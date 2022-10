La Mitja Marató ocupa els carrers de València diumenge: horaris, recorregut i talls previstos

La Mitja Marató València Trinidad Alfonso Zurich ha presentat la 31 edició, que tindrà lloc diumenge 23 d’octubre i que reunirà per primera vegada 20.000 corredors populars i un centenar d’elit pels carrers de la ciutat del running.

Amb els dorsals esgotats des de finals d’abril, la Mitja Marató València, el millor d’Espanya segons l’RFEA i una de les més ràpides del món, ha crescut no sols en el nombre de participants, també en el nombre de dones que faran l’eixida, unes 5.200, fet que suposa un 26% del cens, i també en el nombre de nacionalitats representades, fregant amb 99 el centenar de països, per haver augmentat també fins al 20% el percentatge de corredors estrangers.

Per a Paco Borao, president de la Sociedad Deportiva Correcaminos, entitat organitzadora de la prova, i director de carrera, va reconéixer que “tots els anys no es poden batre els rècords del món, perquè no és gens senzill, encara que ací ens hi hàgem malacostumat. En qualsevol cas estem molt contents de poder comptar amb aqueixa xifra de 20 000 participants, i aquests nombres elevats de dones i estrangers, que enriqueixen la prova”.

La carrera tindrà cinc eixides, a les 08.25, 08.30, 08.40, 08.50 i 09.00, i s’espera que l’últim corredor o corredora passe per la meta cap a les 11.37.

L’itinerari és el següent: avinguda dels Tarongers (a l’altura de la residència Galileo Galilei), carrer de Lluís Peixó, Marí Blas de Lezo, la Serradora, Eivissa, el carrer de Menorca, el passeig de l’Albereda, la plaça d’Europa, Pare Tomàs de Montañana, l’avinguda de Ramon Llull, l’avinguda de Blasco Ibáñez, Cavanilles, el Molinell, Ruaya, Reus, Joaquín Ballester, l’avinguda de Pius XII, el pont de les Glòries Valencianes, la Gran Via de Ferran el Catòlic, la Gran Via de Ramón y Cajal, Sant Vicent Màrtir, el carrer de Xàtiva, Colom, la Porta de la Mar, Justícia, la Ciutadella, la plaça d’Amèrica, el pont d’Aragó, la plaça de Saragossa, el passeig de l’Albereda, la plaça d’Europa, el passeig de l’Albereda, el carrer de Menorca, Eivissa, l’avinguda del Port, l’avinguda de les Balears, l’avinguda de l’Enginyer Manuel Soto, la plaça de l’Armada Espanyola, el carrer del Doctor Lluch i l’avinguda dels Tarongers (a l’altura del cementeri del Cabanyal).

L’avinguda dels Tarongers es tancarà en tots dos sentits per al trànsit rodat des del divendres 21 d’octubre, a les 22.00, fins al diumenge 23 a les 20.00. A partir de les 08.00 del diumenge s’efectuaran la resta dels talls de tot el circuit, que aniran obrint-se progressivament per trams a mesura passen les persones participants.

Afeccions al tramvia i l’EMT

La circulació del tramvia en tots dos sentits de l’avinguda dels Tarongers romandrà tancada entre les 07.30 i les 12.00 de diumenge. Ocorrerà el mateix en el tram de Ruaya/el Molinell de 08.30 a 10.30.

Amb motiu dels talls al trànsit, algunes línies de l’EMT alteraran el servei. Les persones usuàries poden consultar tots aquests desviaments en la secció Última Hora del web emtvalencia.es, així com a través de la seua app i les xarxes socials.

Un pressupost de dos milions

En tot aquest creixement ha tingut un paper determinant la participació de la Fundació Trinidad Alfonso, col·laborador principal de la prova i que enguany celebra el 10é aniversari des que vaa iniciar la seua vida, precisament, donant nom a la Mitja Marató València el 2012.

Juan Miguel Gómez, director de la Fundació, va recordar que “una prova sòlida econòmicament és garantia de futur i per això estem encantats de sumar noves marques i empreses a aquesta gran família, però també de mantindre’ moltes que ja ens acompanyen molts anys”.

El pressupost de la Mitja Marató València per al 2022 és de 2 milions d’euros, dels quals el 38% es cobreix amb les inscripcions, el 31% amb els patrocinadors, el 21% amb l’aportació de la Fundació Trinidad Alfonso i la resta amb altres partides d’ingressos. El 2022 han crescut les aportacions dels patrocinadors gràcies a l’entrada de nous membres com MSC, WhiteBIT, Patatas Meléndez, Helados Estiu, MaxColchón o Sweataway, però fonamentalment amb l’entrada de Zurich Seguros com a patrocinador principal.

“El patrocini de carreres és molt més que una manera d’obtindre visibilitat: el running és un pilar per a tota la companyia i amb el qual volem continuar fent-nos més grans”, afirma Sonia Mansilla, directora de Màrqueting de Zurich Seguros, que també destaca la importància d’aquest nou acord dins de l’estratègia i cultura de l’empresa: “Ens identifiquem plenament amb l’esperit dels runners pels valors que representa aquest esport. I no se’ns ocorre una ciutat millor per a continuar sumant quilòmetres, on el running es viu d’una manera molt especial, i per a la companyia és una manera d’estar més prop dels nostres empleats, i també de clients i de tots els distribuïdors; actuals i futurs”.

A més, la Z Zurich Foundation donarà a l’entitat solidària de la prova, Avapace, el 50% de les aportacions voluntàries que els corredors han destinat durant les inscripcions, i que sumen més de 18.500 euros.

Javier Mateo, regidor d’Esports del Ajuntament de València, va tancar les intervencions recordant que “València és indiscutiblement la ciutat del running. Ja fa molts anys que treballem en això, des dels inicis del Circuit de Carreres Populars i enguany hi haurà mig centenar de carreres a València, cosa que demostra el compromís de la ciutat per aquest esport. A més, algunes de les nostres carreres, com aquesta, la Marató o el 10K València són les millors d’Espanya”.