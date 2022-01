La Marina de València instal·la un banc fet amb fems de plàstics marins reciclats

Un banc de 840 kilograms de pes i sis metres de longitud fabricat en un 100% amb material plàstic de fems marins llueix ja en la Marina de València. Es tracta d’un element mobiliari que és testimoni tant de la contaminació de les mars com de la capacitat d’utilitzar materials reciclats. En aquest cas la seua composició arriba a ser un 15% de xarxes de pesca fora d’ús.

Aquest projecte ha sigut confeccionat per Aimplas (Institut Tecnològic del Plàstic) i ha comptat amb el finançament de CaixaBank i la Fundació Bancaixa en el marc de la segona convocatòria de Medi Ambient i Desenvolupament Sostenible. El nou banc se situa en les instal·lacions d’Innsomnia.

En la presentació Sonia Albein, investigadora principal del projecte i líder de Reciclatge Mecànic en Aimplas, explica: "Hem aconseguit convertir en un recurs aquests residus plàstics gràcies al seu reciclatge mecànic i donar-los una segona vida en forma de mobiliari amb la creació d’un disseny innovador que emula les ones de la mar”.

El projecte també ha comptat amb la participació de l’empresa CM Plastik, que ha sigut l’encarregada d’elaborar el mobiliari i també amb la col·laboració de Mars Circulars i Associació Abocaments Zero, que han aportat al projecte una part dels residus recuperats de la mar per valorar-los.

De la seua banda l’Autoritat Portuària de València (APV), que també ha col·laborat en la iniciativa a través de la Fundació Valenciaport, afirma que aquesta és una mostra de la seua aposta per projectes que afavorisquen la sostenibilitat ambiental i l’economia circular. Concretament assenyalen que participa en el projecte RepescaPlas per a l’obtenció de productes d’alt valor afegit de deixalles de la mar. D’altra banda destaquen que des d’Aportem es continua amb la campanya ‘No Plàstic’ per a l’eliminació de recipients plàstics en la comunitat logisticoportuària de València per altres materials reciclables.