Mazón aferma el pacte del PP amb Jorge Rodríguez prometent millores a l’hospital d’Ontinyent

El president de la Generalitat Valenciana aferma el pacte amb el líder d’Ens Uneix, el partit que amb una sola diputada va donar al PP la presidència de la Diputació de València, l’única institució amb majoria d’esquerres. Després de visitar les tres capitals valencianes i reunir-se amb els alcaldes respectius, Carlos Mazón ha centrat la seua agenda de dijous a Ontinyent, el municipi l’alcalde del qual ha donat al seu partit les claus de l’última institució que li quedava per aconseguir.

Mazón ha visitat el líder d’Ens Uneix, Jorge Rodríguez, a l’ajuntament que dirigeix, les obres de l’hospital comarcal d’Ontinyent, que donarà servei a tota la comarca de la Vall d’Albaida, i el Museu Tèxtil, que està situat en la localitat. Durant la visita ha promés millores en el recinte hospitalari, encara en construcció. El president ha avançat que la Conselleria de Sanitat “es posarà a treballar de manera immediata per dotar aquest centre de tots els serveis necessaris per a atendre el pacient”, perquè, segons ha assegurat, “la sanitat ha passat de prioritària a urgent per a aquest Consell”. Per això, s’ha iniciat la tramitació per a la licitació dels quiròfans i el seu equipament, els contractes d’esterilització i els serveis d’endoscòpia. A més, ha indicat que el Servei de Diàlisi tornarà a prestar-se en la població d’Ontinyent per evitar el trasllat de pacients a altres comarques.

Rodríguez, dues setmanes després de l’acord que dona a Vicente Mompó (PP) la Diputació Provincial i a la seua comarca 15 milions d’euros en inversions, destaca la “sensibilitat que han demostrat des del primer moment tant el president Mazón com el president Mompó quan els vam manifestar les problemàtiques que més ens preocupaven com a ciutat”. “Sempre parlàvem de l’hospital, perquè s’havien paralitzat les obres sense saber molt bé per què i solament s’haurien obert les consultes externes”, ha assenyalat.

La visita del líder dels populars també és una manera de blindar l’acord polític que tant irrita els socialistes valencians. El PP ha posat damunt la taula que Rodríguez presidisca la Federació Valenciana de Municipis i Províncies, segons apunta el diari Las Provincias, i que la seua formació puga presidir la Mancomunitat de la Vall d’Albaida, segons Valencia Plaza. Tots dos són fòrums que ara dirigeix el PSPV. Per als populars, fer-ho implica matar dos ocells d’un tir: reforçar una aliança política i fer un colp a l’oposició. Per a la formació de Rodríguez, sumar pes polític, ajudar-lo a pujar com a líder comarcal i, de passada, tornar el colp al partit que el va expulsar quan va ser imputat pel nomenament de càrrecs de l’empresa pública de la Diputació de València quan la presidia, un cas del qual ha sigut absolt.

Tant el grup socialista en les Corts Valencianes com a l’ajuntament d’Ontinyent han criticat la trobada. El diputat Rafa Simó ha assegurat: “Mazón ha estat hui a Ontinyent només per fer-se la foto i escenificar el pacte amb què va aconseguir ocupar la Diputació de València. El PP continua sense projecte propi, tot el que ha fet Mazón és parlar de l’Hospital d’Ontinyent, que hui és una realitat gràcies a Ximo Puig”. El portaveu del PSPV a l’ajuntament ha qualificat la visita de “la foto de la vergonya”.