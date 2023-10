Miguel del Rey, arquitecte que remodelarà la plaça de l’Ajuntament de València: “Seria desitjable eliminar el màxim trànsit possible”

L’alcaldessa de València, María José Catalá, va anunciar el 25 de setembre passat la paralització de l’adjudicació de la redacció del projecte de remodelació de la plaça de l’Ajuntament amb l’objectiu d’estudiar la possibilitat d’introduir-hi algun canvi, principalment per a “combinar la visibilitat dels edificis més importants amb les zones d’ombra”.

“Re-Natura és estupend, és bon punt de partida, sempre ho he dit, però ja hem descartat executar-lo tal com estava redactat; és veritat que tenim marge de negociació amb l’equip redactor i veurem si, treballant en aquest marge, podem avançar”, va dir Catalá, que va descartar que s’hagen de reduir les zones verdes: “No sobra verd, mai sobra verd ni zones d’ombra, especialment a València, perquè en les èpoques de més calor necessitarem protegir els ciutadans, però jo crec que combinar la visibilitat dels edificis més interessants de l’Ajuntament amb zones d’ombra es pot fer d’una altra manera”.

Un jurat paritari i multidisciplinari va seleccionar les cinc propostes finalistes, totes les quals van incloure els criteris establits després del procés de participació ‘Pensem la plaça. El 19 d’octubre de l’any passat es va triar la proposta ‘Re-Natura’ de l’arquitecte Miguel del Rey com a guanyadora del concurs en què van participar un total de 22 equips.

A preguntes d’elDiario.es, Del Rey s’ha mostrat obert a la possibilitat d’introduir millores: “El que teníem fins ara era un avantprojecte, el projecte final encara no ha començat a redactar-se a l’espera d’una reunió amb l’Ajuntament per a veure quins aspectes volen canviar o millorar”.

L’arquitecte ha destacat el tema de la mobilitat com un dels més importants a definir. Segons ha comentat, “l’accessibilitat és fonamental i en aquest sentit cal tindre clar quantes línies d’autobús han de passar-hi i per on han de passar”. En la seua opinió, “el pas més conflictiu és entre Barques i Periodista Azzati-Marques de Sotelolo” i en aquest sentit la cosa més desitjable és que, “com més trànsit es puga eliminar del centre de la plaça, millor, sabent que han d’entrar vehicles d’emergències, taxis, càrrega i descàrrega” i ha assegurat que és factible eliminar el carril que la creua des de Sant Vicent al carrer de les Barques “deixant l’eix del Periodista Azzati amb Llòria, principalment per a busos de l’EMT”. En tot cas, “és una cosa que haurà de decidir l’Ajuntament i que ens haurà de traslladar”.

Quant al tema de la visibilitat, Miguel del Rey ha advertit que “amb l'arbratge o qualsevol altre element s'ha estudiat la mínima incidència en la visibilitat en els moments de festes”, però ha comentat que “cal arribar a un punt d’equilibri perquè siga visible, però també vivible” i ha recordat que en aquests moments “és complicat travessar la plaça” els mesos de més calor per la falta d’ombres i de zones verdes.

En aquesta línia, ha defensat les bondats de ‘Re-Natura’: “El disseny compta amb espais de descans davant de cadascun dels edificis principals on es creen subplaces per ressaltar l’arquitectura d’edificis com el de Correus, l’Ajuntament o l’Ateneu. Espais singulars per a veure el que ocorre, per a veure la mascletà o la falla municipal”.

Sobre els terminis, Del Rey ha comentat que tenen “molt d’interés a reunir-se com més prompte millor amb l’Ajuntament per poder començar amb la redacció del projecte, ja que es tracta d’una actuació complexa en què han d’intervindre molts serveis municipals”.