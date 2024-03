La Marina de València contractarà temporalment quatre operaris, malgrat tindre previst l’acomiadament de 13 empleats

“Fan aquests contractes temporals perquè els ix més barat i a nosaltres, que estem des del principi tirant açò avant, ens tiren al juny. No entenem res, és tot un contrasentit”.

Un dels 13 empleats del Consorci València 2007, entitat que gestiona la Marina, que seran acomiadats el mes vinent de juny si no hi ha canvis, ha mostrat la seua contrarietat d’aquesta manera en declaracions a elDiario.es després de tindre constància que l’entitat ha tret a licitació la contractació de quatre operaris de marineria.

Segons la plataforma de contractació de sector públic, es tracta d’un contracte a través d’una empresa de treball temporal per un termini de cinc mesos i un pressupost base de licitació de 70.000 euros, IVA no inclòs, amb un valor estimat de 99.200 euros (IVA inclòs). Un contracte del qual no s’ha donat cap mena d’informació.

Com ha anat informant aquest diari, des que es va iniciar el procés de liquidació del Consorci, entitat participada per l’Ajuntament, la Generalitat i el Govern, el mes de maig del 2021, la representació de les persones treballadores de l’ens s’ha reunit amb els liquidadors, amb els grups polítics del PSPV (Sandra Gómez), de Compromís (Papi Robles), amb el diputat en el Congrés de Compromís-Sumar (Alberto Ibáñez), amb l’equip de Govern de l’Ajuntament de València (José Marí Olano, del PP), així com amb el director general de Ports, Costes i Aeroports de la Conselleria de Medi Ambient, Aigües, Infraestructures i Territori (Vicente Martínez).

En aquest sentit, CCOO ha traslladat la necessitat urgent de la creació d’una empresa pública i, en tot cas, de la recol·locació dels 13 treballadors i treballadores que estan en terra de ningú, malgrat l’especialització i els coneixements que tenen dels espais i les activitats que duen a terme.

Entre els afectats hi ha enginyers, arquitectes i advocats, que van acudir a la convocatòria d’ocupació pública des de diferents punts d’Espanya amb motiu de la Copa de l’Amèrica i als quals ara, amb una mitjana d’edat entre 55 i 57 anys i amb una experiència dilatada en la gestió, no sols en l’organització de la Copa de l’Amèrica, sinó en tots els esdeveniments que s’han desenvolupat des de llavors en la Marina de València, es poden a quedar al carrer.

El 5 de desembre passat, després de la reunió del consell d’administració de l’Autoritat Portuària de València (APV), es va aprovar la privatització d’un 47% de la Marina de València amb el beneplàcit de l’alcaldessa, María José Catalá. En primera instància l’APV i, en segona, l’empresa que entre a gestionar l’espai, assumiran 13 empleats més relacionats amb la gestió nàutica i els amarraments.

Fins ara, era el Consorci València 2007 l’encarregat de gestionar els amarraments de les embarcacions esportives, així com la resta dels terrenys, les instal·lacions i les activitats, de manera que es garantia una gestió unitària de tot l’entorn, cosa que es trencarà amb aquest concurs.