifici, Marina d’Empreses tindrà una superfície total de 28.700 metres quadrats.