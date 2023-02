‘Mascletà’, entrada de bandes i crida: tret d’eixida a les primeres Falles de València postpandèmia

València acull diumenge una gran quantitat d’actes que suposen el tret d’eixida de les Falles de València, les primeres a recuperar la plena normalitat després de la pandèmia.

Al matí, les diferents activitats coincidiran amb la IV Volta a Peu Runners Ciutat de València. La carrera, que tindrà lloc de 9.00 a 10.20, circularà per l’avinguda d’Aragó, el pont d’Aragó, la Gran Via Marqués del Túria en els dos sentits, l’avinguda de Jacinto Benavente fins a Mestre Racional també en els dos sentits, el pont d’Aragó, plaça la de Saragossa i, de nou, l’avinguda d’Aragó en els dos sentits per arribar a meta a l’altura de l’estadi del Mestalla. Es preveuen, per tant, afeccions al trànsit en aquesta zona de 9.00 a 11.15, aproximadament.

Quant al programa d’actes fallers, arrancarà a les 7.15 hores amb una gran despertà infantil amb 1.600 xiquets i xiquetes acreditats, seguida d’una altra per a 2.350 majors d’edat acreditats que recorrerà el carrer de la Pau, la plaça de la Reina i el carrer de Sant Vicent, fins a la plaça de l’Ajuntament, on hi haurà un terratrémol final aproximadament a les 08.00. Després hi haurà un desdejuni popular per a recuperar forces.

Unes hores més tard, la música serà la protagonista amb l’entrada de bandes de música des de la plaça de la Mare de Déu, on es concentraran a les 11.00, per iniciar el recorregut pel carrer del Micalet, la plaça de la Reina i Sant Vicent fins a arribar a la plaça de l’Ajuntament.

Posteriorment, a les 14.00, en la plaça de l’Ajuntament es dispararà la primera mascletà del cicle pirotècnic de les Falles del 2023 a càrrec de Pirotecnia Valenciana.

La jornada finalitzarà a les Torres de Serrans amb la tradicional Crida, després de la qual es dispararà un castell de focs artificials. La Policia Local començarà a tallar els accessos a partir de les 15.00.

A les 18.30 està prevista l’ambientació musical, a les 19.20 arribaran les falleres majors de València i les seues corts d’honor, per la qual cosa l’espectacle arrancarà a les 19.40.

A les 20.10 començarà l’acte de la crida com a tal, amb una primera salutació de l’alcalde, Joan Ribó, que farà lliurament de les claus de la ciutat a la fallera major de València, Laura Mengó, que juntament amb la fallera major infantil, Paula Nieto, convidaran a tots els valencians i valencianes i visitants en general a participar de la festa.

Dispositius d’EMT i FGV

L’Empresa Municipal de Transports (EMT) de València arranca aquest cap de setmana amb la celebració de la crida el seu dispositiu especial per a les Falles, que inclou reforços generalitzats en les seues línies per a facilitar els desplaçaments amb autobús a tots els actes fallers.

Així doncs, per a la jornada de diumenge, s’han planificat increments en el servei en les línies C2, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 16, 19, 24, 25, 26, 27, 28, 31, 32, 35, 38, 60, 62, 70, 72, 73, 81, 93, 94, 95 i 99. Aquests reforços s’intensificaran durant la vesprada per facilitar l’arribada als voltants de la crida, i es mantindran fins que acabe l’acte.

Un equip de l’entitat informarà a peu de carrer del dispositiu especial per a aquestes Falles i explicarà a les persones usuàries les millors opcions per a arribar en transport públic a tots els actes fallers.

L’EMT també avançarà el seu dispositiu especial de mascletaes diumenge amb la celebració de la primera mascletà. Les noves rutes planificades per a tots els actes fallers, com la macrodespertà i l’entrada de bandes previstes per a diumenge, poden consultar-se en el web de l’EMT, en l’app i en xarxes socials.

Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV) ampliarà també la seua oferta de servei en les línies de tramvia de Metrovalència amb motiu de la celebració de la crida.

Metrovalencia compta amb una parada en el Pont de Fusta, pertanyent a la Línia 4 (Mas del Rosari-Doctor Lluch), que permet un accés ràpid i còmode, amb una freqüència de pas d’un tramvia cada 10 minuts a diferents destinacions.

L’entitat ha establit que totes les unitats de tramvia de la Línia 4 circulen aquesta vesprada en composicions dobles per oferir un nombre més grande places. A més, en acabar l’acte, s’incorporarà un tramvia a la circulació entre el Pont de Fusta i Vicent Andrés Estellés per al retorn dels assistents a aquest acte.

Dispositiu d’EMT per a les ‘mascletades’

De l’1 al 15 de març, l’EMT posarà en marxa el seu dispositiu especial de mascletades. A partir de les 11.45 (de dilluns a divendres i els caps de setmana segons els actes fallers) el trànsit estarà restringit des del bescanviador Tetuan-Porta de la Mar fins a la plaça de Sant Agustí durant la mascletà i els autobusos no podran circular per l’anell interior. El servei es normalitzarà cap a les 15.00, aproximadament, amb coordinació amb la Policia Local.

Per això, es crearà un gran punt d’intercanvi en la zona de Tetuan-Porta de la Mar, on pararan les línies habituals i s’habilitaran parades provisionals per a altres línies. El mateix passarà en l’entorn de Sant Agustí, on pararan les línies habituals i altres de provisionals.

A més, a partir del diumenge 26 de febrer, la línia C1 no circularà durant els caps de setmana (26 de febrer i 4, 5, 11 i 12 de març) amb motiu dels actes fallers previstos. A més, durant la mascletà, quedarà suprimida des de les 11.45 fins a les 15.00.