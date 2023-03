Mascletades en els barris i la Cavalcada del Ninot protagonitzen els actes fallers aquest cap de setmana

Les mascletades en diferents barris i la tradicional Cavalcada del Ninot són els principals actes oficials que tindran lloc aquest cap de setmana dins del programa d’activitats que organitza Junta Central Fallera (JCF) davant l’arribada imminent de les Falles.

En concret, dissabte a les 14.00 la mascletà de la plaça de l’Ajuntament serà a càrrec de la pirotècnia Gironina.

Posteriorment, a les 17.30, tindrà lloc la Cavalcada del Ninot, que arrancarà en la Glorieta i discorrerà pels carrers de la Pau, Sant Vicent, la plaça de l’Ajuntament i Marqués de Sotelo. En acabar, a les 19.00 aproximadament, hi haurà un espectacle pirotècnic a càrrec també de Gironina a la plaça de l’Ajuntament.

Quant a les mascletades als barris, n’hi haurà quatre de nocturnes a càrrec d’Hermanos Caballer a Natzaret a les 21.00; pirotècnia Aitana a la Saïdia a les 21.00; pirotècnia Mediterráneo al Cementeri General a les 23.00; i pirotècnia Valenciana a Campanar a les 23.00. Diumenge la mascletà de la plaça de l’Ajuntament la dispararà la pirotècnia Alpujarreña a les 14.00.

El cicle de mascletades a la plaça de l’Ajuntament seguirà amb les disparades de Camp de Túria (dia 6), Lluch (dia 7), Caballer FX (dia 8), Nadal-Martí (dia 9), Zaragozana (dia 10), Tomás (dia 11), Mediterráneo (dia 12), Zarzoso (dia 13), Tamarit (dia 14), Hermanos Caballer (dia 15), Turís (dia 16), Crespo (dia 17), Aitana (dia 18) i Valenciana (dia 19).

Les dels barris continuaran el dia 12 de març, a les 15.00 n’hi haurà dues més en Gas Lebón (Caballer FX) i a Benicalap (Crespo).

Les Falles 2023 inclouen un increment pressupostari destinat a pirotècnia d’un 55% (l’any passat va ser de 300.000 euros) arribant així fins a 465.000 euros, quasi el doble del que reclamava el sector (un increment del 30%).

Així doncs, en les mascletades s’ha donat un increment des dels 4.500 euros del 2015 als 8.500 d’enguany (500 euros més que l’any passat) per disparada. També els castells passen de 20.000 a 30.000 euros cadascun i la Nit del Foc arribarà a 75.000 euros (davant dels 60.000 de l’any passat) convertint així el castell del pròxim 18 de març en el de més pressupost de la història de les Falles.

Els castells els dispararan Aitana (la nit del 16 al 17), Alpujarreña (la nit del 17 al 18), Mediterréneo (la Nit del Foc, a la nit del 18 al 19) i Valenciana (cremà a la plaça de l’Ajuntament el dia 19).

Més transport públic

Tots els caps de setmana s’incrementarà el servei de l’EMT de València tenint en compte els diferents actes amb la previsió d’un augment del passatge i per garantir que tota la ciutadania puga arribar a les festes falleres en transport públic.

En concret, dissabte, amb la celebració de la Cavalcada del Ninot, l’empresa municipal té previst augmentar el servei de més d’una vintena de línies (4, 6, 8, 9, 10, 11, 16, 19, 24, 25, 27, 28, 31, 32, 35, 60, 62, 70, 71, 72, 81, 95 i 99) per facilitar els desplaçaments.

En el cas de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV), dissabte i diumenge 5 de març hi haurà reforç en les línies de metro per a la mascletà de 12.00 a 15.30. El 10 i l’11 de març hi haurà reforços amb motiu de les mascletades i també hi haurà reforç amb motiu dels concerts de l’Albereda (servei nocturn ampliat fins a les 4).