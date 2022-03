El moviment feminista trau al carrer a 25.000 persones en la primera gran mobilització des de la pandèmia

El moviment feminista valencià torna a eixir al carrer dos anys després de l'última gran mobilització, a les portes de la crisi sanitària. Els efectes econòmics, socials i sanitaris de la pandèmia han centrat part de les reivindicacions en les dues marxes que han confluït a València aquest 8 de març, amb prop de 25.000 persones als carrers, segons l'organització.

La COVID-19, denuncien l'Assemblea i la Coordinadora Feminista de la ciutat, ha agreujat la precarietat i l'exclusió de milers de dones, però també ha posat en evidència el treball de cures com un aspecte essencial de la vida.

El moviment feminista clama "contra la reculada en drets i llibertats", exigeix el cessament dels conflictes armats, "les guerres en les quals les dones són moneda de canvi" i mesures per a "viure vides lliures de violència".

La convocatòria de la Coordinadora Feminista ha posat l'accent en la reivindicació de les dones com a subjecte polític del feminisme, l'avortament lliure i l'abolició de la prostitució. "El gènere són unes normes socials, no una identitat sentida", ha subratllat Ana Gimeno, portaveu de la Coordinadora Feminista.

L'Assemblea Feminista de València, que es va organitzar a la ciutat per a coordinar la vaga de 2018, ha convocat com altres anys activitats en els barris de la ciutat i una protesta prèvia a les portes del centre d'internament d'estrangers. L'assemblea advoca per un feminisme transinclusiu i mostra la seua solidaritat amb el moviment feminista internacional, especialment amb les dones kurdes i nicaragüenques.

Al marge dels manifestos de les convocants, milers de dones han portat pancartes que expressen ràbia i indignació davant la violència masclista i expressen sororitat amb les víctimes de la guerra a Ucraïna o dels feminicidis a Amèrica Llatina, en un ambient festiu i reivindicatiu.

Les institucions han organitzat nombrosos debats i jornades sobre violència masclista, des d'una denúncia de les agressions fins a altres formes com la bretxa salarial, la precarietat i l'exclusió o la presència de dones en llocs de poder i responsabilitat. A l'una, associacions i entitats del tercer sector reivindiquen la visibilitat de les dones més vulnerables, com la població reclusa, les dones amb patologia dual o les dones amb diversitat funcional, tres col·lectius que s'han vist especialment afectats durant la pandèmia per l'escassetat de recursos públics.