Mónica Oltra: “Vaig dimitir per a evitar un Govern valencià sols del PSOE”

Mónica Oltra ha sigut la protagonista del programa Salvados que s'emet la nit de cada diumenge en La Sexta. L'exvicepresidenta del Govern valencià i referent de Compromís ha respost a les preguntes del periodista i director del programa, Fernando González '*Gonzo', sobre la seua situació personal i política abans, durant i després del cas de la menor abusada pel seu exmarit en una residència tutelada per la conselleria que gestionava. Un succés pel qual està imputada per presumpte encobriment, la qual cosa va precipitar la dimissió de tots els càrrecs i l'abandó del seu escó com a diputada de les Corts Valencianes.

Sota el títol 'Mónica Oltra, fi d'un silenci', ha arrancat la conversa començant per l'estat anímic actual de l'exvicepresidenta: “Bé, si haguera de definir-ho en una paraula és serena, però aqueixa serenitat té pics i baixades. Estic gaudint de coses senzilles que abans em perdia, per exemple de la meua mare. Ella diu que la Comunitat Valenciana ha perdut una gran política, però que ha recuperat una filla”.

En el pla personal, ha explicat que actualment viu “de la prestació per desocupació, són 1.300 euros al mes en tindre dos fills”, i també ha comentat que li agradaria “aprendre soldadura”. Sobre la seua confiança en la justícia, ha afirmat que actualment té “una crisi de fe” i que molta gent li pregunta si tornarà a obrir el seu despatx d'advocada, però que mentre perdure aqueixa crisi no s'ho planteja.

Sobre el cas concret que la va portar a dimitir ha abundat en els arguments i explicacions oferits públicament fins ara: “No érem parella, si bé encara vivíem en el mateix edifici, que estava dividida en estades. Em vaig assabentar de la citació judicial del meu exmarit perquè em va telefonar el dia que va arribar a casa la citació i em va llegir el que posava”. Va ser a l'agost de 2017, sis mesos després que la menor l'acusara.

Després d'insistir Gonzo en aquest aspecte, en aqueixos sis mesos de termini des que es produeix la denúncia de la menor fins que Oltra s'assabenta de la citació judicial del seu exmarit, l'exdirigente de Compromís ha comentat que en la Conselleria de Polítiques Inclusives tampoc la van informar de l'assumpte. Segons ha explicat, es van canviar “les instruccions arran d'aquest cas perquè entenia que aqueix tipus de qüestions han d'arribar al coneixement de la direcció general, però en aquell moment els funcionaris i funcionàries van treballar amb els protocols que hi havia, que era cap”. Segons Oltra, “la gent sabia que hi havia hagut una investigació per abús, però tampoc sabien qui era en relació a mi ni els detalls que ara sabem”.

En relació amb la versió contradictòria en l'elaboració de l'informe sobre la denúncia de la menor paral·lel a la investigació judicial, l'ordre d'elaboració de la qual inicialment es va atribuir, fetén que posteriorment va negar davant el jutge, ha assegurat que ella no va encarregar “l'expedient informatiu, va ser una decisió que va partir de la direcció general, que és el procediment normal”. Sobre les seues declaracions atribuint--se la instrucció, ha explicat que ho va fer “per a protegir la integritat de cinc o sis persones més de la conselleria que acabaven de ser imputades perquè va ser molt injust, va ser una manera de donar suport a aquestes persones”.

Sobre l'expedient, Oltra ha recalcat que hui dia encara no l'ha llegit: “Considere que no he de fer-ho, els tècnics sempre han treballat amb total llibertat i és el que han dit les 13 persones investigades de la conselleria, a moltes de les quals ni conec i no tenen per què jugar-se-la. Però tots han dit que no va haver-hi cap instrucció en cap sentit de la conselleria, No he fet res ni il·lícit, ni immoral, ni il·legal, vaig actuar amb integritat”.

Pel queals moments previs a la seua dimissió, cinc dies després de confirmar-se la imputació, l'exvicepresidenta ha assenyalat sobre el soci de Govern majoritari, amb el president Ximo Puig al capdavant: “La pressió d'assumir el relat fals el que va fer va ser que el PSOE amenaçara amb traure'm del Govern i això haguera sigut una bomba que haguera trencat el Govern de coalició. Crec que el PSOE fantasiava amb una idea de governar tot sol i com jo ja sé el que són els governs del PSOE tot sol i el poc que es diferencia moltes vegades d'aquells governs que hem combatut, doncs vaig decidir que era més important salvaguardar un govern que córrer el risc que el PSOE tinguera la temptació de governar en solitari”. No obstant això, Oltra ha matisat que Ximo Puig mai la va amenaçar amb fer-la fora, encara que des de Presidència es filtraven missatges per a pressionar-la en aqueix sentit.

Preguntada per les proves que té que aquest cas siga una campanya orquestrada per l'extrema dreta, ha recordat: “Ho diuen ells, que l'objectiu d'això era traure Mónica Oltra de la política, ho han escrit en les seues xarxes socials”. I qüestionada sobre si aquest és un cas de lawfare (guerra bruta en els jutjats), ha sigut rotunda: “Sí, de llibre, és una guerra bruta en els tribunals de llibre que els mateixos actors reconeixen. José Luis Roberto (líder d'Espanya 2.000) escriu 'me la cardaré sense tocar-li un pèl' i Cristina Seguí (cofundadora de Vox a València) escriu que 'hem aconseguit l'objectiu'”.

Oltra, finalment, reconeix que ha trobat a faltar les telefonades d'alguns líders, encara que sense donar noms, i afirma que li han escrit tant Yolanda Díaz com Ada Colau, mentre amb Mónica García afirma haver parlat més assíduament: “És d'aqueixes persones que malgrat totes les seues ocupacions sempre troba un moment per a una telefonada”.

Sobre les seues ambicions polítiques de futur ha comentat que mai no hi renunciarà i que en qualsevol cas contribuirà “des d'on siga al fet que les polítiques de canvi i a favor de la gent corrent seguisquen en aquesta terra i que es reforcen”. Ha matisat que això ho pot fer des de molts àmbits, “no necessàriament sent cap de llista”.