Milers de dones marxen a València per a reivindicar el feminisme com a eina per a una societat “més justa i igualitària”

Milers de dones han eixit aquest dimecres als carrers de València per a reivindicar el feminisme com a eina per a una democràcia “més justa i igualitària”. Les protestes, que han recorregut aquest 8 de març la ciutat, han llançat multitud de consignes emancipadores, amb crides constants a la unitat.

La manifestació de la Coordinadora Feminista ha partit a les 19 hores des de la Porta de la Mar i ha culminat passades les 20.30 hores en la Plaça de la Reina amb la lectura del manifest. El moviment feminista de València ha realitzat una protesta prèvia en solidaritat amb les dones iranianes, amb el lema “tisorada al patriarcat” i l'Assemblea Feminista de la ciutat ha convocat una marxa des de les 17.30 de la vesprada, partint des del CIE del carrer Sapadors. A l'inici de la protesta, el bloc abolicionista, format per un centenar de persones, ha reclamat la dimissió de la Ministra d'Igualtat, Irene Montero. Malgrat les múltiples convocatòries, el missatge majoritari ha sigut d'unitat.

“El feminisme és imprescindible” per a la construcció de la democràcia, reclama el manifest, que alerta de la “forta resecció patriarcal que va més enllà de l'extrema dreta”. La convocatòria clama “contra la societat capitalista, racista, colonialista que crea les desigualtats que patim les dones, que feminitza la pobresa”.

Les consignes majoritàries de les dones, de diverses edats i condicions, s'han centrat en reclamar drets per a totes. “Si no lluita per totes no és feminisme” o “Ens volen dividides, ens volen invisibles, però unides som invencibles”, han sigut alguns càntics.

Bona part de les assistents clama contra la prostitució, que consideren una forma d'agressió sexual i explotació, vinculada a la pobresa i a les desigualtats. També contra la feminització de la pobresa, les violències estructurals i els atacs contra la llibertat sexual. Entre les dones joves destaquen els missatges que demanen un espai nocturn lliure d'agressions i educar als homes “perquè no violen”.