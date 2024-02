El misteri del desertor rus: ningú reclama el cos tirotejat a la Vila Joiosa ni s’hi persona com a acusació

Les cambres frigorífiques de l’Institut de Medicina Legal d’Alacant emmagatzemen el cadàver de l’home cosit a trets el 13 de febrer passat en la rampa d’un garatge d’una urbanització de la Vila Joiosa. La víctima tenia documentació a nom d’un pretés ciutadà ucraïnés de 33 anys. No obstant això, els investigadors de la Policia Judicial de la Guàrdia Civil d’Alacant treballen amb la hipòtesi que la documentació era falsa. L’home, segons han informat mitjans ucraïnesos, és Maxim Kuzmínov, pilot del 319é Regiment d’Helicòpters de la força aèria russa que va desertar el 23 d’agost passat.

El titular del Jutjat de Primera Instància i Instrucció número 3 de la Vila Joiosa, encarregat de la investigació de la causa, no compta amb una identificació definitiva de la víctima. El cos es troba en l’Anatòmic Forense d’Alacant sense que, de moment, cap familiar haja donat senyals de vida. De fet, segons fonts del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), no consta que ningú s’haja personat com a acusació particular en la causa, que roman sota secret de sumari.

Al jutge no li consta oficialment, a l’espera de l’informe de la Guàrdia Civil, la identificació de la víctima que han atribuït els mitjans ucraïnesos citant fonts de la intel·ligència militar. La hipòtesi inicial era la de la revenja del crim organitzat, per haver-se localitzat el vehicle que van usar els autors del crim incendiat al Campello, una localitat situada a uns 19 quilòmetres de la Vila Joiosa.

Els presumptes sicaris, segons el diari Información, van usar munició d’origen rus per a executar el crim. A l’espera de l’informe de la Guàrdia Civil sobre la identitat definitiva de la víctima, tot apunta a la possible implicació de potències estrangeres en l’ajusticiament del desertor, un crim perpetrat en sòl espanyol.

Si es confirma que es tracta d’un crim executat –o subcontractat– per un país estranger, la perspectiva canvia considerablement. El Govern espanyol s’escuda en el secret de sumari per no comentar si estava al corrent de la presència del desertor a Espanya.

El Kremlin no ha estalviat epítets sobre el pilot desertor. Es tracta d’un “traïdor” i d’un “cadàver moral”, segons va afirmar dimarts el cap del Servei d’Espionatge Exterior de Rússia, Serguei Narishkin.

La delegada del Govern a la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, ha recordat durant una visita a Alacant dimecres que la causa està sota secret. “No podem interferir en la investigació i, per tant, no podré donar-los més informació de la que ja coneixem”, ha afirmat.

“La [informació] que coneixem”, ha precisat Bernabé, “és que va aparéixer un cadàver amb documentació que era d’Ucraïna i, per tant, el que podem dir és que ara, en aquests moments, s’investiguen els factors de l’assassinat”.

No obstant això, a pesar que el militar desertor era de nacionalitat russa, el jutge instructor de la causa només compta amb la documentació presumptament falsa que portava la víctima, a nom d’un ciutadà ucraïnés de 33 anys, a més de l’autòpsia preliminar. L’ambaixada d’Ucraïna a Espanya no ha contestat les preguntes d’aquest diari.

La província d’Alacant acull nombrosa població russa i ucraïnesa. Es tracta de zones turístiques de sol i platja “amb molts estrangers de països de l’Est”, segons recorda un antic càrrec municipal. La Cala, la zona que acull la urbanització en què es va produir el crim, té molts edificis alts a manera de segones residències i d’habitatges de lloguer vacacional per a russos i ucraïnesos.

“Allí es fiquen i s’amaguen”, assenyala la mateixa font en referència a la presència de ciutadans de l’Est d’Europa.