El militar i activista algerià Mohamed Benhlima, tancat en el CIE de València i a punt de ser deportat

El militar i activista algerià Mohamed Benhlima, condemnat a deu anys de presó al seu país per les seues denúncies públiques de la corrupció dels alts càrrecs militars de l’exèrcit i per la seua participació en el moviment popular de protesta Hirak, ha ingressat en el Centre d’Internament d’Estrangers (CIE) de Sapadors, a València. Malgrat tenir el suport d’organitzacions com Amnistia Internacional, el Ministeri de l’Interior ha declinat concedir-li l’asil, una petició que el militar i activista havia cursat, també sense èxit, a França.

La campanya CIES No ha exigit al departament que dirigeix el ministre Fernando Grande Marlaska que paralitze “de manera immediata” la deportació de l’activista. Mohamed Benhlima, segons ha informat CIES No, va ingressar en el centre de Sapadors dimecres, “després que li fora denegada la sol·licitud d’asil”. L’activista va fugir a Espanya el 2019 després de les denúncies en les xarxes socials sobre la corrupció dels alts comandaments de l’exèrcit algerià en el marc de les protestes populars del moviment Hirak.

“El Govern ha rebutjat la seua sol·licitud de protecció internacional i ha dictat l’expulsió a Algèria, a pesar que corre risc de ser detingut i torturat”, sosté la campanya CIES No. Benhlima va ingressar en el recinte de Sapadors arran d’haver-se-li incoat un procediment sancionador per estada irregular a Espanya.

Amnistia Internacional va organitzar una campanya de recollida de signatures davant l’expulsió “imminent” de l’activista algerià. “Deportar Mohamed Benhlima representaria una violació greu de les obligacions d’Espanya en virtut del dret internacional dels drets humans”, sosté l’ONG, que afig: “La comunitat internacional ha de defensar els que denuncien corrupció i participen pacíficament en manifestacions”.

L’antecedent de Mohamed Abdellah

El cas de Mohamed Benhlima és idèntic al del seu compatriota Mohamed Abdellah. L’algerià també exiliat va ser deportat des del CIE de Barcelona, on va protagonitzar una vaga de fam, i va ser empresonat “immediatament”. Amnistia Internacional ha documentat que almenys quatre activistes han patit tortura i altres maltractaments per part de les forces de seguretat algerianes en els últims tres anys per la seua participació en Hirak.

La campanya CIES No argumenta que la possible expulsió de Mohamed Benhlima a Algèria “podria suposar la seua detenció i ingrés en una presó de màxima seguretat, on diverses persones empresonades per participar en les mateixes protestes relaten haver sigut maltractades i torturades”.

“Queda demostrat una vegada més”, afirma un portaveu de la campanya, “que les polítiques migratòries es tradueixen en la persecució, el tancament i la deportació de persones migrants, una violència institucional que afecta fins i tot les que corren risc de patir tractes inhumans si són expulsades i que haurien d’estar sent protegides”.