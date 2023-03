Montañez, regidor de Vox a València: “Em pregunte si no hi havia un candidat millor que algú condemnat per maltractaments”

L’entrevista que va fer fa poc Jordi Évole a l’exdirigent de Vox, Macarena Olona, no ha passat desapercebuda per a molts membres del partit d’extrema dreta que en certa manera s’han sentit identificats amb algunes de les seues afirmacions.

Entre altres coses, Olona va denunciar que el partit d’extrema dreta ha tractat d’intervindre els comptes dels diferents grups municipals dels ajuntaments en què tenen representació, va llançar sospites de corrupció a través de la Fundación Disenso i va assegurar que estava vivint un ‘Vox History X’, en al·lusió a la pel·lícula en què un jove pateix l’assetjament per part dels seus excompanys de l’organització neonazi a què va pertànyer.

Un dels membres de la formació que dirigeix Santiago Abascal que ha mostrat també públicament el seu malestar amb algunes de les decisions adoptades és el regidor de València Vicente Montañez, que ha protagonitzat més d’un desacord amb el seu únic company de bancada i portaveu municipal, José Gosálbez.

Pel que fa a l’entrevista esmentada, Montañez reconeix a elDiario.es que va veure l’entrevista i que li consta a través de les seues xarxes i per “una bona amistat” que l’unia amb Olona, que està vivint un mal moment “per l’assetjament a què està sotmesa en les xarxes”.

Amb relació a les presumptes pràctiques corruptes a través de la Fundación Disenso denunciades per Olona, Montañez comenta que “no s’atreviria a parlar de finançament il·legal”, ja que no coneix “els comptes de la fundació”, però afirma que sí que coneix, “perquè és públic i notori, que el 2019 Vox va remetre als regidors un escrit amb unes instruccions determinades a l’hora de procedir a l’assignació de responsables dels comptes per part del partit”.

Això, afig, “no cal que ho diga Macarena, ho pot confirmar qualsevol regidor que tinguera una assignació econòmica en el seu grup” i afirma: “El que sí que puc dir en primera persona és que jo que soc l’única signatura autoritzada durant molt de temps fins que es va incorporar el secretari de grup recentment, en cap moment he complit les indicacions que es donaven en aquella carta, perquè vaig entendre que atemptava contra les instruccions del règim interior de l’Ajuntament de València”.

Sobre aquestes instruccions, explica que es tractava de crear “un compte intermedi a Madrid a què arribaren els diners del grup a través del qual ens pagarien les despeses que reportàrem, situació que després del cas Taula a València és incompatible amb determinades resolucions que es van prendre en seu plenària abans de l’entrada de Vox a l’Ajuntament i que, per tant,va fer que no complira en cap moment aquestes directrius”.

Tampoc comparteix Montañez les últimes decisions que ha pres el partit, fonamentalment pel que fa a l’elecció del candidat a la presidència de la Generalitat, Carlos Flores, condemnat per violència masclista: “No hem coincidit en el partit, per tant entenc que el seu temps de permanència en aquest ha sigut molt reduït. Crec que en Vox València s’hauria d’haver cuidat els actius interns abans de portar talent de fora. El senyor Flores, a més, té una sentència per maltractaments i he de dir que és una cosa que no m’agrada”.

Qüestionat sobre qui creu que ha pres la decisió, explica que “en un partit tan verticalitzat ho deu haver fet el president o el comité executiu nacional” i sobre el fet en si de la condemna a Flores, insisteix: “A mi aquest episodi de maltractaments no m’agrada, i soc el primer en contra de la criminalització de l’home. Crec en la igualtat d’oportunitats i en la innocència fins que es demostre el contrari, però també crec en l’estat de dret i en les sentències judicials”.

Sobre les explicacions donades per Flores en el sentit que va ser una cosa que va passar fa molt temps i que ja ha complit la seua condemna, afirma: “Encara que haja sigut fa 22 anys hi ha provats una sèrie de delictes que no són del meu grat i no han d’estar en cap moment ben vistos”. I afig: “És veritat que la gent pot reinserir-se, però la meua pregunta és si realment era el millor candidat, si no hi havia ningú amb la mateixa validesa intel·lectual i sense aquests episodis en el seu passat”.

Quant a Juan Manuel Badenas, exrector de la Universitat Internacional (VIU) i candidat a l’alcaldia de València, afirma que no pot valorar-lo, perquè no el coneix ni l’ha vist en el partit. Sobre la possibilitat que siga un moviment estratègic, atés que va denunciar la privatització de la VIU impulsada per l’ara candidata del PP, María José Catalá, fa la lectura següent: “Atesa aquesta situació, si calguera arribar a un acord amb el PP no és una cosa que afavorisca aquesta opció i tal vegada podia ser que no hi haja intenció d’arribar a acords. Jo crec que el Partit Popular durant molt de temps ha sigut el partit traïdor a Espanya, el que ha promés unes coses i ha fet directament el contrari i, per tant, no tinc molt clar que els nostres votants vulguen que pactem amb aquest partit. Si aquesta és la idea, em semblaria un moviment estratègic adequat”.

La presència de persones pròximes al PP com Flores o directament exdiputats dels populars, com Ignacio Gil Lázaro, en la cúpula de la formació d’extrema dreta a València, és una cosa que tampoc agrada a Montañez, perquè assegura que preferiria que hi haguera “més gent que no vinguera de la política, que és una cosa que des del principi Abascal ha defensat, que la gent arribe per meritocràcia i que després puga tindre una eixida que no siga política”.

A més, afig que també hi ha membres de l’Opus entre els dirigents del partit: “És indubtable que moltes de les persones que en aquests moments estan en Vox a València tenen vinculacions amb l’Opus Dei i tenen vinculacions amb el sector més ranci del PP, cosa que no m’agrada. Crec que els missatges de púlpit han d’estar per a les esglésies, perquè en política venim a resoldre els problemes reals dels ciutadans, no crec que siga un actiu pertànyer a l’Opus Dei ni a una altra mena d’organització pseudoreligiosa o religiosa de caràcter ultracatòlic”.

Malgrat tot, Montañez, afirma que espera que es valore “la faena incommensurable” que està fent a l’Ajuntament i en el partit i està convençut que “les crítiques, encara que siguen internes, sempre en totes les organitzacions serveixen per a créixer i fer-se fort”. “Molt millor que et critiquen els de dins que els de fora”, assenyala i afirma: “Espere, confie i crec que seguiré en aquest projecte”.

Sobre la moció de censura impulsada per Vox que defensarà l’ex líder del Partit Comunista, Ramón Tamames ha preferit no fer comentaris en aquest moment.