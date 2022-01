Nou mesos de presó i un curs en igualtat per a un neonazi que va amenaçar en xarxes a un activista LGTBI

El judici per les amenaces neonazis en xarxes socials a l’activista LGTBI Fran Pardo s’ha saldat amb un pacte de conformitat pel qual un dels acusats, Sergio Sánchez Moyano, accepta la pena de nou mesos de presó per un delicte d’amenaces amb l’agreujant d’odi, assistir a un curs sobre igualtat i abonar una responsabilitat civil de 1.000 euros.

L’altre acusat, Rodolfo de Blas Pérez, ha sigut absolt després d’aportar el llibre de família i deduir-se testimoniatge perquè es continue investigant les amenaces fetes des d’una xarxa wifi propietat seua, presumptament per un fill seu. El ministeri fiscal ha retirat l’acusació contra aquest últim i la investigació, si els fets no han prescrit, continuarà per identificar l’autor de les amenaces en Twitter contra Fran Pardo.

Sergio Sánchez Moyano, un ultra madrileny, va respondre a un tuit que amenaçava l’activista amb un missatge en referència a un antifeixista assassinat a les mans d’un neonazi: “A la Palomino style”, deia el missatge. En el judici, celebrat en una vista de tot just un quart d’hora en el Jutjat Penal número 11 de València, el condemnat ha reconegut els fets i s’ha compromés a abonar una responsabilitat civil de 1.000 euros, a més dels interessos, a la víctima i a fer un curs sobre igualtat. També haurà d’afrontar les costes processals.

La sentència ha tingut en compte la circumstància modificativa de la reparació del mal. L’home, amb antecedents penals posteriors als fets, no entrarà a la presó a condició de no delinquir en un termini de dos anys.

L’activista LGTBI va denunciar una vintena de comptes de Twitter amb missatges amenaçadors, encara que, després de les comissions rogatòries, la Policia només va poder identificar els dos acusats. Els fets es van produir entre el 2013 i el 2015, quan l’activista tenia entre 16 i 18 anys, i el judici s’ha celebrat finalment al cap de set anys, després d’haver-se ajornat dues vegades.

El jove, després del pacte de conformitat, no ha declarat en la vista. Durant aquests set anys ha viscut, assegura, amb la “por constant que aquestes amenaces es pogueren complir”.

La fiscal de delictes d’odi de València, Susana Gisbert, ha valorat positivament la sentència. Els delictes d’odi, afirma, “no ixen debades”.