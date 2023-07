Mazón recupera Eusebio Monzó, Asunción Quinzá i Vicente Dómine com a alts càrrecs de la Generalitat Valenciana

El Govern valencià del PP i Vox avança en la seua composició amb els nomenaments dels secretaris autonòmics a dues velocitats. Els departaments dirigits pel PP comencen a completar l’organigrama dels secretaris autonòmics i sotssecretaris, mentre que els dirigits per Vox a penes nomenen quatre càrrecs. El ple del Consell, convocat de manera extraordinària dimarts, ha nomenat una desena d’alts càrrecs i els sotssecretaris de tots els departaments de l’executiu.

L’equip que presideix Carlos Mazón torna a tirar mà d’algunes persones amb responsabilitat en els anteriors executius del PP. És el cas d’Eusebio Monzó, que va ser l’últim secretari autonòmic d’Hisenda amb Alberto Fabra i l’únic regidor del grup popular a l’Ajuntament de València en el mandat entre el 2015 i el 2019 que no va ser investigat per la peça del barrufeig en el cas Taula. Ha sigut nomenat número dos d’Hisenda, un dels departaments clau en una legislatura que anticipa una retallada de la despesa pública.

També és el cas d’Asunción Quinzá, exdiputada del PP, secretària autonòmica de Governació amb Serafín Castellano –en el Consell de Fabra–, que és des de dimarts secretària autonòmica d’Igualtat, o de Vicente Dómine, director general de Transports i responsable de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana.

Els ex de Ciutadans Emilio Argüeso i Carlos Gracia troben acomodament en el segon escaló del Consell del PP i Vox. Argüeso, expulsat de Ciutadans per haver sabotejat la moció de censura de Múrcia i incitar al transfuguisme, ha sigut nomenat secretari autonòmic de Sistema Sociosanitari, que depén de la vicepresidència segona i Conselleria d’Igualtat, gestionada per Susana Camarero. Per part seua, Gracia, diputat de Ciutadans en la legislatura passada, estarà sota el comandament de la seua exsíndica, Ruth Merino, com a sotssecretari de la Conselleria d’Hisenda.

En el nucli dur de Presidència estaran Santiago Lumbreras, ex-cap de gabinet de Mazón en la Diputació d’Alacant, i José Manuel Cuenca, el seu homòleg en el partit, com a secretaris autonòmics de Relacions Institucionals i del Gabinet de Presidència i Comunicació, respectivament. Completen els alts càrrecs de Presidència Cayetano García Ramírez i Joaquín Vañó, com a secretari autonòmic de Presidència i sotssecretari.

Els departaments gestionats per Vox només han triat els sotssecretaris de les tres conselleries i a un alt càrrec en Justícia, on també han nomenat secretari autonòmic Eduardo Luis Ruiz Navarro, que ha sigut diputat de Vox en el Congrés aquesta última legislatura. “Estem triant els millors”, ha defensat la portaveu del Consell, Ruth Merino, preguntada pels nomenaments i la diferència en els temps.