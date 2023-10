Mazón canvia el mode de concessió d’una partida dels pressupostos per a repartir a dit cinc milions

El president de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, s’ha tret de la mànega cinc milions d’euros per a repartir a dit. El projecte de llei de pressupostos per al pròxim exercici 2024, el primer que presenta el bipartit valencià format pel PP i Vox, inclou una línia de subvenció de cinc milions per a la concessió d’ajudes a entitats, institucions i persones jurídiques destinades a la “promoció, el foment o la realització d’activitats i esdeveniments d’interés públic, sociocultural o econòmic de la Comunitat Valenciana, degudament justificades”.

La mateixa línia de subvenció ja existia durant la presidència de l’executiu anterior del Pacte del Botànic, presidit pel socialista Ximo Puig. De fet, la Direcció General d’Administració Local, en els últims pressupostos del Botànic, disparava els fons per a aquesta línia fins a 10,8 milions d’euros. No obstant això, el mode de concessió era per concurrència competitiva i limitava els beneficiaris a les entitats locals valencianes.

Malgrat el mode de concessió per concurrència competitiva, els agraciats en l’etapa de Puig van ser majoritàriament ajuntament socialistes (en els pressupostos del 2021, van rebre ajudes d’aquesta línia 11 ajuntaments governats pel PSPV-PSOE d’un total de 14 consistoris). Es tractava, doncs, almenys sobre el paper, d’un mode de concurrència competitiva, encara que el resultat fora asimètric.

Per la seua banda, el nou Govern autonòmic valencià ha inserit aquesta partida en la Direcció General de Projectes Estratègics i l’ha rebaixada dels 10,8 milions de Puig a cinc milions. No obstant això, l’executiu de Mazón ha canviat al mode de concessió directa. És a dir, a dit. A més, el president del PP ha ampliat el ventall de beneficiaris: els destinataris de les ajudes ja no són exclusivament ajuntaments, sinó “persones físiques i jurídiques, institucions i entitats”.

A més de la línia de cinc milions de la Direcció General de Projectes Estratègics, en mans de José Luís Díez Climent, els pressupostos del bipartit del PP i Vox mantenen una altra línia de subvenció a dit coneguda durant l’executiu anterior del Pacte del Botànic com la ‘pedrea’ de Puig. Es tracta d’una línia de 700.000 euros inserida en el gabinet de la Presidència que el president pot usar a discreció, siga per a ajudar una falla o una associació.

Puig va gastar 4,6 milions en la primera legislatura del Botànic

A pesar que el PP va demanar que s’eliminara aquesta partida quan estava en l’oposició, Mazón l’ha mantinguda sense contemplacions. Des que va ser elegit president, ha usat aquesta partida per a adjudicar ajudes de 17.000 euros per al Club Ciclista Miguel Manrubia i per a la Universitat d’Alacant.

El nou Govern segueix així el deixant de Ximo Puig, que en la primera legislatura del Pacte del Botànic va destinar fins a 4,6 milions a aquesta partida (1,6 milions el 2016 i un milió, respectivament, el 2017, 2018 i 2019). L’expresident socialista va rebaixar la partida fins a 700.000 euros per la pressió dels seus socis d’Unides Podem.

Així doncs, el flamant president popular disposarà en el Palau de la Generalitat per al pròxim 2024 d’una ‘pedrea’, com en la Loteria Nacional, de fins a 5,7 milions d’euros. Més que el que es va gastar Puig en una sola legislatura. En definitiva, uns fons per concessió directa –al gust del benefactor– que escapen a la saludable concurrència competitiva.