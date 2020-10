Massamagrell canvia, gràcies a l’abstenció dels socialistes, el nom de l’assagista Joan Fuster en una avinguda pel d’un regidor del PP mort

L’avinguda de Joan Fuster de Massamagrell es dirà avinguda d’Enrique Senent, en honor a l’exregidor del Partit Popular de la localitat de la comarca de l’Horta Nord, mort el passat 21 de juny. La moció va eixir del regidor de Vox a Massamagrell, José Carlos Grau, i s’ha aprovat amb els vots de la formació d’extrema dreta, del PP, de Ciutadans i de Veïns per Massamagrell i amb l’abstenció del PSPV-PSOE, el partit que governa en solitari.

El ple del mes de juny passat va aprovar que tant Senent, històric dirigent del PP a Massamagrell i cosí de Silvestre Senent, expresident del partit a València, com el rector Blas Sales tingueren sengles carrers amb els seus noms. La moció del regidor de Vox tria precisament l’avinguda de Joan Fuster per tal com és una “artèria d’entrada al municipi (...) perquè no hi ha edifici cap, i així s’evita molestos tràmits als veïns”. “No volem entrar en motius polítics per a aquesta moció”, assegura el regidor ultra en el text de la moció.

Els motius polítics els va explicar amb claredat l’edil de Vox en el seu compte de Facebook, en què va escriure que l’assagista Joan Fuster, autor d’una vasta obra en la qual destaca Nosaltres els valencians, és un “senyor que va trair València i es va vendre als diners catalans” que “no mereix un carrer en cap municipi valencià”. “En aquesta terra els traïdors tenen carrers i els lleials són oblidats”, afig Grau.

“Per a Massamagrell, al nostre entendre, és molt més important i pròxim el llegat del nostre company Enrique, amant del seu poble, regidor durant molts anys i membre d’associacions i col·lectius importants del nostre poble”, diu la moció aprovada. Enrique Senent va ser regidor del PP a Massamagrell durant 21 anys i president de l’associació cultural El Camino del Santo Grial. Senent, expresident de l’Entitat Metropolitana per al Tractament de Residus, va ser primer tinent d’alcalde i portaveu del PP durant 12 anys. En les últimes eleccions municipals va ser cap de llista.

Compromís, en l’oposició i l’únic partit que va votar en contra de la moció, lamenta l’abstenció del PSPV-PSOE que ha propiciat que s’aprove la retirada de l’avinguda a l’escriptor Joan Fuster. “L’abstenció del PSOE facilita que la moció de l’extrema dreta quede aprovada”, assenyalen fonts de la formació valencianista. Compromís, que considera la moció “una bona iniciativa”, encara que mostra sorpresa pel fet que isca d’un partit en què Senent no militava, va demanar la retirada de la moció per a consensuar un carrer que fora aprovat per unanimitat.