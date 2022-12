Només el 13% dels valencians consideren que la corrupció ha disminuït l’últim any

Una enquesta impulsada per l’Agència Valenciana Antifrau (AVA) revela que la corrupció continua estant present en la percepció dels valencians. A penes un 13% dels enquestats sosté que la corrupció va disminuir durant l’últim any, segons una enquesta feta el setembre i l’octubre del 2022 mitjançant 1.506 entrevistes telefòniques (400 a la Comunitat Valenciana) presentada dilluns per Fernando Jiménez, catedràtic de ciència política i de l’administració de la Universitat de Múrcia i responsable de la Càtedra de Bon Govern i Integritat Pública. El 43,34% de la població considera que la corrupció ni va augmentar ni va disminuir durant l’últim any.

La primera Enquesta de Percepció de la Corrupció a Espanya i la Comunitat Valenciana també revela que la corrupció i el frau se situen, per als valencians, a la cua dels problemes principals d’Espanya, molt per davall de la inflació. El 55,6% dels enquestats consideren que la distribució de la renda a Espanya és injusta (el 19,4% la titla de “molt injusta”).

Quasi el 50% dels valencians enquestats creuen que el més important per a tindre èxit econòmic a Espanya és “tindre bons contactes i cultivar-los”. Preguntats sobre qui són més corruptes, les dades de l’enquesta assenyalen que la ciutadania percep els polítics com els més corruptes (60%); seguits dels empresaris (47%); dels funcionaris (39%) i dels ciutadans (36%).

Dades sobre l’Agència Valenciana Antifrau

En aquesta enquesta també s’ha preguntat als entrevistats de la Comunitat Valenciana per qüestions que afecten directament l’AVA. Una era el grau de coneixement que hi ha entre la ciutadania sobre l’Agència Antifrau i el 32% va dir que en coneixia l’existència davant d’un 68%. Per edats, els menors de 34 anys són el que menys la coneixen (85%) mentre que la franja d’edat entre 35 i 49 anys són els que més la coneixen, amb un 37%.

Entre el 32% que van contestar que la coneixien, l’opinió sobre Antifrau es va considerar molt bona, amb una puntuació majoritàriament de quatre sobre cinc.

I sobre les funcions que té encomanades l’agència que dirigeix Joan Llinares, la més coneguda per la ciutadania és la de “protegir els que denuncien casos de corrupció”, seguida per la de “detectar i castigar persones corruptes”, “previndre que es produïsca la corrupció” i, en últim lloc, la de “formar en valors ètics a polítics, funcionaris i estudiants”.