Millás Mossi, els tècnics valencians que van crear la primera indústria espanyola de l’electroxoc

El 1939, a la València dels últims espeternecs de la Guerra Civil, un especialista en raigs X rep l’encàrrec d’un metge. El doctor ha sentit a parlar d’un aparell fabricat a Itàlia que utilitza el neuròleg Ugo Cerletti, amb què aplica corrents elèctrics per millorar els símptomes dels malalts mentals greus. Aquests corrents, apunten, provoquen un somni d’unes hores en els pacients, a qui es provoquen unes convulsions similars a les que s’empren amb altres substàncies químiques, i desperten espavilats. Els bojos fa anys que s’amunteguen en els manicomis i la guerra incrementa aquesta pressió assistencial, a més de dificultar la provisió de medicaments, així que el metge, acabat de nomenar responsable del Manicomi Provincial de València, demana a l’ electroradiòleg que investigue el funcionament del remei italià.

Prop d’un any més tard, aquest especialista en raigs X amb coneixements d’electricitat, José María Rius Vivó presenta al metge falangista Francisco Marco Merenciano un aparell que vol anar una mica més enllà que el de Cerletti. El tècnic dissenya un aparell rectangular, pesant, amb un circuit elèctric que transforma el corrent altern en continu per aplicar-lo en els pacients i s’assaja amb ell en la Universitat Central de Madrid, actual Complutense, juntament amb el psiquiatre Juan José López Ibor. L’exemplar es patentaria el 1941, juntament amb el procediment d’aplicació, assegurant que havia tingut èxit en els pacients més greus després de gairebé 500 usos. En el lateral, l’artefacte de Rius mostra una inscripció amb un altre nom: Millás Mossi.

Els germans Vicente i Manuel Millás Mossi acabaven de fundar una empresa comuna de tècnics industrials, a què dediquen el temps lliure que els queda en les seues ocupacions. Vicente treballava en Siemens a València fins a acabar la guerra, on exerceix de cap d’instal·lacions i muntatges, mentre que Manuel, marcadament falangista, no va abandonar l’exèrcit. Acabada la guerra, Vicente va ser requerit per sotmetre’s a un procés de depuració en ser identificat com a sospitós d’haver col·laborat amb l’exèrcit republicà durant el conflicte, del qual finalment resultaria lliure de càrrecs, apunta el seu perfil en la Reial Acadèmia d’Història.

L’empresa dels germans Millás Mossi sol·licita la patent d’un aparell similar al que signen amb Rius el 1942. El fan més lleuger i introdueixen algunes variants que en faciliten la producció industrial. Amb les modificacions, converteixen el segell que porta el seu cognom en la primera factoria espanyola de màquines d’electroxoc, que prompte es converteix en un mètode terapèutic d’ús massiu a Europa i als Estats Units.

Les màquines dels germans Millás s’exposen actualment al Palau de Cerveró, seu de l’Institut d’Història de la Medicina i de la Ciència López Piñero de la Universitat de València, com a part d’una mostra sobre el tractament de la bogeria a la ciutat, a l’avantguarda de les reformes. La mostra, comissariada pel psiquiatre i historiador de la medicina Enric Novella i l’investigador predoctoral Javier Balaguer, que treballa en l’estudi de les teràpies amb electroxoc, guia l’evolució dels tractaments a la bogeria, des de les plantes medicinals fins als psicofàrmacs, i es deté en les teràpies electroconvulsives.

Encara que l’empresa es constitueix com a comunitat de béns familiar, és Vicente qui s’encarrega de la part tècnica i Manuel qui assumeix la part de gestió de l’empresa per la seua vinculació al règim, segons apunta un dels seus fills i biògraf, Francisco Millás. El taller de la primera factoria espanyola de màquines d’electroxoc es va situar en la plaça del Patriarca, en el lloc que hui ocupa la font que confronta amb la Nau, antiga seu de la Universitat de València. La fabricació en sèrie dels aparells mèdics va permetre difondre a Espanya un tractament llavors avalat, posteriorment molt qüestionat, i de nou reintroduït per a pacients greus –amb modificacions substancials en l’aplicació, com l’anestèsia–, en un país submergit en l’autarquia, indica Francisco.

La factoria Millás Mossi trasllada el seu taller al carrer de Sorní i introdueix modificacions que adapten l’aparell a les necessitats mèdiques i comercials. A poc a poc el disseny es va reduint i pren forma de maletí, cosa que en fa transportable l’ús per a l’atenció domiciliària, fins que es fa “de la grandària d’un best-seller”, com descriu un altre dels seus fills, l’escriptor Juan José Millás. L’autor conta de forma novel·lada el descobriment del treball de son pare en la seua obra El mundo, per la qual va ser guardonat amb el Premi Planeta el 2007 i amb el Nacional de Narrativa el 2008. En la citació que obri el llibre i la mostra de la Universitat de València, apunta: “Mon pare tenia un taller d’aparells d’electromedicina. Els reparava, els inventava, els deduïa de publicacions nord-americanes (....) Un altre giny amb què va aconseguir una certa celebritat va ser l’electroxoc portàtil, un aparell de la grandària d’un best-seller amb diversos compartiments, en un dels quals guardaven els elèctrodes. Solia contar que un dia, parlant al jardí d’un manicomi amb el seu director, un boig el va reconéixer com el proveïdor d’aquells artefactes i li va llançar des de la finestra un test que li va fregar un muscle”. L’electroxoc, recorda l’escriptor, va estar molt qüestionat una dècada després, amb la proliferació dels psicofàrmacs, que van ocupar el seu lloc en les consultes i en el mercat. “Feia l’efecte que es referia a aquesta època amb sentiment de culpa”, indica més endavant l’autor en la seua biografia novel·lada.

Els germans es converteixen en líders de mercat en el camp de l’electromedicina vinculada a aquesta teràpia, encara que separen l’empresa el 1953. Probablement a causa de frecs habituals entre germans per la gestió i el disseny dels aparells, segons apunta Francisco, divideixen el capital a parts iguals, amb la mercantil ja valorada en 800.000 pessetes. Vicente es trasllada amb la seua família a Madrid, on continua fabricant material mèdic per subministrar-lo a hospitals i centres sanitaris, mentre que Manuel es queda a València, amb un taller dirigit a equips de rehabilitació i bellesa.

La pedra de la bogeria

La mostra de la Universitat de València de què formen part aquests aparells, uns de col·lecció pròpia del centre acadèmic, altres de cedits per la família i per professionals mèdics, recorre els tractaments i les teràpies situant-los en el seu context. “A partir del 1920 es van desenvolupar ràpidament una sèrie de tractaments més o menys ”heroics“ (d’una certa eficàcia, però de caràcter agressiu) per a pal·liar expeditivament els símptomes més dramàtics i disruptius de la ”malaltia mental“, entre els quals cal destacar la insulinoteràpia, el xoc cardiazòlic, l’electroxoc i la psicocirurgia, el més polèmic de tots”, indica la mostra, que pot visitar-se fins a finals de l’any.

Les teràpies electroconvulsives es van defensar en congressos internacionals de psiquiatria com el de París, on el 1950 Marco Mereciano, López Ibor i Vallejo-Nágera van exposar el seu treball, assegurant que en els pacients “l’efecte és un atac epilèptic del mateix tipus que el del cardiazol, amb l’avantatge que el malalt dorm durant unes quantes hores. Després es desperta completament espavilat i sense cap altre record que d’haver dormit”. Les tècniques es desenvolupen a l’Europa que camina cap al feixisme i a la Segona Guerra Mundial i a l’Espanya franquista, un context que en va condicionar l’ús, convertint-lo en abús per les autoritats totalitàries, amb clares finalitats repressives.

Les primeres sessions amb electroxoc es donen a Itàlia, el 1938 i prompte s’importen a Espanya, en un període d’institucions psiquiàtriques plenament massificades i amb accés difícil a medicaments per als trastorns mentals greus. L’aplicació de l’electroxoc, apunten els investigadors, respon a una base empírica: es va observar que alguns pacients milloraven si se’ls induïen convulsions elèctriques. Una dècada després, apareixen els psicofàrmacs: la clorpromazina primerament, després el Prozac (fluoxetina); el tractament químic substitueix el físic.

“Com és sabut, aquests fàrmacs estan hui dia entre els medicaments més consumits per la població, per la qual cosa representen un negoci milionari i una porció molt destacada de la despesa farmacèutica. Prestant una especial atenció al seu arrelament en determinats contextos socials i institucionals, a la seua projecció cultural i a les controvèrsies que ha suscitat el seu ús al llarg de la història, aquesta exposició es proposa oferir un recorregut detallat per la panòplia de remeis amb què la medicina ha tractat (i tracta) d’extirpar la irredempta ‘pedra de la bogeria’ i el sofriment psíquic”, conclou la mostra.