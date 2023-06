Nàquera clama pels drets LGTBI i mostra el seu “orgull i colors” enfront del veto a banderes del col·lectiu

Les associacions LGTBI Mirall Camp de Túria i Lambda han celebrat aquest dimecres una manifestació de l'Orgull a Nàquera sota el lema 'Nàquera Orgullosa' després del veto del nou consistori liderat per Vox a la bandera del col·lectiu en els edificis municipals, per a mostrar “l'orgull i els colors” en aquesta localitat valenciana.

A la concentració, que ha partit a les 19.30 hores des de la biblioteca municipal i ha finalitzat davant la porta de l'Ajuntament, ha assistit la ministra de Ciència i Innovació, Diana Morant, i ha comptat amb el suport del PSPV local i d'altres associacions.

Els assistents han desplegat a l'inici una gran pancarta que ha encapçalat la marxa, amb el lema 'Davant l'odi, drets i orgull'. A la seua arribada davant la façana de l'Ajuntament, la manifestació ha conclòs, després d'uns parlaments, amb una besada.

La concentració ha buscat “mostrar l'orgull i els colors” en aquesta localitat valenciana en la qual, des que es va conéixer el pacte de govern entre PP i Vox, alguns veïns han penjat la bandera LGTBI dels seus balcons.

L'acord per a governar en aquest consistori inclou dos punts en els quals assenyalen que “segons el compliment de la llei de banderes”, no col·locarà les LGTBI “en balcons i façanes d'instal·lacions municipals” i substituirà les concentracions de 'No a la violència masclista' per 'No a la violència' o 'Condemnem tota violència'.

Dimecres passat, l'Ajuntament va negar que prohibisca l'ús dels senyals d'identitat del col·lectiu LGTBIQ+ en els diferents espais públics de la localitat, però va reiterar que seguirà el protocol de banderes en els edificis municipals “tal com es compleix en altres institucions”.

Mentrestant, el PSPV local va fer una crida perquè el veïnat de la localitat col·loque banderes LGTBIQ+ als seus balcons, terrasses o finestres, aprofitant la commemoració de l'Orgull.

“En tots els focus”

La ministra de Ciència i Innovació, Diana Morant, en declaracions als mitjans abans de participar en la marxa, ha lamentat que aquest dimecres la localitat de Nàquera està en “tots els focus nacionals” perquè el govern format per Vox i el PP ha enviat el missatge contrari a ser ciutats lliures d'LGTBIfobia i odi“, i ha insistit que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, en aquests ”últims 20 dies ha retrocedit 20 anys“.

Enfront d'això, ha reivindicat que no es retrocedirà “ni un mil·límetre” en els “drets fonamentals de les persones”. “No hi ha dret més fonamental que el d'estimar a qui vulgues”, ha recalcat, al mateix temps que ha apostat per “abraçar la diversitat de maneres d'estimar” enfront d'un PP que ha “abraçat les maneres d'odiar”. “Aqueixa és la gran diferència”, ha subratllat.

En aquest context, ha advertit que en les eleccions del pròxim 23J la ciutadania té “l'oportunitat d'aclarir quina Espanya vol: una Espanya diversa i orgullosa, de ser una de les democràcies més avançades, o una Espanya de reculada, que és la que proposen PP i Vox”.

Finalment, ha enlletgit tant a Feijóo com al líder del PPCV i futur president de la Generalitat, Carlos Mazón, que hagen penjat en les seues xarxes socials la bandera LGTBI: “Això no esborra el que ha passat en els últims 30 dies, no esborra el que han signat, que han canviat els principis i drets per càrrecs i butaques, i això no ho oblidaran les persones”.

“Aquesta reculada posa en perill la seguretat de les persones, per aqueixos discursos d'odi que s'han convertit en discursos institucionals”, ha afegit.