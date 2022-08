Costes destina 1.150 milions d’euros a regenerar 16 platges valencianes amb 12,4 milions de metres cúbics d’arena de la costa de Cullera

Divendres passat 29 de juliol, el Ministeri per a la Transició Ecològica publicava en el Butlletí Oficial de l’Estat (BOE) l’anunci de la demarcació de Costes a València pel qual se sotmet a informació pública el projecte d’‘Extracció d’arena en aigües profundes de València i transport per a alimentació de platges i estudi d’impacte ambiental’.

Aquest “megaprojecte”, que té un pressupost de 1.147 milions d’euros, promou el depòsit de 12,4 milions de metres cúbics d’arena procedents de la costa de Cullera en 16 platges des de Sagunt (el Camp de Morvedre) fins al Pilar de la Foradada (el Baix Segura), “algunes de les quals situades a 220 quilòmetres del punt d’extracció”, tal com denuncien Ecologistes en Acció, que afigen que també es projecta l’extracció de 54 milions de metres cúbics addicionals en altres actuacions de regeneració “que no s’expliciten”.

Els ecologistes consideren que aquest projecte és un “balafiament” econòmic que a més tindria impactes ambientals “severs i crítics” sobre les prades de posidònia oceànica “existents al voltant de les platges del Port i El Mojón al Pilar de la Foradada, la platja de Sant Joan a Alacant, la platja de Marineta Casiana a Dénia i en el tram de costa comprés entre el port de Dénia i el riu Girona”.

Impacte en els recursos pesquers

Així mateix, també adverteixen dels efectes d’aquesta actuació en els recursos pesquers del litoral valencià. Concretament, aquest projecte “impactarà sobre els recursos pesquers al voltant de la zona d’extracció dels 66,4 milions de metres cúbics d’arena a extraure en total (el jaciment té una superfície de 26 km² davant de les costes de Cullera), ja que la zona de deposició dels fins ocuparà una superfície entre 165 i 230 km², enterbolint l’aigua i fent que els bancs de peixos abandonen aquesta zona”. En la zona hi ha tres ports pesquers (València, Cullera i Sagunt) i existeix la Zona Protegida d’Interés Pesquer 3 Port Sagunt-Cap de Cullera, declarada mitjançant el Decret 219/1997, del Consell. L’Estudi d’Impacte Ambiental “reconeix l’afecció a tres caladors de pesca, amb un 90% d’afecció al calador de les Maricueces”.

L’extracció d’arena suposa “la destrucció de l’hàbitat marí i de la desaparició de tota la comunitat bentònica d’éssers vius (poliquets i mol·luscos principalment) que són font d’aliment per als peixos”. El projecte, indiquen des d’Ecologistes en Acció, impactarà sobre set espais naturals marins protegits de la Xarxa Natura 2000: L’Albufera, el Cap Roig, el Montgó, el Cap de l’Horta, l’Almadrava, la Marina Alta i la franja litoral submergida de la Regió de Múrcia. En el cas de l’Albufera la ploma de fins pot arribar a menys de 2 quilòmetres.

Nova declaració d’impacte ambiental

La declaració d’impacte ambiental (DIA) d’octubre del 2013 favorable per a un projecte similar a aquest tramitat el 2010 “es considera caducada i no vigent, segons la normativa ambiental” pel fet d’haver transcorregut més de sis anys sense que aquest projecte s’haja executat. Per això cal una altra DIA.

Aquest nou projecte, “a diferència de l’anterior”, inclou el transport de l’arena extreta a les setze platges que es pretenen regenerar i “canvia el mètode d’extracció”, ja que en aquesta ocasió “es permet l’operació de desbordament de la càntera en el punt d’extracció per a l’eliminació de fins”. És a dir, la dispersió dels fins “es produirà en el punt d’extracció i en menys mesura a les platges”, apunten.

Els ecologistes denuncien que la “desraó” d’aquest “megaprojecte desmesurat” es concreta en les distàncies a què es preveu transportar l’arena extreta en el jaciment, que arribarà a 150 km en el cas de la part meridional de la platja de Sant Joan a Alacant ciutat i 220 km en el cas de les platges del Pilar de la Foradada, amb un cost de transport, en aquest últim cas de 29 euros per cada metre cúbic transportat.

Per a Ecologistes en Acció, la despesa de quasi 1.150 milions d’euros en aquest projecte suposa “un balafiament total de recursos, tenint en compte la situació de crisi social, econòmica i emergència climàtica que vivim, i l’escassa duració de l’arena depositada a les platges regenerades, que després dels pròxims temporals marins tornarà a la mar, sens dubte”.