Muralistes contra l’ampliació del port de València: així és la nova campanya ciutadana per a frenar el projecte

La Comissió Ciutat-Port, plataforma integrada per entitats veïnals i ecologistes, ha presentat dimecres la campanya que farà els pròxims mesos enfocada a visibilitzar i difondre els problemes que generaria l’ampliació del port de València per al medi ambient en general i per a les platges del sud i el Parc Natural de l’Albufera en particular.

Segons els responsables de l’entitat, “davant la postura i l’interés que el govern espanyol té per aprovar aquesta megainfraestructura, malgrat els interessos generals de la ciutadania que clarament s’oposen a l’ampliació, la Comissió Ciutat-Port continuarà treballant de valent un any més en contra d’aquesta agressió al nostre territori”.

Una de les accions més destacades és la presentació del treball dels muralistes en la segona edició de la trobada de ‘Sensemurs’, a més de la projecció del documental ‘Davall del port està el litoral’.

Així doncs, muralistes de reconegut prestigi han pintat façanes de diverses edificacions situades la majoria en la Punta i Castellar amb motius i lemes contra l’ampliació del port.

A més, el portaveu de la plataforma en matèria jurídica, Antonio Montiel, va exposar els dubtes jurídics del projecte que està immers en diverses causes, com la permuta de concessions en favor de Vicente Boluda que investiga el Tribunal de Comptes o la investigació oberta per l’Audiència Nacional contra la decisió del Ministeri de Transició Ecològica de delegar en l’Autoritat Portuària de València (APV) la decisió de fer una altra declaració d’impacte ambiental (DIA).

El projecte està en aquests moments a l’espera d’obtindre informe favorable de Ports de l’Estat, un informe que el president del Port, Aurelio Martínez, va anunciar per a mitjan febrer i que encara no ha arribat.

La plataforma al mateix temps ha llançat una campanya per a captar donacions a través de Bizum (codi 04530) amb l’objectiu de cobrir les despeses jurídiques que s’acosten en els distints processos oberts i en els que s’obriran si l’ampliació segueix avant amb la DIA de l’any 2007, que no empara els canvis introduïts en el projecte.