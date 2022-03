El Ministeri de Foment recorre contra la urbanització de l’últim quilòmetre de costa verge d’Oriola

La Cala Mosca és l’últim quilòmetre i mig de costa sense urbanitzar d’Oriola. El projecte d’urbanitzar en 456.000 metres quadrats està previst en el pla general d’ordenació urbana (PGOU) de la localitat governada pel popular Emilio Bascuñana, investigat per un presumpte delicte de prevaricació per cobrar pretesament sense anar a treballar a un lloc en la Conselleria de Sanitat.

No obstant això, un recurs interposat per la demarcació de carreteres de l’Estat a la Comunitat Valenciana, dependent del Ministeri de Foment, davant la secció primera de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia (TSJ) obri la porta a la paralització del projecte urbanístic. La peça de mesures cautelars a conseqüència del recurs va donar un termini de cinc dies al consistori per a plantejar les seues al·legacions.

La formació Cambiemos Orihuela, amb el suport legal de Compromís, ha valorat positivament el recurs de Foment. “El ministeri, tal com va avisar per escrit a l’Ajuntament d’Oriola, demana l’anul·lació de l’aprovació del pla parcial de Cala Mosca”, explica la formació en un comunicat. “Es va avisar l’equip de govern, per activa i per passiva, i van desoir tots els advertiments”, afig.

“No sabem si el PP i Ciutadans tenen l’honor dubtós de ser el primer equip de govern que incompleix un mandat d’un ministeri, per afavorir els interessos d’una empresa promotora”, deixa caure la formació, que valora el fet que el departament de Foment demane mesures cautelars al TSJ-CV.

“Entenem que el projecte quedaria paralitzat fins a la resolució del contenciós, si és que ho dictamina així el tribunal”, explica Cambiemos Orihuela, una formació que ja va interposar un recurs contenciós administratiu contra la resolució plenària que va aprovar la modificació puntual del PGOU el 2 de setembre de 2021. “Ens alegrem que el Ministeri de Foment també l’haja presentat”, postil·la.