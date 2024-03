Multes de fins a 750 euros per orinar al carrer i tancat de la Llotja per a dissuadir el vandalisme en les Falles

L’Ajuntament de València ha col·locat tanques per a protegir els edificis històrics com la Llotja d’actituds incíviques durant els dies centrals de les Falles i posarà sancions “molt contundents”, que “poden arribar fins a 750 euros”, als que les duguen a terme.

L’alcaldessa de la ciutat, María José Catalá, va advertir que hi haurà sancions i va fer una crida al “civisme” per a mantindre en bon estat el patrimoni històric de la ciutat.

Catalá es va pronunciar dilluns arran de les queixes del cap de setmana passat per part de l’Associació de Comerciants del Centre Històric de València, que va denunciar amb imatges la presència de diversos individus pixant a l’església de Sant Joan del Mercat.

Preguntada si l’Ajuntament es planteja barrar edificis històrics com ja es va fer en les festes de l’any passat, la primera edil va confirmar que sí que estava previst i va afegir: “Tenim unes ordenances amb unes sancions econòmiques bastant elevades que podrien arribar a 750 euros per actituds incíviques”. De fet, el clos perimetral de la Llotja es va instal·lar este dilluns a la vesprada.

En la fachada de los Santos Juanes, sin vergüenza ni respeto al patrimonio, sin educación . Se precisa una Ordenanza estricta que sancione como corresponde. Nuestra ciudad y nuestros Monumentos no se merecen esto. @AjuntamentVLC @policialocalvlc @mjosecatala pic.twitter.com/ove0mZr5HF — Comercios Centro Valencia (@VLCshopping) 9 de marzo de 2024

En aquesta línia, va insistir que no es pot “tolerar” que l’“esforç” que fan “tots els valencians” amb els seus impostos, amb el reforç en “un 40% de la neteja, doblant i triplicant l’aigualeig i reforçant la presència policial es veja deslluït pels actes d’incivisme de persones que no respecten la ciutat i que no respecten el que és de tots”.

La primera edil va comentar que el “debat” de barrar edificis com la Llotja durant les Falles per a protegir-lo “ja fa anys que es treballa des de l’Ajuntament” i va insistir que es prendran “mesures per a intentar evitar l’accés als edificis històrics”. Catalá va comentar que en el centre de València “hi ha molts edificis històrics, no sols la Llotja, que poden veure’s afectats per aquestes actituds” incíviques, per la qual cosa va apostar per anar “més enllà de les tanques” i ser des de l’Administració “molt contundents amb les sancions”.

Compromís i el PSPV afirmen que les tanques arriben tard

“Les imatges d’atac al patrimoni que hem presenciat l’últim cap de setmana, el primer en què el Ban Faller permetia les revetles i les activitats d’ambientació musical tant en via pública com en els envelats fallers, són preocupants i mostra d’un problema d’incivisme i vandalisme d’uns pocs que no podem permetre que entele la imatge de les nostres festes i afecten el patrimoni històric més preuat de València”. Així ho va manifestar Gloria Tello, coportaveu del grup municipal, després d’assistir atònita, entre altres coses, a la inexistència del dispositiu de protecció de la Llotja en el primer cap de setmana de les Falles i a l’absència del seu anunci a hores d’ara per als pròxims dies.

Segons Tello, va ser el 2019 quan, sota el govern de Joan Ribó, i amb ella al capdavant de la Regidoria de Patrimoni i Recursos Culturals, que l’Ajuntament de València va muntar per primera vegada un dispositiu especial de protecció a la Llotja, per a evitar-li els danys produïts per l’incivisme en les festes falleres. Entre les mesures extraordinàries que van assegurar, amb caràcter preventiu, la protecció de l’edifici declarat Patrimoni de la Humanitat per la UNESCO, la Llotja va comptar amb un ampli dispositiu de protecció que incloïa una rèplica en fusta de la porta principal de l’edifici i un servei de vigilància privada interna i perimetral, tant diürna com nocturna. A més, es van instal·lar tanques al voltant de tot l’edifici amb un sistema de doble protecció que, no impedia la visibilitat del monument.

En canvi, segons va denunciar, l’actual govern de María José Català, en el seu primer any gestionant les Falles, no ha disposat cap protocol de protecció i està demostrant-se totalment ineficaç i incapaç d’abordar el problema de vandalisme en molts punts de la ciutat i, tampoc en l’entorn de la Llotja i el Mercat Central, que afecten, així mateix a les coves de Sant Joan del segle XVIII.

La regidora socialista Maite Ibáñez va denunciar l’“abandó i desprotecció” a què el govern de María José Catalá sotmet el patrimoni de la ciutat. “L’últim exemple l’hem tingut, una vegada més, amb la Llotja, un dels edificis amb més valor patrimonial de València, que va patir el vandalisme i l’incivisme durant el primer cap de setmana de les Falles per culpa de la falta de previsió de Catalá”, va criticar.

“Des que Catalá va iniciar el seu mandat, ens ha deixat clar que el patrimoni de la ciutat no li importa gens absolutament. Ho vam veure amb la mascletà que va disparar als peus de la Llotja i ho ha tornat a demostrar de nou permetent que es vandalitzara aquest edifici monumental, perquè, encara que era sabedora que s’havien de celebrar festes en els voltants, no va articular cap sistema de protecció”, va continuar.

Ibáñez va donar les gràcies als fallers i falleres de l’entorn de la Llotja que es van involucrar en la protecció de l’edifici històric i que van impedir que els incívics ocasionaren més danys.

Inspecció de Treball

Inspectors de Treball es van presentar dilluns en diverses comissions falleres d’Especial i de Primera per a comprovar el compliment de tot allò relacionat amb la normativa de prevenció de riscos laborals en l’alçada de les rematades dels monuments.

Segons fonts governamentals consultades per elDiario.es, es tracta d’una campanya motivada per la guia tècnica de riscos laborals que va fer la Generalitat el mes de novembre passat. La Direcció Provincial d’Inspecció de Treball té la competència (i, per tant, la responsabilitat) d’oferir assistència tècnica per a aplicar aquesta guia que fa la Generalitat a través de l’Invassat.

Les mateixes fonts han assegurat que els artistes estaven avisats de les visites, ja que dies arrere també es van fer inspeccions en els tallers mateixos, moment en què se’ls va advertir que durant les faenes de la plantà es comprovaria que tot es feia amb les normes de seguretat degudes.