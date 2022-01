Natzaret denúncia al Defensor del Poble el trasllat de la terminal de creuers de València al costat del barri sense estudis ambientals

L’Associació de Veïns i Veïnes de Natzaret, barri situat a l’esquena del port de València, ha presentat una queixa davant el Defensor del Poble en què denuncia el trasllat de la terminal de creuers que pretén portar avant l’Autoritat Portuària de València (APV) de la seua ubicació actual, en el dic nord, a les antigues drassanes d’Unión Naval, a escassos metres dels habitatges, i tot això sense cap mena d’informe ambiental sobre les afeccions ambientals que podria implicar aquest canvi d’ubicació per als residents per la contaminació ambiental i acústica que poden general tant els vaixells com el trànsit de vehicles associat.

L’execució de la terminal de creuers en les antigues drassanes d’Unión Naval ve a conseqüència dels canvis introduïts en l’ampliació del port de València per part dels responsables actuals, amb el president Aurelio Martínez al capdavant. El projecte original que va obtindre declaració d’impacte ambiental (DIA) l’any 2007 preveia la terminal en la ubicació actual, és a dir, en el dic nord, una zona molt més allunyada del nucli urbà.

En l’escrit, a què ha tingut accés elDiario.es, l’entitat veïnal lamenta que “en plena emergència climàtica declarada pel govern d’Espanya el port de València pretén aprovar la nova terminal de creuers al costat del barri emparant-se en la DIA del 2007” malgrat que hi ha “diferències apreciables entre el projecte que va obtindre la DIA favorable el 2007 i el que es pretén portar avant en l’actualitat”.

Segons la denúncia, “aquest trasllat no estava previst en el projecte inicial del 2007 i, en conseqüència, no està emparat per la DIA d’aquell mateix any ara totalment desfasada”.

L’entitat alerta que “l’amarrament de grans vaixells portacontenidors, ferris i creuers turístics al costat del nucli urbà de la ciutat, i especialment al barri de Natzaret, a la Punta, el Grau i la Marina de València són una font greu de contaminació atmosfèrica i acústica, a causa de la gran potència dels motors, a la càrrega i descàrrega de contenidors i al fet que utilitzen combustible de baixa qualitat amb alt percentatge de sofre”.

Com a mesura de precaució, “els amarraments d’aquests vaixells haurien d’allunyar-se dels molls més pròxims al nucli urbà”. No obstant això, l’associació lamenta que es pretén fer “tot el contrari amb la terminal esmentada”, per la qual cosa reivindiquen “el dret a respirar aire net”.

“Malgrat l’impacte ambiental evident que implica el trasllat de la terminal de creuers al costat del nucli urbà per les emissions que generen tant els vaixells com el trànsit de vehicles que generarà, el director general de l’Autoritat Portuària de València, Francesc Sánchez, ha assegurat que aquesta infraestructura no requereix una DIA, segons la legislació”, prossegueix la denúncia al Defensor, que afig una citació de Sánchez mateix: “És com si es construeix un edifici d’oficines”.

L’escrit també recull que “el president de l’Autoritat Portuària Aurelio Martínez va insistir que en cap cas està disposat a sol·licitar una altra DIA i que dimitirà abans que demanar una altra declaració d’impacte ambiental per a l’ampliació del port”.

A més, afirma que “l’APV no ha respost encara a les al·legacions plantejades a la nova terminal per la Comissió Ciutat Port, de la qual forma part aquest col·lectiu veïnal, ni tampoc als informes municipals que avalen la necessitat d’una altra DIA”.

A continuació, la queixa detalla un cronograma de les diverses agressions que ha patit Natzaret a conseqüència de l’expansió del port: “L’ampliació sud del 1986 ja es va fer sense declaració d’impacte ambiental. El 19 de maig d’aquell any es va signar el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de València i el Port Autònom de València per a l’ordenació urbanística de l’entorn portuari. Acord per a l’ampliació sud del port que va suposar la destrucció de les platges de Natzaret, la Punta i part de Pinedo, així com la regressió de la línia de costa sud de Pinedo i el Saler”.

Aquest conveni, “malgrat les protestes d’aquesta associació, es va aprovar amb moltes presses per eludir la declaració d’impacte ambiental prevista en el Reial decret legislatiu de 28 de juny 1302/1986 d’avaluació d’impacte mediambiental”. En aquell conveni es deia que “en el disseny del canal i a causa de la seua integració al Jardí del Túria es preveuran expressament les solucions tècniques que facen possible una conservació adequada de les aigües d’aquest canal i n’eviten la contaminació”.

No obstant això, l’associació posa en relleu que “quatre dècades després encara no hi ha solució hidràulica per a evitar els abocaments contaminants cada vegada que plou amb una certa intensitat”.

I el 2004, afig, “es va desviar la desembocadura original del Túria sense declaració d’impacte ambiental. El 3 de setembre d’aquell any se’ns va inundar el barri per les obres del port sense DIA per a desviar sota una indigna rotonda la desembocadura del llit històric del Túria; el port va recuperar a Natzaret el sòl que va cedir per a la Copa de l’Amèrica”.

I el 2007 “el port va tapar el riu entre aquesta rotonda i la mar, cosa que suposa un augment del risc d’inundació en la zona, i ho va fer sense netejar els llots tòxics i contaminats depositats en el fons del llit”.

Investigació judicial pel trasllat de la terminal

Baleària ha sigut adjudicatària de la nova terminal de creuers que es construirà en les drassanes d’Unión Naval, propietat de Vicente Boluda, que a més forma part del consell d’administració de l’APV.

Per a fer efectiu el trasllat de la terminal de creuers de la ubicació actual en el dic nord a les instal·lacions de la Unión Naval, l’APV va aprovar el rescat de la concessió atorgada en el seu moment al navilier, per a la qual cosa se’l va compensar amb una nova concessió per a la construcció d’un edifici d’oficines, una maniobra que investiguen el Tribunal de Comptes i la Fiscalia Anticorrupció.

La mateixa APV es va veure obligada a deixar sense efecte la permuta de concessions després de sengles informes desfavorables de la Intervenció i de l’Advocacia de l’Estat, pel fet de considerar que no procedia una compensació pel rescat de la primera (la d’Unión Naval), una qüestió que es dirimirà en els jutjats.

D’altra banda, la Sala Contenciosa Administrativa de l’Audiència Nacional ha admés a tràmit el recurs contra la resolució, de 30 de març passat, de la Direcció General de Qualitat i Avaluació Ambiental del Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic que possibilitava que l’Autoritat Portuària puga decidir per si sola si és cal una altra avaluació ambiental o no per a l’ampliació que l’APV mateixa promou.