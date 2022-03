Nàquera declara caducats dos projectes urbanístics i requisa les garanties dels agents urbanitzadors

El fallit programa d’actuació urbanística (PAI) del sector R-8 Els Plans de Nàquera (el Camp de Túria), que pot costar al consistori i a la Generalitat Valenciana 24 milions d’euros en indemnitzacions, ja és història. L’Ajuntament de Nàquera ha publicat en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana l’anunci de la declaració de caducitat del PAI i ha resolt retirar la condició d’agent urbanitzador a l’empresa Urbe Construcciones y Obras Públicas SL per “incompliment culpable” de la seua obligació d’acabar les obres en el termini que va establir el contracte. També acorda liquidar les obres d’urbanització del projecte, que incloïa un camp de golf, i confiscar la garantia (una hipoteca que grava tres immobles en les localitats de Xèrica i Alfara del Patriarca.

A més, el consistori ha calculat una indemnització per danys i perjudicis de 18.710,89 euros pel cost de la redacció del nou pla parcial del sector R-8. Tot això, “sense perjudici d’altres costos o perjudicis que en l’actualitat no es puguen quantificar i que haja de sufragar l’Ajuntament de Nàquera a conseqüència de la declaració de caducitat del PAI.

El consistori ha acordat també procedir a tramitar les actuacions i els expedients necessaris per a dur a terme una nova programació del sector, mitjançant gestió directa, en compliment d’una sentència de la secció primera de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana (TSJ-CV).

El PAI de Nàquera amb camp de golf i 800 habitatges de luxe va ser aprovat per l’exconseller Rafael Blasco i anul·lat posteriorment per la justícia. Els propietaris de les parcel·les del sector R-8 Els Plans van presentar 19 reclamacions de responsabilitat patrimonial després de l’anul·lació del projecte urbanístic.

La desastrosa decisió urbanística ha costat al consistori i a la Generalitat Valenciana la barbaritat de 24 milions d’euros en indemnitzacions, quatre dels quals ja s’han pressupostat. A més, es dona la circumstància que el projecte va ser impulsat per l’antic aparellador de Nàquera i un soci, que ja s’han embutxacat dos milions d’euros en indemnitzacions. L’empresa de l’aparellador va cedir la condició d’agent urbanitzador a Urbe Construcciones y Obras Públicas SL.

PAI del sector residencial Lloma Llarga

La mateixa decisió ha pres el consistori amb el PAI del sector residencial Lloma Llarga, aprovat el 2004. Així doncs, la resolució tomba l’adjudicació de la condició d’agent urbanitzador a Agrupación de Interés Urbanístico Lloma Llarga també per “incompliment culpable” de les seues obligacions. L’Ajuntament de Nàquera ha acordat confiscar la garantia prestada per l’agent urbanitzador (un aval bancari emés per Bankinter per un import de 87.465 euros i determinar els danys i perjudicis que haja de sufragar la corporació municipal a conseqüència de la caducitat del PAI.

També les despeses que haja de sufragar per aprovar un PAI nou i els perjudicis que puguen justificar els propietaris afectats després de la tramitació dels procediments de responsabilitat patrimonial. En el cas del PAI del sector residencial Lloma Llarga la nova programació es fa per gestió indirecta.