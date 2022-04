El minúscul municipi asfixiat per un deute urbanístic de cinc milions heretada de l'anterior alcalde del PP

Daya Vieja és un municipi alacantí de penes 707 habitants. La localitat, l'única governada per Compromís a la comarca de la Vega Baixa, s'ha topat sense moure un dit amb un deute de cinc milions d'euros heretada de la gestió urbanística de l'anterior alcalde del PP, Rafael Vives. La formació conservadora governava des de 1991, fins que fa tres anys va perdre la vara de comandament en una zona de quasi total hegemonia popular.

L'actual primer edil, José Vicente Fernández, ha denunciat la “fràgil situació financera” en la qual es troba la localitat per una “gestió irresponsable duta a terme pels 16 anys de govern del PP”. L'anterior alcalde “es va comprometre a través d'un conveni i en temps rècord” (van iniciar la tramitació només 12 dies d'iniciar-se el període electoral de 2019) “a desenvolupar un creixement urbanístic sobre la base d'un Pla General d'Ordenació Urbana (PGOU) que quintuplicava la localitat de la Daya Vieja”. “Era irreal i insostenible, per la qual cosa mai van donar el vistiplau ni el Govern valencià [en mans del PP en aquell moment] ni la Confederació Hidrogràfica del Segura”, lamenta l'alcalde de Compromís.

Poc abans de les eleccions municipals que van liquidar l'hegemonia del PP en la xicoteta localitat, el consistori va signar un conveni amb l'empresa basca Cinor-Gestió per a dur a terme el desmesurat desenvolupament urbanístic. “D'incomplir-se, el conveni comprometia als veïns i veïnes a indemnitzar amb cinc milions d'euros a aquesta empresa”, recorda.

L'alcalde es troba actualment amb la llosa de la possible indemnització milionària, que se suma al “alt índex d'endeutament” d'aquest municipi que en 2019 presentava 3,9 milions d'euros de deute. Amb tot, en aquests tres anys de mandat el deute s'ha reduït al mig milió d'euros “gràcies a una gestió responsable dels recursos”, defensa al primer edil.

“Perquè aquesta localitat torne a gaudir de salut financera fàcilment podem estar parlant d'un període de 12 anys per a saldar tot el deute i perquè Daya Vieja siga un municipi sanejat i podem ser autònoms i fer despesa en inversió i contractació, que són els pilars fonamentals perquè l'administració local siga efectiva i a més puguem fer bonificacions en taxes municipals”, ha lamentat José Vicente Fernández.

L'alcalde ha recordat els fets que han portat al municipi als nivells de morositat actuals. I és que l'equip de govern municipal anterior aprovava els seus pressupostos sobre la base de les expectatives de creixement urbanístic plantejats en aqueixa ordenació que mai es va arribar a aprovar: “Uns pressupostos per valor de quatre milions d'euros en ingressos i despeses que eren irreals, saltant-se els principis d'estabilitat pressupostària”.

L'Ajuntament de Daya Vella ja ha pagat aquesta any 240.000 euros a uns particulars per un acord incomplit per a la reclassificació de sòl fa dues dècades. La quantia ja indemnitzada correspon, ni més ni menys, que al 30% del pressupost municipal.