El ministre Puente demanarà a València a l’alcaldessa que no elimine carrils bici: “Això té un nom, es diu coalició PP Vox”

Les últimes mesures adoptades en matèria de mobilitat pel Govern municipal del PP i de Vox a València, unides a unes altres que s’han anunciat en la línia de revertir part de les polítiques que han prioritzat en els últims anys el vianant, el transport públic i la bicicleta, no han passat desapercebudes per al ministre de Transports i Mobilitat Sostenible, el socialista Óscar Puente, en un moment en què la ciutat deté la capitalitat verda europea.

En la roda de premsa de dimarts posterior al Consell de Ministres va apuntar directament a la capital valenciana i a Elx com a exemple de ciutats en què es tracta d’oferir resistència a les polítiques que implementa el Govern per a afavorir la mobilitat sostenible i la reducció d’emissions derivada del trànsit rodat (vegeu el vídeo).

Preguntat sobre les mesures que té previstes el Govern per a afavorir la descarbonització a les ciutats més enllà de les zones de baixes emissions (ZBE), Puente va comentar que estan invertint-se fins a 1.500 milions d’euros en la implementació d’aquestes ZBE i, no obstant això, ajuntaments com València, Logronyo, Elx o Valladolid estan revertint les actuacions en mobilitat sostenible, com els carrils bici, per qüestions ideològiques.

“El que no passa en cap país de la Unió Europea, llevat d’Espanya, és que, una vegada s’ha construït un carril bici, es destruïsca per a retornar aquest espai al cotxe i això passa a València, a Logronyo, a Elx i a Valladolid. Això té un nom, es diu coalició entre el PP i Vox, es diu introduir l’extrema dreta negacionista en els governs, es diu convertir la salut en un objecte de disputa política, per bé que la salut no té color polític. Els pulmons dels ciutadans, de tots, dels d’esquerres i dels de dretes, són els mateixos i es beneficien d’un aire net per igual”, va dir.

El ministre va afegir: “Ho he de dir amb molt de pesar, em tocarà veure’m amb molts alcaldes. D’ací a poc, d’ací a uns dies aniré a veure l’alcaldessa de València i li ho he de dir. No és tolerable que tot el que hem aconseguit en els últims anys en matèria de mobilitat sostenible es destruïsca ara per aquesta mena de coalicions”.

L'alcaldessa del PP, María José Catalá, va respondre a través de les seues xarxes socials que a València no s'han eliminat carrils bici i va demanar una rectificació al ministre.

Estimado @oscar_puente_ , dígame qué carriles bici en Valencia se han eliminado en favor del vehículo privado.



Lo que usted dice es falso y ruego una rectificación. https://t.co/LBcfzcuz87 — María José Catalá (@mjosecatala) 13 de febrero de 2024

Com va informar aquest diari, després dels canvis en mobilitat introduïts en el centre de València des del dia 12 de desembre passat, ha aflorat un increment important de les circulacions. En concret, es va obrir el carrer de Colom per a vehicles privats des de la plaça de la Porta de la Mar, eliminant un carril de l’EMT en favor del vehicle privat, i es van desviar cinc línies d’aquesta via als carrers de la Pau, Poeta Querol i Sant Vicent-plaça de l’Ajuntament.

Segons les últimes dades, comparant les de gener del 2024 amb les del 2023, tant en Colom (que passa de 4.774 a 7.335 vehicles en l’inici, i de 10.774 a 11.372 en la desembocadura), com a la Pau (8.580 a 10.287), Poeta Querol (7.773 a 7.846), Xàtiva (19.643 a 26.267), Roger de Llòria (4.024 a 5.047) o Hernán Cortés (3.301 a 3.800); en tots els carrers directament afectats pels canvis el trànsit ha augmentat.

Un altre exemple de les resistències a què al·ludeix Óscar Puente és la negativa del Govern municipal del PP i de Vox a aplicar restriccions als vehicles més contaminants a través de les ZBE, ja que finalment s’ha utilitzat com a tal l’àrea de prioritat residencial (APR) del centre històric, una zona menuda controlada per càmeres a què tan sols poden accedir veïns, comerciants o usuaris de places de garatge, cosa que no té res a veure amb el pas de vehicles més contaminants. L’Ajuntament, a més, ha descartat utilitzar els mesuraments de qualitat de l’aire d’experts de la Universitat Politècnica en l’aplicació de les ZBE, ja que implicaria més restriccions.

Quant als carrils bici, si bé encara no se n’ha eliminat cap dels construïts en l’etapa de l’anterior executiu municipal de Compromís i el PSPV, l’actual bipartit del PP i de Vox capitanejat per l’alcaldessa María José Catalá ha anunciat una auditoria de tots els carrils de bici de la ciutat amb un cost de 16.800 euros “amb la idea de detectar les problemàtiques que puguen comprometre la seguretat i proposar solucions a curt i mitjà termini” que implicarien eliminar o reubicar els “problemàtics”, entre els quals van assenyalar el de la Gran Via de Ferran el Catòlic o algunes interseccions de l’anell ciclista al carrer de Colom.

L’octubre de l’any passat, la portaveu del grup municipal de Compromís a Elx, Esther Díez, va registrar una sol·licitud davant el Comité de Peticions de la Unió Europea per a reclamar que es reposen els carrils bici suprimits pel govern municipal del PP i Vox. Segons Díez, “l’eliminació d’aquests carrils bici perverteix tota l’ampliació posterior que s’ha sufragat amb fons europeus. Si bé és cert que aquests dos trams es van fer amb fons municipals, les ampliacions que van continuar sí que s’han sufragat amb els diners dels contribuents europeus i vull recordar que a aquests 700 metres del carrer de Joan Carles I, van continuar 1,5 quilòmetres en l’avinguda d’Alacant amb un cost de 358.000 euros, dels quals el 50% han sigut sufragats per la Unió Europea a través de l’estratègia de desenvolupament urbà sostenible que va aconseguir l’anterior govern local progressista”.