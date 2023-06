El moviment feminista valencià crida a la mobilització arran del pacte PP i Vox: “Posa en risc els drets de les dones”

El moviment feminista valencià crida a la mobilització contra l’acord de govern de PP i Vox per a la Comunitat Valenciana, que canvia el concepte de violència de gènere per violència intrafamiliar. Coincidint amb la constitució de les Corts Valencianes, que presidirà el partit d’extrema dreta, la Coordinadora Feminista de València ha convocat una concentració dilluns davant del Palau dels Borja en senyal de rebuig.

La coordinadora, que aglutina un centenar d’entitats de la província de València, exigeix al futur president de la Generalitat, Carlos Mazón, que trenque l’“infame pacte” polític amb el partit d’extrema dreta, que nega la violència de gènere: “No pot tindre en el seu Govern persones que propicien la persecució de col·lectius, la demonització del feminisme i la indefensió de les víctimes de violència de gènere”, ha assenyalat la portaveu de l’entitat, Càndida Barroso, en referència a dirigents de l’extrema dreta.

En concret, el número dos de Vox en la Comunitat Valenciana i un dels diputats que es perfilen com a membres de l’executiu, José María Llanos, va afirmar divendres passat en recollir l’acta: “La violència de gènere no existeix, la violència masclista no existeix”. Unes paraules que van provocar la primera topada amb el PP nacional, que va censurar les declaracions del seu soci de govern. La coordinadora ha confirmat dijous que ha portat al Defensor del Poble les declaracions del representant públic i que treballa recopilant documentació sobre les manifestacions de Vox contra la violència masclista i el col·lectiu LGTBI per lliurar-les a la Fiscalia per vulneració de drets fonamentals. “Estan conculcant-se els drets a la vida de la dona, de la seua igualtat i la seua seguretat en voler canviar l’entramat jurídic que dona resposta a un fet tan específic”, assenyalen.

Barroso ha anunciat que l’entitat entregarà un document a Mazón abans de la seua investidura amb les seues reivindicacions: “Han d’actuar perquè les lleis no queden en lletra morta”. Al seu torn, reclama al PP que no assumisca els seus postulats, recordant que va signar el pacte valencià contra la violència de gènere i el pacte estatal, que impliquen un compromís polític. Desenvolupar l’acord de govern subscrit implicaria “deixar el 51 per cent de la població als peus dels cavalls”. “És molt greu, perquè ens igualen les dones a la situació que pateixen a Hongria i Turquia. No volem tornar a la caverna”, ha insistit la portaveu.

La Coordinadora Feminista del Camp de Morvedre també ha convocat una concentració el diumenge 25 de juny, davant del Palau de la Generalitat, per mostrar “l’enèrgic rebuig a l’entrada en les institucions valencianes de l’extrema dreta, i expressar la determinació de no cedir davant la reculada i la possible pèrdua dels drets que hem aconseguit les dones en aquest país”.

En els dies previs a l’Orgull, les institucions valencianes han intensificat aquesta setmana el compromís amb els drets LGTBI. El Govern autonòmic ixent ha aprovat una declaració institucional en què indica que “la voluntat majoritària de la societat valenciana és no sols mantindre el grau de respecte als drets humans i, en concret, de les persones LGTBI aconseguits aquests anys, sinó també consolidar-los i avançar en els temes pendents”.

D’altra banda, la Delegació del Govern a València ha desplegat la bandera LGTBI i la delegada, Pilar Bernabé, ha remés un comunicat en què apunta: “No podem fer un pas arrere, no permetrem la reculada en drets aconseguits al llarg dels anys i que hui, de manera molt perillosa, es posen en qüestió amb governs de la ultradreta amb el PP”.