El nou estadi del València CF, amb un aforament de 66.000 espectadors, podria acollir fins a les semifinals del Mundial del 2030

El nou estadi del València CF disposarà d’una capacitat inicial de 66.000 espectadors, ampliables fins a 70.000, si el club compleix el compromís que va adquirir dijous amb l’alcalde de València, Joan Ribó.

L’alcalde, igual que va fer dies arrere el president del Govern valencià, Ximo Puig, va incidir en la necessitat que el coliseu estiga acabat al més prompte possible davant la possibilitat que siga seu del Mundial de l’any 2030 si prospera la candidatura ibèrica presentada per Espanya i Portugal. Com va informar elDiario.es, el nou Mestalla figura entre els estadis que acollirien partits.

Segons la Federació Espanyola de Futbol, els requisits quant a capacitat de les infraestructures seran disposar d’un estadi d’un mínim de 40.000 espectadors per als partits de la fase de grups, un estadi d’un mínim de 60.000 espectadors per als partits de semifinals i un estadi d’un mínim de 80.000 espectadors per a partits inaugural i la final. Així doncs, la finalització del nou estadi arriba a bon port la ciutat de València podria fins i tot aspirar a ser seu d’una de les semifinals.

Tal com va informar aquest diari, Ribó es va reunir amb Lay Hoon, mà dreta del màxim accionista del club, Peter Lim, que va iniciar fa una setmana una ronda de reunions en les diferents institucions públiques començant pel president del Govern valencià, Ximo Puig, per tractar de desbloquejar la represa de les obres del nou estadi, paralitzades des de fa 13 anys.

En aquella trobada, Puig va instar Hoon que arribara a un acord amb l’Ajuntament sobre les condicions que ha de reunir el nou estadi i que una vegada el tinguera i reforçara les garanties econòmiques, la Generalitat es comprometia a mantindre els beneficis urbanístics de l’actuació territorial estratègica (ATE) una vegada es caduque, és a dir, els 70.000 metres de sòl residencial i els 20.000 de terciari en la parcel·la del vell Mestalla, i els 20.000 de terciari en el coliseu de l’avinguda de les Corts Valencianes. La caducitat de l’ATE podria retardar-se fins als mesos de setembre o octubre, ja que l’aprovació en el ple del Consell ha d’anar acompanyada d’un informe preceptiu del Consell Jurídic Consultiu.

Després d’aquesta trobada, Hoon es va reunir amb les conselleries de Política Territorial i Economia i amb la vicealcaldessa i regidora de Desenvolupament urbà, Sandra Gómez.

La ronda de reunions va acabar dijous amb la trobada amb l’alcalde de València, Joan Ribó, amb qui es van establir les bases d’un acord que s’ha de plasmar en un document i que ha de servir perquè el club puga mantindre els drets urbanístics que només podrà dedicar a finançar les obres.

Les condicions del nou estadi

Segons va explicar Ribó, les condicions que reflectirà el document impliquen la inauguració del nou estadi amb un aforament de 66.000 espectadors, ampliable a 70.000 mitjançant la instal·lació de graderies a les terrasses del segon anell, una operació que suposa un termini de cinc mesos. A més, si els terminis es compleixen quant a la tramitació de llicències, el compromís és acabar l’estadi per a l’inici de la temporada 2025-2026.

L’alcalde va mostrar preocupació pel pla de mobilitat i ha afirmat que la dotació de places d’aparcament prevista pel club en el seu últim projecte és insuficient. Com va avançar elDiario.es, per als dies de partit tan sols s’han previst 195 places per a directius, jugadors i vips. Sobre la possibilitat d’instal·lar en un moment donat pista d’atletisme, Ribó va confirmar que es manté aquesta premissa, encara que ho va considerar una qüestió secundària.

A més, va mostrar interés en el fet que es cree una comunitat energètica local amb els edificis d’habitatges de l’entorn amb l’excedent de la producció elèctrica vinculada a la coberta del nou estadi.

Finalment, es va acordar que finalment serà l’Ajuntament el que execute el poliesportiu de Benicalap per agilitar les obres, però que passarà les certificacions d’obra al València CF perquè vaja abonant-les.