Mazón defensa una “compensació” a l’infrafinançament valencià, però evita contradir a Ayuso amb la quitació de deute

Els partits de l’oposició demanen al Govern valencià que aclarisca quina és la seua postura sobre el model de finançament autonòmic i la condonació del deute històric, derivada de la falta de finançament. El PSPV i Compromís reclamen a l’executiu que dirigeix Carlos Mazón que explique la seua posició davant l’amenaça del govern de la Comunitat de Madrid, del seu mateix color polític, de portar als tribunals una hipotètica rebaixa del deute acumulat de les autonomies de règim comú amb l’Estat.

El Govern de la Comunitat de Madrid considera una “aberració” la condonació del deute de les comunitats autònomes infrafinançades, segons va apuntar la consellera d’Economia en declaracions al diari El Mundo. La representant del Govern d’Isabel Díaz Ayuso es pronunciava així pel que fa a la proposta de Junts i Esquerra Republicana, i va assegurar que recorreran a la via judicial si es produeix aquesta mesura. També amb la proposta del PSC, que planteja una quitació amb “un coeficient de condonació” obert a altres comunitats de règim comú infrafinançades, perquè, considera, posa en risc l’estabilitat econòmica. La proposta dels socialistes catalans implica que l’Estat assumisca part del deute del Fons de Liquiditat Autonòmica, un préstec que l’Estat fa a les comunitats per sufragar despeses –part d’aquestes, derivades de la falta de finançament ordinari.

Les paraules de la dirigent madrilenya han corregut com la pólvora. La proposta dels catalans beneficia les comunitats pitjor finançades, com la Comunitat Valenciana i Múrcia, totes dues en mans del PP. El deute valencià està per damunt de 55.000 milions d’euros i més del 70% és imputable al sistema de finançament autonòmic, caducat des del 2014, segons diferents informes. El PP valencià s’ha posicionat a favor d’un nou model de finançament tradicionalment.

Dimarts, el president de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, assegurava: “Jo estic a favor que es compense la Comunitat Valenciana”. El dirigent popular apel·la al fet que l’Estat busque la fórmula que siga convenient, evitant pronunciar-se sobre la quitació del deute plantejat damunt la taula per les formacions catalanes, però reconeixent l’“excepcionalitat” del cas valencià. “Açò no és una enrabiada de quatre valencians que s’han alçat ara”, ha advertit, i ha recalcat que aquesta “excepcionalitat” està “avalada, acreditada i estudiada”. Així doncs, ha subratllat la reivindicació per a un “nou sistema de finançament just que faça justícia i després, la compensació”.

Mazón ha subratllat que “ha d’haver-hi un concepte de compensació per aquests anys tan lamentables” i ha considerat que és condició “irrenunciable i indiscutible” per al nou model. No obstant això, ha advertit que mostrarà “el màxim grau de contundència” per a rebutjar els “pactes de la cambra fosca del separatisme” de “prebendes per a alguns davant la situació d’uns altres”. “No hi ha una excepcionalitat separatista”, ha afegit.

Divendres passat, abans d’aquest debat, la consellera d’Hisenda i portaveu, Ruth Merino, advocava per estudiar fórmules per a alleujar el pes del deute acumulat amb l’Estat a conseqüència de l’infrafinançament. “No sé si la condonació absoluta o una reestructuració, hi ha moltes opcions”, afirmava Merino després del ple del Consell, on es va aprovar el compte de la Generalitat.

Davant la disparitat de declaracions dels dirigents populars, les forces de l’oposició en les Corts Valencianes han registrat diverses preguntes escrites per a “saber el posicionament del govern valencià en el debat sobre la condonació del deute històric”. Joan Baldoví (Compromís), autor de la pregunta, retrau a Mazón que “calle davant els atacs d’Ayuso a la condonació del deute històric, una reclamació històrica de la societat civil valenciana avalada pels experts en finançament autonòmic”.

Per part seua, el PSPV ha presentat una iniciativa perquè les Corts Valencianes reclamen la condonació del deute històric, fent així realitat una reivindicació històrica, aprofitant el debat obert pel Govern d’Espanya. El portaveu adjunt, Arcadi España, censura l’“oposició radical” d’Ayuso a la compensació del deute per l’infrafinançament i es pregunta “de quin costat estarà el Consell de PP-Vox, si de la seua padrina i capdavantera política, la senyora Ayuso, o dels interessos de la Comunitat Valenciana”.